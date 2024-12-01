РФ ударила ракетами, КАБами и БПЛА: Зеленский раскрыл детали массированных атак

Ключевое:
- За неделю РФ ударила по Украине сотнями ракет, КАБов и БПЛА
- В ночь на воскресенье ВСУ сбили более 30 дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю РФ применила против Украины более 500 УАБ, 660 дронов и около 120 ракет.
"Всего за неделю Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов", - написал он в Telegram.
Глава государства отметил, что в ночь на воскресенье украинская противовоздушная оборона сбила более 30 ударных беспилотников.
По его словам, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени.
"Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Благодарю всех, кто это понимает и поддерживает нас", - резюмировал Зеленский.
Смотрите видео - РФ атакует Украину ракетами и дронами:
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, войска РФ дронами атаковали Киев: в столице прогремели взрывы. Россияне повторно атаковали Киев беспилотниками, в столице прогремели взрывы, работало ПВО.
Как сообщал Главред, ночью 27 ноября РФ запустила дроны по Киеву. Работали силы ПВО. Сообщалось о падении обломков в Днепровском районе и повреждении объекта нежилой инфраструктуры.
Ранее сообщалось о том, что Россия запустила по Киеву БПЛА Shahed. В городе гремели взрывы, работала ПВО. В Днепровском районе из-за падения обломков загорелась внешняя обшивка здания поликлиники.
Больше новостей:
- РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА
- Дроны заходили на Киев волнами: ночью столица отбивала атаку вражеских БПЛА
- Оккупанты по ошибке сбили свой БПЛА за 10 миллионов рублей: военкоры РФ в панике
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред