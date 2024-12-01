РФ ударила ракетами, КАБами и БПЛА: Зеленский раскрыл детали массированных атак

Ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал об отражении ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрміяInform

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За неделю РФ ударила по Украине сотнями ракет, КАБов и БПЛА

В ночь на воскресенье ВСУ сбили более 30 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю РФ применила против Украины более 500 УАБ, 660 дронов и около 120 ракет.

"Всего за неделю Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов", - написал он в Telegram.

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Глава государства отметил, что в ночь на воскресенье украинская противовоздушная оборона сбила более 30 ударных беспилотников.

По его словам, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени.

/ Инфографика: Главред

"Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Благодарю всех, кто это понимает и поддерживает нас", - резюмировал Зеленский.

Смотрите видео - РФ атакует Украину ракетами и дронами:

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Как сообщал Главред, ночью 27 ноября РФ запустила дроны по Киеву. Работали силы ПВО. Сообщалось о падении обломков в Днепровском районе и повреждении объекта нежилой инфраструктуры.

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