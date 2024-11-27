В Киеве ночью сбивали дроны: из-за атаки РФ пострадали люди

Кратко:
- Ночью РФ запустила дроны в сторону Киева
- Работали силы ПВО
- Обломки сбитого беспилотника упали в Днепровском районе
В ночь на 27 ноября в Киеве работали силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских ударных БПЛА. В результате падения обломков сбитого дрона есть пострадавшие.
Около двух часов ночи в Воздушных силах ВСУ сообщили о приближении дрона к столице Украины. В городе объявили воздушную тревогу, а всех горожан призвали находиться в укрытиях до отбоя.
"В результате ночной атаки беспилотников вооруженных сил россии по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры", - сообщили позже в Киевской городской военной администрации.
Сначала сообщалось об одном пострадавшем, его госпитализировали в медицинское учреждение столицы.
Позже стало известно, что пострадали два человека. Еще один обошелся без госпитализации.
Воздушные атаки РФ на Киев - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Киев беспилотниками. В столицу Украины вражеские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям.
Воздушная тревога в городе длилась более 5 часов. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву.
По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.
В ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ также атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.
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