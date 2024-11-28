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В Киеве прогремели взрывы: обломки БпЛА попали в поликлинику, есть пострадавший

Марина Фурман
28 ноября 2024, 23:43обновлено 29 ноября, 00:44
461
В результате падения обломков вражеских БпЛА в столице загорелась внешняя часть поликлиники.
Карта тревог, взрыв
Украина под атакой ударных дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Коротко:

  • В Киеве прогремели взрывы
  • В результате атаки дронов есть повреждения объектов в столице

Вечером, 28 ноября, страна-агрессор атаковала Киев "Шахедами". В столице были слышны взрывы, по вражеским дронам работала ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

Он призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

видео дня

Впоследствии он добавил, что в Днепровском районе, в результате падения обломков вражеских БпЛА, произошло возгорание внешней обшивки здания поликлиники.

"Предварительно, есть повреждения в соседних домах. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

В КГВА добавили, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Оказывается медицинская помощь.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ заявили, что вражеские дроны продолжают фиксироваться в воздушном пространстве Украины, в частности, ударные БпЛА движутся с Киевщины в сторону Житомирщины.

Также группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

23:53 По данным Виталия Кличко, возгорание на фасаде здания поликлиники в Днепровском районе потушили.

"Повреждены стена здания заведения, выбиты окна, сломанные деревья во дворе. Пострадал охранник заведения. Его госпитализировали.", - добавил мэр.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дрон "Shahed" / Инфографика: Главред

00:08 Кличко сообщил, что обломки вражеского БПЛА также упали на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы.

00:41 По данным КГВА, в Днепровском районе, рядом с поврежденным медицинским учреждением обнаружено повреждение остекления окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг.

"У пострадавшего, которого обнаружили на месте, закрыт перелом левой бедренной кости", - говорится в сообщении.

  • Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе
    Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе фото: ГСЧС
  • Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе
    Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе фото: ГСЧС
  • Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе
    Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе фото: ГСЧС
  • Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе
    Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе фото: ГСЧС
  • Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе
    Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе фото: ГСЧС
  • Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе
    Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе фото: ГСЧС
  • Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе
    Последствия попадания вражеского БпЛА в Днепровском районе фото: ГСЧС

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 ноября во время ракетной атаки России в Киеве прогремели взрывы. В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Ракеты заходили на Киев с разных направлений.

Стало известно, что РФ запустила почти 200 ракет и дронов. Военные сообщили, что ракетно-дроновой удар противника был направлен на объекты энергетики Украины. Было подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр".

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 28 ноября, Россия массированно атаковала критическую инфраструктуру - под ударом оказались электрические подстанции в разных областях Украины. Есть попадания.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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