12 прилетов во время массированной атаки по Украине: в ВСУ раскрыли последствия ударов

Во время воздушных атак противник применяет большое количество ракет и беспилотников.

https://glavred.info/ukraine/12-prilotiv-pid-chas-masovanoji-ataki-po-ukrajini-u-zsu-rozkrili-naslidki-udariv-10618202.html Ссылка скопирована

РФ нанесла удар по энергообъектам / коллаж: Главред, фото: unsplash, ГСЧС

Главное из материала:

Чем РФ атаковала Украину 28 ноября

ВСУ сбили 90% крылатых ракет

Куда попали вражеские ракеты

В ночь на 28 ноября страна-агрессор Россия жестоко атаковала критическую инфраструктуру - под ударом оказались электрические подстанции в разных областях Украины. Есть попадания.

"В результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локально потеряно. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора", - сообщили в Воздушных силах ВСУ. видео дня

В ВСУ также сообщили, что в последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

Что известно о ракетах Х-101 / Инфографика: Главред

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.

"Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил. Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы", - сообщили военные.

Что известно о ракете "Калибр" / Инфографика: Главред

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации.

"Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МВГ", - говорится в сообщении.

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 28 ноября во время ракетной атаки России в Киеве прогремели взрывы. В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Ракеты заходили на Киев с разных направлений.

Стало известно, что РФ запустила почти 200 ракет и дронов. Военные сообщили, что ракетно-дроновой удар противника был направлен на объекты энергетики Украины. По состоянию на 10:30 было подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр".

Аналитик Андриан Прокип сообщил, какие энергообъекты Украина не может защитить от ударов РФ. Он отметил, что проблема в том, что не все объекты энергетической системы можно защитить. Электрические станции почти невозможно защитить. То есть, ни одно укрытие не сможет защитить электростанции.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред