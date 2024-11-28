12 прилетов во время массированной атаки по Украине: в ВСУ раскрыли последствия ударов

Главное из материала:
- Чем РФ атаковала Украину 28 ноября
- ВСУ сбили 90% крылатых ракет
- Куда попали вражеские ракеты
В ночь на 28 ноября страна-агрессор Россия жестоко атаковала критическую инфраструктуру - под ударом оказались электрические подстанции в разных областях Украины. Есть попадания.
"В результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локально потеряно. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.видео дня
В ВСУ также сообщили, что в последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.
Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.
"Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил. Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы", - сообщили военные.
Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации.
"Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МВГ", - говорится в сообщении.
Удары РФ по территории Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что 28 ноября во время ракетной атаки России в Киеве прогремели взрывы. В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Ракеты заходили на Киев с разных направлений.
Стало известно, что РФ запустила почти 200 ракет и дронов. Военные сообщили, что ракетно-дроновой удар противника был направлен на объекты энергетики Украины. По состоянию на 10:30 было подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр".
Аналитик Андриан Прокип сообщил, какие энергообъекты Украина не может защитить от ударов РФ. Он отметил, что проблема в том, что не все объекты энергетической системы можно защитить. Электрические станции почти невозможно защитить. То есть, ни одно укрытие не сможет защитить электростанции.
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