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Запуск межконтинентальных ракет из РФ не может проходить без ведома США - Лакийчук

Анна Косик
25 ноября 2024, 14:17
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Путин будет предупреждать о новых запусках межконтинентальных баллистических ракет из-за договоренности с США.
Путин, ракета, флаг США
Предупреждение о запуске ракеты Украина могла получить от западных союзников / Коллаж: Главред, фото: pixabay, kremlin.ru, скриншот

Что сказал Лакийчук:

  • РФ обязана предупреждать США о пусках межконтинентальных ракет
  • Украинцы будут знать, если РФ запустит ракету снова

Недавние сообщения о вероятном применении межконтинентальных баллистических ракет страной-агрессором Россией заставили Запад поднять волну бурных обсуждений. Однако там все еще не подтверждают факт использования этого вооружения РФ.

Отсутствие официальных заявлений со стороны Вашингтона и других мировых лидеров на первый взгляд добавляет неопределенности. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

Однако на самом деле, между США и Россией до сих пор действует договоренность, подписанная еще между СССР и США, о взаимном предупреждении о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет с подводных лодок.

Соглашение обязывает стороны уведомлять друг друга за три дня до любого пуска, будь то испытания или боевой запуск. Соответственно, не зря кремлевский диктатор Владимир Путин недавно подтвердил, что Украина будет проинформирована о возможных ракетных ударах.

Смотрите видео о том, как Запад будет знать о запусках межконтинентальных ракет РФ:

"Американцы имели сообщение об ударе от россиян и передали его своим партнерам, в том числе и Украине", - отметил Лакийчук.

Поэтому в словах Путина нет лжи о том, что в будущем, в случае повторных ударов по Украине, украинцы будут знать о возможных запусках межконтинентальных ракет.

Удар межконтинентальной баллистической ракеты по Украине

Напомним, Главред писал, что 21 ноября, агрессор Россия запустила по Украине ряд ракет. В частности, захватчики запустили межконтитентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ.

Впоследствии стало известно, что, скорее всего, страна-агрессор Россия применяет удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по Днепру, чтобы "послать сообщение" Западу и заставить западные страны отказаться от поддержки Украины.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС-26 Рубеж / Инфографика: Главред

Ранее также стало известно, что на начало 2024 года Россия имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования. Оккупанты накапливали их в течение двух десятков лет.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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новости США Владимир Путин межконтинентальные баллистические ракеты Россия Ракетная атака на Украину Павел Лакийчук
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