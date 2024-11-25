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Кремль готовит ответ на удары ракетами ATACMS: эксперт предупредил об опасности

Марина Фурман
25 ноября 2024, 15:26
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По словам аналитика, оккупанты усилят удары по энергетическому сектору Украины с использованием конвенционных видов вооружения.
Путин, ATACMS
Кремль может готовить ответ на удары ATACMS по РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Википедия

Основное:

  • Россия не сможет самостоятельно принять решение об использовании ядерного оружия против Украины
  • Кремль может отреагировать на удары по территории РФ, атакуя энергетические объекты в Украине

17 ноября США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Через два дня Кремль утвердил обновленную ядерную доктрину. Однако, как сообщил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду, Пентагон не видит никаких признаков, которые свидетельствовали бы о подготовке России к применению ядерного оружия против Украины.

По словам аналитика, Россия не субъектна в принятии решения о применении ядерного оружия. Ведь есть позиция Китая и Индии, которые категорически против использования тактического ядерного оружия во время боевых действий в Украине.

"КНР и Индия - ключевые экономические, политические и военные партнеры Российской Федерации. Поэтому давление на Путина со стороны этих стран будет ключевым фактором, который не позволит ему перейти к ядерному сценарию", - рассказал Снерыгев.

В то же время он подчеркнул, что Кремль может ответить на удары ATACMS по России. В частности, оккупанты усилят удары по энергетическому сектору Украины с использованием конвенционных видов вооружения, то есть крылатых баллистических ракет и беспилотников.

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Ракеты "ATACMS" / Инфографика: Главред

"Неслучайно прозвучали заявления со стороны посольств США и ряда других стран мира по поводу вероятной интенсификации нанесения ударов Россией по территории Украины. Это является предупреждением России, ведь такие заявления, во-первых, свидетельствуют об осведомленности стран Запада о планах Москвы, а, во-вторых, дают сигнал Москве, чтобы исключить подобное развитие событий, то есть эскалацию военного напряжения в Украине", - отметил Дмитрий Снегирев.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал, как Кремль отреагирует на удары ракетами ATACMS по территории РФ:

Удары вглубь РФ - последние новости

Как сообщал Главред, утром 20 ноября Воздушные силы Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Курской области России. Мишенью мог быть командный пункт, расположенный в Марьино.

Кадры ударов ракетами Storm Shadow по территории Курской области, опубликованные в Сети, свидетельствуют, что под удар мог попасть санаторий, подчиненный Управлению делами президента РФ. В восточной части объекта, который подвергся поражению, вероятно, расположен узел связи.

В ночь на понедельник, 25 ноября, Силы обороны Украины успешно ударили по ряду важных объектов российских оккупантов на территории страны-агрессора России. В частности, под ударом оказались объекты в Брянской, Калужской и Курской областях РФ.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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война в Украине Дмитрий Снегирев ядерная угроза ATACMS Удары вглубь РФ
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