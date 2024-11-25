Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ: раскрыты новые детали

В результате удара ракетами ATACMS по Курской области под удар попал военный аэродром ВКС России, информации о пораженных самолетах пока нет.

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Появились огненные кадры удара ракетами ATAMS по российскому аэродрому / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

ВСУ атаковали ракетами ATACMS аэродром в Курской области

На месте удара могли находиться боевые самолеты ВКС РФ

Кроме того была уничтожена система ПВО РФ на Курщине

Украина нанесла удар по военному аэродрому в Курской области с помощью баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщают GEOINT-аналитики проекта "Киберборошно", передает "Милитарный".

В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

видео дня

На опубликованных проектом кадрах видно детонацию суббоеприпасов двух ракет М39 на территории аэропорта.

Геолокация районов поражения указывает на стоянку авиационной техники, где могли находиться боевые самолеты, хотя информации об их расположении во время удара нет.

"Кроме прилетов по аэродрому "Курск Восточный" можно увидеть два удара по позиции С-400, которая пыталась отразить атаку", - указывают аналитики.

Смотрите видео вероятных ударов ракетами ATACMS по Курской области:

Фото: скриншот

Кроме того, по данным российских СМИ, ATACMS уничтожили систему ПВО в Курской области в субботу, 4 военнослужащих погибли. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

По данным российских СМИ, атака привела к уничтожению системы ПВО в Курской области, а также гибели четырех военнослужащих.

Издание ASTRA сообщает, что по меньшей мере пять ракет ATACMS поразили Фатежский район 23 ноября. Среди пострадавших объектов - ПВО в районе хутора Долгий и села Томилин Колодец.

Кроме того, российские источники заявляют о поражении военного аэродрома "Халино", где получили ранения двое военнослужащих, которые были госпитализированы.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, подразделения ракетных войск ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям российской армии в ночь на 24 ноября, говорится в сообщении Генштаба ВСУ. В Курской области поражен зенитно-ракетный дивизион 1490-го зенитного ракетного полка 6-й армии РФ, в частности радиолокационная станция комплекса "С-400".

Кроме того, в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины успешно атаковали ряд стратегически важных объектов на территории России, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях, отметили в Генштабе.

В Калуге беспилотники нанесли удары по заводу "Тайфун", важному для российского военно-промышленного комплекса, а также по нефтебазе "Калуганефтепродукт", отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

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