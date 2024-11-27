Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия может готовить наступление на Запорожье: военные раскрыли ситуацию на фронте

Юлия Закрепа
27 ноября 2024, 08:49
296
На Запорожском направлении происходит накопление сил российских оккупантов.
Россия может готовить наступление на Запорожье: военные раскрыли ситуацию на фронте
Пойдут ли в наступление РФ на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко о главном:

  • Оккупанты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении
  • Возле Запорожья строят фортификации на случай наступления РФ

Россия может готовить наступление на Запорожье. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российская армия перемещает на передовые позиции на юге Запорожской области подготовленные штурмовые группы. По его словам, враг может планировать штурмы на юге региона.

видео дня

ГУР МО докладывало, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага. Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что несколько дней назад россияне пытались прорвать там оборону.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своей цели", - заявил Баргилевич.

В то же время британское издание The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке пишет, что возле города Запорожье тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск.

"Украинская разведка считает, что Россия готовится к дерзкому наступлению на город Запорожье, в 30 км от фронта. Когда именно это произойдет, никто не знает", - говорится в материале.

Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Представитель разведки предупреждает, что Россия может задействовать до 130 тысяч солдат.

Полковник Алексей Хильченко, командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ Спартан, недавно развернутой в Запорожье, отмечает, что Россия занята в другом месте. По его словам, россияне планировали отправить 20-30 тысяч военных для начального штурма, но половина из них была переброшена в российскую Курскую область.

Впрочем военный с позывным "Лемберг", командир батальона 118-й бригады, обслуживающей юго-западные оборонительные позиции Запорожской области, согласен с тем, что россияне планируют атаковать.

"Они еще не готовы ударить, но когда они будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", - сказал военный.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщает Главред, что Владислав Селезнев рассказал о том, что РФ собрала 90-тысячную группировку под Запорожьем. Он добавил, что сейчас враг лишь "прощупывает" украинскую оборону и проводит наступательные действия тактического уровня, но при всем том тенденции достаточно угрожающие.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сказал, может ли враг дойти до Запорожья. В области активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения врага, он сейчас проводит накопление и подготовку к наступательным действиям. Враг планирует пробить украинскую оборону.

В СНБО сделали важное заявление относительно угрозы наступления РФ на Запорожье. Российские оккупанты готовят активизировать наступательные действия на Запорожском направлении боевых действий. В частности речь идет о тактических штурмовых действиях вблизи нескольких населенных пунктов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья ВСУ Запорожская область новости Украины Фронт
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киевщина была под ударом дронов: что известно о последствиях российской атаки

Киевщина была под ударом дронов: что известно о последствиях российской атаки

09:29Украина
Заморозка войны – самый реалистичный сценарий, но это не устроит ни Киев, ни Москву – Розумный

Заморозка войны – самый реалистичный сценарий, но это не устроит ни Киев, ни Москву – Розумный

09:00Интервью
Армия РФ за месяц оккупировала территорию Украины размером с пол-Лондона — Reuters

Армия РФ за месяц оккупировала территорию Украины размером с пол-Лондона — Reuters

08:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Шольц заговорил о предоставлении ВСУ Taurus: какое решение приняли в Германии

Шольц заговорил о предоставлении ВСУ Taurus: какое решение приняли в Германии

Притянете к себе беды: что нельзя брать в руки 27 ноября - приметы

Притянете к себе беды: что нельзя брать в руки 27 ноября - приметы

В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

"Любой ценой": стал известен главный приоритет Маска относительно войны в Украине

"Любой ценой": стал известен главный приоритет Маска относительно войны в Украине

Последние новости

09:29

Киевщина была под ударом дронов: что известно о последствиях российской атаки

09:27

Работает мгновенно: чем растворить накипь в чайнике

09:24

Карта Deep State онлайн за 27 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 ноября (обновляется)

09:01

"Нужно упасть ко дну": Ксения Мишина раскрыла свой секрет стройности

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвУкраина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв
09:00

Заморозка войны – самый реалистичный сценарий, но это не устроит ни Киев, ни Москву – РозумныйВидео

08:54

Армия РФ за месяц оккупировала территорию Украины размером с пол-Лондона — Reuters

08:49

Россия может готовить наступление на Запорожье: военные раскрыли ситуацию на фронте

08:29

Путинист Буйнов впервые вышел на связь после известий, что он умирает от рака

Реклама
08:29

Родился мертвым: Киркоров выдал личный секрет и рассказал об унижениях матери

08:13

Красная помада и кружево: роскошная Катерина Тышкевич поделилась горячим фото

08:10

Мнения Трампистов разошлисьмнение

07:57

Кремль против "замораживания" линии фронта: в ISW раскрыли план РФ на области Украины

07:50

Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе - DeepState

06:42

В Киеве ночью сбивали дроны: из-за атаки РФ пострадали люди

06:10

Казахстан подготовил сюрприз всем на 2025 годмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти двух девушек

05:30

РФ "кошмарит" Украину тысячами дронов: тревожный сценарий новых обстрелов зимой

05:00

Какой сегодня праздник 27 ноября 2024 года: что нельзя делать женщинам в этот день

04:30

Чем отличаются изображения мужчины с собакой: надо найти 3 отличия за 17 секунд

Реклама
04:00

Ядерная кнопка не страшна: мужчина подготовился к апокалипсиса - что он придумал

03:31

Забудьте о кастрюле: как за 5 минут приготовить листья капусты для голубцов

03:02

"Любой ценой": стал известен главный приоритет Маска относительно войны в Украине

02:24

Трамп может пойти на прямые переговоры с Ким Чен Ыном: что об этом известно

02:20

ATACMS не помогут прекратить ракетный террор РФ: в чем причинаВидео

02:06

В ТЦК не был, а в Оберег – попал: в Минобороны объявили о нововведении

01:53

Какой маникюр сделать зимой, чтобы быть в тренде и выглядеть дорого

01:10

В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

00:29

У Путина разразились заявлением по возвращению Украине ядерного оружия

00:21

Страна под атакой мощной магнитной бури, скоро начнется еще одна

26 ноября, вторник
23:40

"Наступление на Запорожье": у Зеленского раскрыли планы оккупантов

23:20

Как уменьшить расход бензина на автомате: опытные водители об этом не знали

23:11

Ведущий "Поля чудес" психанул и выбежал во время шоуВидео

22:54

"Есть положительный момент": чего ждать Украине от назначений Трампа - Загородний

22:42

США пытаются усилить Украину перед возможными переговорами - Блинкен

22:21

Известная украинская ведущая сделала публичное признание Потапу - детали

22:17

Бойцы ВСУ выбили генерала Ким Чен Ына и офицеров: детали удара по Курщине

22:14

Пикантный вкус, который понравится всем: как правильно замариновать лукВидео

22:13

Ротару избавилась еще от одного "груза", который связывал ее с Россией

22:00

Рекордный удар по Украине и громкие заявления НАТО: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:56

После срыва: предательница Лолита отменила концерты в РФ

21:37

"Я потерял зрение": Элтон Джон сообщил о серьезной проблеме со здоровьем

21:17

Обновленный график отключения света на 27 ноября: ограничений будет меньшеФото

20:57

Григорий Решетник заговорил о разводе с женой - детали

20:54

Взрослые копии Брэда Питта: двойняшек Джоли подловили на прогулке

20:53

Китай в шаге от готовности напасть на Тайвань: на Западе сделали заявление

20:35

В США признали, что Украину могут принудить к переговорам с РФ - The Washington Post

20:35

1200 километров до Украины: в РФ жалуются на якобы атаку дронов в Башкортостане

19:59

"Сплошные руины": РФ пытается разрушить укрепления ВСУ, названо направление

19:48

Влупит 9-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять