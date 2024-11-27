Россия может готовить наступление на Запорожье: военные раскрыли ситуацию на фронте

На Запорожском направлении происходит накопление сил российских оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-mozhe-gotuvati-nastup-na-zaporizhzhya-viyskovi-rozkrili-situaciyu-na-fronti-10617752.html Ссылка скопирована

Пойдут ли в наступление РФ на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко о главном:

Оккупанты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении

Возле Запорожья строят фортификации на случай наступления РФ

Россия может готовить наступление на Запорожье. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российская армия перемещает на передовые позиции на юге Запорожской области подготовленные штурмовые группы. По его словам, враг может планировать штурмы на юге региона.

видео дня

ГУР МО докладывало, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага. Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что несколько дней назад россияне пытались прорвать там оборону.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своей цели", - заявил Баргилевич.

В то же время британское издание The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке пишет, что возле города Запорожье тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск.

"Украинская разведка считает, что Россия готовится к дерзкому наступлению на город Запорожье, в 30 км от фронта. Когда именно это произойдет, никто не знает", - говорится в материале.

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Представитель разведки предупреждает, что Россия может задействовать до 130 тысяч солдат.

Полковник Алексей Хильченко, командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ Спартан, недавно развернутой в Запорожье, отмечает, что Россия занята в другом месте. По его словам, россияне планировали отправить 20-30 тысяч военных для начального штурма, но половина из них была переброшена в российскую Курскую область.

Впрочем военный с позывным "Лемберг", командир батальона 118-й бригады, обслуживающей юго-западные оборонительные позиции Запорожской области, согласен с тем, что россияне планируют атаковать.

"Они еще не готовы ударить, но когда они будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", - сказал военный.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщает Главред, что Владислав Селезнев рассказал о том, что РФ собрала 90-тысячную группировку под Запорожьем. Он добавил, что сейчас враг лишь "прощупывает" украинскую оборону и проводит наступательные действия тактического уровня, но при всем том тенденции достаточно угрожающие.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сказал, может ли враг дойти до Запорожья. В области активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения врага, он сейчас проводит накопление и подготовку к наступательным действиям. Враг планирует пробить украинскую оборону.

В СНБО сделали важное заявление относительно угрозы наступления РФ на Запорожье. Российские оккупанты готовят активизировать наступательные действия на Запорожском направлении боевых действий. В частности речь идет о тактических штурмовых действиях вблизи нескольких населенных пунктов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред