Войска РФ дронами атаковали Киев: в столице прогремели взрывы, подробности

Что произошло в Киеве:
- РФ атаковала столицу БПЛА, прогремели взрывы
- В одном из районов зафиксировано падение обломков
- ПВО ВСУ сбили около десятка беспилотников
Российские оккупанты 1 декабря атаковали Киев беспилотниками. Силы обороны отразили попытки вражеских ударов. Обломки одного из вражеских дронов упали в Голосеевском районе. Поврежден многоквартирный дом. После 7 утра в столице снова объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы. Местные власти заявили о работе ПВО.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, в жилом доме из-за взрывной волны выбиты окна.
"В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом - взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется", - указано в сообщении.
Также уточняется, что в Голосеевском районе в одном из жилых домов выбило окна. Повреждено 6 автомобилей.
Уничтожено около десятка БПЛА
Силы обороны Украины зафиксировали и уничтожили около десятка ударных дронов российских оккупантов, которые угрожали столицы.
Повторная атака на Киев
После 7 утра в столице вновь объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – предупредили в КГВА.
Воздушные атаки оккупантов России на Киев – новости по теме:
Как сообщал Главред, ночью 27 ноября РФ запустила дроны по Киеву. Работали силы ПВО. Сообщалось о падении обломков в Днепровском районе и повреждении объекта нежилой инфраструктуры.
Утром 28 ноября РФ атаковала Киев ракетами и дронами. Фиксировалось падение обломков в Днепровском и Дарницком районах.
Вечером Россия запустила по Киеву БПЛА Shahed. В городе гремели взрывы, работала ПВО. В Днепровском районе из-за падения обломков загорелась внешняя обшивка здания поликлиники.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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