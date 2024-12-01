Войска РФ дронами атаковали Киев: в столице прогремели взрывы, подробности

Россияне повторно атаковали Киев беспилотниками, в столице прогремели взрывы, работает ПВО.

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Силы обороны отражают вражескую атаку БПЛА на Киев / Коллаж: Главред, фото: АрміяІнформ, ua.depositphotos.com (иллюстративное фото)

Что произошло в Киеве:

РФ атаковала столицу БПЛА, прогремели взрывы

В одном из районов зафиксировано падение обломков

ПВО ВСУ сбили около десятка беспилотников

Российские оккупанты 1 декабря атаковали Киев беспилотниками. Силы обороны отразили попытки вражеских ударов. Обломки одного из вражеских дронов упали в Голосеевском районе. Поврежден многоквартирный дом. После 7 утра в столице снова объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы. Местные власти заявили о работе ПВО.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, в жилом доме из-за взрывной волны выбиты окна.

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"В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом - взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется", - указано в сообщении.

Также уточняется, что в Голосеевском районе в одном из жилых домов выбило окна. Повреждено 6 автомобилей.

Уничтожено около десятка БПЛА

Силы обороны Украины зафиксировали и уничтожили около десятка ударных дронов российских оккупантов, которые угрожали столицы.

Кратко о беспилотниках Shahed / Инфографика: Главред

Повторная атака на Киев

После 7 утра в столице вновь объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – предупредили в КГВА.

Воздушные атаки оккупантов России на Киев – новости по теме:

Как сообщал Главред, ночью 27 ноября РФ запустила дроны по Киеву. Работали силы ПВО. Сообщалось о падении обломков в Днепровском районе и повреждении объекта нежилой инфраструктуры.

Утром 28 ноября РФ атаковала Киев ракетами и дронами. Фиксировалось падение обломков в Днепровском и Дарницком районах.

Вечером Россия запустила по Киеву БПЛА Shahed. В городе гремели взрывы, работала ПВО. В Днепровском районе из-за падения обломков загорелась внешняя обшивка здания поликлиники.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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