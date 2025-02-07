Тела доставали из-под завалов: Россия нанесла удар КАБами по жилому дому

Агрессоры сбросили три управляемые авиационные бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом.

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Враг нанес вражеский авиаудар по жилому дому на Сумщине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис генпрокурора

Вечером 6 февраля Россия атаковала село Мирополье на Сумщине. Офис генпрокурора сообщил в Telegram, что в результате вражеского авиаудара по жилому дому есть погибшие.

"6 февраля 2025 года около 23:20 оккупанты сбросили, по предварительной информации, три управляемые авиационные бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом в с. Мирополье Сумского района", - отметили в Офисе генпрокурора.

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К сожалению, в результате атаки врага погибли 3 человека - их тела достали из-под завалов.

"Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями ведут документацию последствий обстрела. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Удары России по Украине - что известно

Главред писал, что в ночь на 6 февраля агрессоры из России выпустили по Украине 77 дронов и две баллистические ракеты. Большинство целей удалось сбить силами ПВО, однако есть последствия в трех областях. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего сбит 81 дрон из 112. Вражеские дроны обезврежены в 13 украинских областях, а именно: в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Более того, по данным Forbes, РФ во второй раз запустила "Орешник" по Украине. Однако эта ракета не достигла цели и взорвалась на территории страны-агрессора.

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