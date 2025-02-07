Сбит 81 вражеский дрон из 112: от воздушной атаки РФ пострадали три области

Силы ПВО сбивали беспилотники в 13 украинских областях.

https://glavred.info/ukraine/sbit-81-vrazheskiy-dron-iz-112-ot-vozdushnoy-ataki-rf-postradali-tri-oblasti-10637561.html Ссылка скопирована

От атаки дронов 7 февраля 2024 пострадали три области / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/kyivregionpolice

Кратко:

РФ атаковала Украину более чем сотней дронов

Сбиты почти все вражеские БПЛА

Есть последствия в трех областях

В ночь на 7 февраля 2025 года российская оккупационные войска атаковали Украину 112-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по состоянию на 09:00 известно, что был сбит 81 ударный дрон и беспилотники других типов в 13 украинских областях, а именно: в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

видео дня

31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака дронов РФ 7 февраля - последствия

Киевщина. Воздушная тревога в Киевской области объявлялась несколько раз и длилась почти всю ночь. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

Известно, что в Броварском районе повреждено хозяйственное и гаражное помещения. В гараже произошел пожар, который пожарные ликвидировали, сообщили в полиции.

Последствия атаки на Киевскую область / Фото: t.me/kyivregionpolice

Последствия атаки на Киевщину / Фото: t.me/kyivregionpolice

Атака на Киевщину - последствия / Фото: t.me/kyivregionpolice

Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, в ночь на 6 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 77 дронов и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили большинство целей, однако есть последствия в трех областях. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред