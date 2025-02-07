Сбит 81 вражеский дрон из 112: от воздушной атаки РФ пострадали три области

Кратко:
- РФ атаковала Украину более чем сотней дронов
- Сбиты почти все вражеские БПЛА
- Есть последствия в трех областях
В ночь на 7 февраля 2025 года российская оккупационные войска атаковали Украину 112-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по состоянию на 09:00 известно, что был сбит 81 ударный дрон и беспилотники других типов в 13 украинских областях, а именно: в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области.
Атака дронов РФ 7 февраля - последствия
Киевщина. Воздушная тревога в Киевской области объявлялась несколько раз и длилась почти всю ночь. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.
Известно, что в Броварском районе повреждено хозяйственное и гаражное помещения. В гараже произошел пожар, который пожарные ликвидировали, сообщили в полиции.
Воздушные атаки РФ на Украину
Как сообщал Главред, в ночь на 6 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 77 дронов и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили большинство целей, однако есть последствия в трех областях. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.
4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.
В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.
Другие новости:
- В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно
- В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазы
- Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред