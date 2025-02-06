РФ атаковала 77 дронами и двумя ракетами: есть разрушения в трех областях Украины

Кратко:
- РФ атаковала Украину дронами и ракетами
- Силы ПВО сбили 56 дронов
- Пострадали три области
В ночь на 6 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 77 дронов и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили большинство целей, однако есть последствия в трех областях.
Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, с 19:00 5 февраля оккупанты атаковали Украину 77 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Шаталово и двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области.
По состоянию на 09:00 четверга подтверждено уничтожение 56 дронов в 11 областях, а именно в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.
Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.
Атака дронов РФ 6 февраля - последствия
Харьковщина. В ночь на 6 февраля российские оккупанты атаковали Харьков. Из-за вражеского воздушного удара поврежден крупнейший рынок города и транспортное предприятие.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Новобаварском районе Харькова в результате падения обломков БПЛА Герань повреждены контактные линии электросети.
В Киевском районе города в результате падения обломков БПЛА Герань повреждено около 100 торговых павильонов рынка. Обошлось без пострадавших.
В Купянске в результате сброса с дрона взрывного устройства на автомобиль пострадал 57-летний волонтер. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
Черкасчина. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что особенно громко прошлой ночью было в Умани. По предварительным данным, уничтожены шесть Шахедов. О пострадавших информации нет.
Днепропетровщина. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером и ночью в регионе работали силы ПВО.
"Защитники неба уничтожили 8 БПЛА. В результате вражеской атаки в Днепровском районе повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, теплица. Люди уцелели", - написал он в Telegram.
Вечером из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Никопольщину – райцентр и Покровскую общину. Обошлось без погибших и пострадавших.
Воздушные атаки РФ на Украину
Как сообщал Главред, 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.
В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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