РФ атаковала 77 дронами и двумя ракетами: есть разрушения в трех областях Украины

Силы ПВО сбили 56 дронов в 11 областях. Пострадали Харьковщина, Черкасчина и Днепропетровщина.

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Атака дронов 6 февраля: что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: Новини Live, t.me/dnipropetrovskaODA, Харьковская областная прокуратура

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами и ракетами

Силы ПВО сбили 56 дронов

Пострадали три области

В ночь на 6 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 77 дронов и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили большинство целей, однако есть последствия в трех областях.

Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, с 19:00 5 февраля оккупанты атаковали Украину 77 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Шаталово и двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области.

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По состоянию на 09:00 четверга подтверждено уничтожение 56 дронов в 11 областях, а именно в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

Атака дронов РФ 6 февраля - последствия

Харьковщина. В ночь на 6 февраля российские оккупанты атаковали Харьков. Из-за вражеского воздушного удара поврежден крупнейший рынок города и транспортное предприятие.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Новобаварском районе Харькова в результате падения обломков БПЛА Герань повреждены контактные линии электросети.

Последствия атаки по харьковскому рынку Барабашова / Фото: Новини Live

Последствия атаки по Харькову / Фото: Новини Live

В Киевском районе города в результате падения обломков БПЛА Герань повреждено около 100 торговых павильонов рынка. Обошлось без пострадавших.

В Купянске в результате сброса с дрона взрывного устройства на автомобиль пострадал 57-летний волонтер. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Черкасчина. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что особенно громко прошлой ночью было в Умани. По предварительным данным, уничтожены шесть Шахедов. О пострадавших информации нет.

Днепропетровщина. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером и ночью в регионе работали силы ПВО.

"Защитники неба уничтожили 8 БПЛА. В результате вражеской атаки в Днепровском районе повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, теплица. Люди уцелели", - написал он в Telegram.

Вечером из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Никопольщину – райцентр и Покровскую общину. Обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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