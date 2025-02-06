РФ атаковала дронами Харкьов и Киевщину: поврежден большой рынок и предприятие

Армия РФ нанесла удары БПЛА Герань-2 в 23:30 по Киевскому району города Харьков, и в около часа ночи - по Новобаварскому.

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Ночью Украину атаковали вражеские дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада​

Кратко:

Ночью в Украине объявляли воздушную тревогу

Вражеские дроны заметили на Харьковщине и в Киевской области

В ночь на 6 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В частности, в Харькове из-за вражеского воздушного удара поврежден крупнейший рынок города и транспортное предприятие.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, армия РФ нанесла удары БПЛА Герань-2 в 23:30 по Киевскому району города Харьков, и в 01:00 - по Новобаварскому.

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В Киевском районе из-за воздушной атаки фиксируются "самые существенные разрушения". Там вражеский беспилотник попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. Из-за взрыва повреждены "десятки торговых павильонов".

По словам Чубенко, ранения получили охранники, которые были на месте происшествия.

В Новобаварском районе был "прилет" по территории инфраструктурного транспортного предприятия.

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Кроме того, дроны прошлой ночью заметили в Киевской области. По вражеским целям работали силы ПВО, сообщили в областной военной администрации.

В 1:23 была объявлена воздушная тревога в Киеве из-за приближения вражеских БпЛА из Броваров.

Смотрите видео - Последствия удара РФ по Харькову:

Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.

В ночь на 4 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В результате атаки российских БПЛА на столицу зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, на Сумщине повреждены жилые дома.

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