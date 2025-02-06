РФ атаковала дронами Харкьов и Киевщину: поврежден большой рынок и предприятие

Кратко:
- Ночью в Украине объявляли воздушную тревогу
- Вражеские дроны заметили на Харьковщине и в Киевской области
В ночь на 6 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В частности, в Харькове из-за вражеского воздушного удара поврежден крупнейший рынок города и транспортное предприятие.
Как сообщает Харьковская областная прокуратура, армия РФ нанесла удары БПЛА Герань-2 в 23:30 по Киевскому району города Харьков, и в 01:00 - по Новобаварскому.
В Киевском районе из-за воздушной атаки фиксируются "самые существенные разрушения". Там вражеский беспилотник попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. Из-за взрыва повреждены "десятки торговых павильонов".
По словам Чубенко, ранения получили охранники, которые были на месте происшествия.
В Новобаварском районе был "прилет" по территории инфраструктурного транспортного предприятия.
Кроме того, дроны прошлой ночью заметили в Киевской области. По вражеским целям работали силы ПВО, сообщили в областной военной администрации.
В 1:23 была объявлена воздушная тревога в Киеве из-за приближения вражеских БпЛА из Броваров.
Смотрите видео - Последствия удара РФ по Харькову:
Воздушные атаки РФ на Украину
Как сообщал Главред, 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.
В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.
В ночь на 4 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В результате атаки российских БПЛА на столицу зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, на Сумщине повреждены жилые дома.
Другие новости:
- РФ ударила ракетой по Одесской области: пострадали случайные прохожие, есть жертва
- Оттуда РФ запускает "Шахеды": Приморско-Ахтарск под атакой дронов, есть прилеты
- Спецпредставитель Трампа собирается в Украину: в СМИ раскрыли дату визита
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред