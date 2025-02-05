Россияне атаковали Харьков беспилотником: горят торговые павильоны

Удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-atakovali-harkov-bespilotnikom-goryat-torgovye-pavilony-10637141.html Ссылка скопирована

В Харькове прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Основное:

Оккупанты атаковали Харьков ударным дроном

На месте российского удара в городе вспыхнул пожар

Российские оккупанты 5 февраля ночью атаковали Харьков ударным беспилотником, предварительно ударили по Киевскому району. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем Telegram.

По словам главы города, удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой.

видео дня

"Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - написал Терехов.

В свою очередь глава ОВА рассказал, что были повреждены торговые павильоны рынка "в результате падения обломков БПЛА "Герань".

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 февраля российский дрон нанес удар по центральной части Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Салтовскому и Основянскому районам Харькова. В результате попадания БПЛА типа "Герань-2" повреждена и горела крыша нежилого здания - памятника архитектуры. Пожар локализовали в 05:20. Пострадал один человек, который жил в многоэтажке напротив - у него острая реакция на стресс.

Днем ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Россияне атаковали город баллистической ракетой. В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму Харьковской области погибли шесть человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.

Впоследствии Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Изюму. Он призвал мир усилить давление на агрессора, чтобы остановить террор и защитить человеческие жизни.

Другие новости:

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред