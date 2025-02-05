Россияне атаковали Харьков беспилотником: горят торговые павильоны

Основное:
- Оккупанты атаковали Харьков ударным дроном
- На месте российского удара в городе вспыхнул пожар
Российские оккупанты 5 февраля ночью атаковали Харьков ударным беспилотником, предварительно ударили по Киевскому району. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем Telegram.
По словам главы города, удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой.
"Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - написал Терехов.
В свою очередь глава ОВА рассказал, что были повреждены торговые павильоны рынка "в результате падения обломков БПЛА "Герань".
Удары РФ по территории Украины - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 5 февраля российский дрон нанес удар по центральной части Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Салтовскому и Основянскому районам Харькова. В результате попадания БПЛА типа "Герань-2" повреждена и горела крыша нежилого здания - памятника архитектуры. Пожар локализовали в 05:20. Пострадал один человек, который жил в многоэтажке напротив - у него острая реакция на стресс.
Днем ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Россияне атаковали город баллистической ракетой. В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму Харьковской области погибли шесть человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.
Впоследствии Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Изюму. Он призвал мир усилить давление на агрессора, чтобы остановить террор и защитить человеческие жизни.
Другие новости:
- Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ
- "Российская тюрьма - не санаторий": в каком состоянии вернулись военные из плена
- Оттуда РФ запускает "Шахеды": Приморско-Ахтарск под атакой дронов, есть прилеты
Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред