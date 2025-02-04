Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФ

Основное:
- РФ ударила ракетой по Харьковской области
- В результате удара погибли 5 человек, еще 20 пострадали
- Зеленский призвал мир давить на Россию, чтобы остановить террор и защитить жизни людей
Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по Изюму Харьковской области. Известно о по меньшей мере пяти погибших, еще 20 человек пострадали. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.
По его словам, сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу.
Зеленский выразил соболезнования семьям погибших из-за ракетной атаки РФ. Он также отметил, что с российской жестокостью невозможно примириться.
"Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизнь", - подчеркнул лидер страны.
Последствия удара оккупантов по Изюму - смотрите видео:
В МВД Украины добавили, что количество пострадавших в результате российского ракетного удара возросло до 34 человек, из них трое детей. Пять человек погибли.
"Поисково-спасательные работы завершены", - сообщили спасатели.
Удары РФ по Украине - последние новости
Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты попали баллистической ракетой в админздание в Изюме. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Он подчеркнул, что ни одного военного объекта в этом месте нет.
В ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В результате атаки российских БпЛА в Киеве зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, в Сумской области повреждены жилые дома.
Как писал Главред, 29 января Россия в очередной раз запустила ударные дроны по Украине. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.
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