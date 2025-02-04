Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФ

В результате российского удара по Изюму разрушена часть здания городского совета, известно о погибших и пострадавших.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-otreagiroval-na-udar-po-izyumu-i-pokazal-video-posledstviy-ataki-rf-10636595.html Ссылка скопирована

Россияне ударили по Изюму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГСЧС

Основное:

РФ ударила ракетой по Харьковской области

В результате удара погибли 5 человек, еще 20 пострадали

Зеленский призвал мир давить на Россию, чтобы остановить террор и защитить жизни людей

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по Изюму Харьковской области. Известно о по меньшей мере пяти погибших, еще 20 человек пострадали. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу.

видео дня

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших из-за ракетной атаки РФ. Он также отметил, что с российской жестокостью невозможно примириться.

"Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизнь", - подчеркнул лидер страны.

Последствия удара оккупантов по Изюму - смотрите видео:

В МВД Украины добавили, что количество пострадавших в результате российского ракетного удара возросло до 34 человек, из них трое детей. Пять человек погибли.

"Поисково-спасательные работы завершены", - сообщили спасатели.

Удары РФ по Украине - последние новости

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты попали баллистической ракетой в админздание в Изюме. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Он подчеркнул, что ни одного военного объекта в этом месте нет.

В ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В результате атаки российских БпЛА в Киеве зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, в Сумской области повреждены жилые дома.

Как писал Главред, 29 января Россия в очередной раз запустила ударные дроны по Украине. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред