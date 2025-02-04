Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФ

Марина Фурман
4 февраля 2025, 13:44обновлено 4 февраля, 14:23
185
В результате российского удара по Изюму разрушена часть здания городского совета, известно о погибших и пострадавших.
удар по Изюму
Россияне ударили по Изюму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГСЧС

Основное:

  • РФ ударила ракетой по Харьковской области
  • В результате удара погибли 5 человек, еще 20 пострадали
  • Зеленский призвал мир давить на Россию, чтобы остановить террор и защитить жизни людей

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по Изюму Харьковской области. Известно о по меньшей мере пяти погибших, еще 20 человек пострадали. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу.

видео дня

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших из-за ракетной атаки РФ. Он также отметил, что с российской жестокостью невозможно примириться.

"Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизнь", - подчеркнул лидер страны.

Последствия удара оккупантов по Изюму - смотрите видео:

Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФ

В МВД Украины добавили, что количество пострадавших в результате российского ракетного удара возросло до 34 человек, из них трое детей. Пять человек погибли.

"Поисково-спасательные работы завершены", - сообщили спасатели.

  • Последствия удара РФ по Изюму 4 февраля
    Последствия удара РФ по Изюму 4 февраля фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Изюму 4 февраля
    Последствия удара РФ по Изюму 4 февраля фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Изюму 4 февраля
    Последствия удара РФ по Изюму 4 февраля фото: ГСЧС

Удары РФ по Украине - последние новости

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты попали баллистической ракетой в админздание в Изюме. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Он подчеркнул, что ни одного военного объекта в этом месте нет.

В ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В результате атаки российских БпЛА в Киеве зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, в Сумской области повреждены жилые дома.

Как писал Главред, 29 января Россия в очередной раз запустила ударные дроны по Украине. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Изюм новости Украины ракетный удар
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

14:11Синоптик
Что произошло с войсками КНДР на фронте: в СНБО раскрыли неожиданные детали

Что произошло с войсками КНДР на фронте: в СНБО раскрыли неожиданные детали

13:55Украина
Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

13:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

Любая батарея может греть в разы лучше: сантехник назвал популярную ошибку

Любая батарея может греть в разы лучше: сантехник назвал популярную ошибку

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

Последние новости

14:38

"Мы крутой бренд": Ryanair готовится возобновить полеты в Украину

14:37

Порошенко осуждал "агрессию блока НАТО" - эксперт опубликовал историческую стенограмму заседания ВР

14:35

"Приседать и приседать": Ефросинина повторила голый образ жены Канье Уэста

14:11

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

14:07

Дочери Веры Брежневой показали фото звездной мамы без ретуши

Пожары, разрушенные дома и учебные заведения: ночью РФ атаковала Украину дронамиПожары, разрушенные дома и учебные заведения: ночью РФ атаковала Украину дронами
13:55

Что произошло с войсками КНДР на фронте: в СНБО раскрыли неожиданные детали

13:52

Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

13:44

Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФФото

13:43

В отчаянии: молодуха Петросяна пытается унизить хейтеров

Реклама
13:42

Почему зимой нужно парковать авто передом на восток: хитрый лайфхак

13:26

Украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые управляемые авиабомбы

12:56

"Покупка помощи": у Путина оценили идею Трампа насчет ресурсов Украины для США

12:55

Запасают всю зиму: зачем хозяйки сушат картофельные очистки

12:54

"Дальше - отдельно": холостяк Терен расстался со своей девушкой

12:39

"Реально гасила": фехтовальщица Ольга Харлан рассказала про проблемы с алкоголем

12:32

"-3...-7 градусов": Диденко назвала дату усиления морозов в Украине

12:31

Унижал военных: в Полтаве приговорили к 6 годам тюрьмы фитнес-тренера

12:15

Армия РФ ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

12:01

Доллар немного подешевел: эксперт сказал, стоит ли покупать валюту

12:01

Украинка вошла в сотню лучших диджеев мира: послушать трекВидео

Реклама
11:58

Линию фронте отодвигают к границе: в НГУ рассказали о продвижении на Харьковщине

11:41

Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность

11:35

Как выглядит секретный сын солистки А-студио: первые фото

11:13

РФ готовит новое наступление: ветеран спрогнозировал, когда враг пойдет в атаку

10:57

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Крысам - неприятности, Быкам - переедание

10:55

В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных: СМИ узнали, зачем это нужно

10:50

Иран готовится к быстрому созданию ядерной бомбы: в NYT раскрыли панику США

10:47

При Трампе стоимость поставок оружия США Украине резко возросла – Reuters

10:28

Участник Нацотбора "Евровидение-2025" пошел защищать Украину

10:07

Солдаты КНДР исчезли с фронта на Курщине: в Южной Корее объяснили причину

09:50

ВСУ выбили россиян из-под Купянска: командование армии РФ прибегает к новой тактике

09:46

Тотальный лакшери: дроны в Дубае выстроились в лицо Санты Димопулос

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

08:54

В Украину идет снег и мороз: прогноз погоды на неделю 4-7 февраля

08:50

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии: где не будет света

08:17

Природные ресурсы Украины в обмен на помощь: Шольц считает идею Трампа эгоистичной

08:17

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Какой цвет кошелька притягивает деньги в 2025 году

08:10

Куда на самом деле делись 100 миллиардов от СШАмнение

07:57

Кейт Миддлтон снова заговорила о болезни в социальных сетях

Реклама
07:46

Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктах — DeepState

07:40

Седокова рассказала полиции, какое жуткое фото прислал Янис Тимма перед смертью

07:05

Армия РФ снизила темпы продвижения, но все равно несет огромные потери - ISW

06:10

Пазл плана Путина сложилсямнение

06:00

"За пределами болезни": новое фото Кейт Миддлтон поразило поклонников

05:45

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти змею

05:34

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

05:00

Какой сегодня праздник 4 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:35

Почему нельзя говорить "падати вниз": какой ошибки нужно избегать "как огня"Видео

04:07

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять