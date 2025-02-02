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Удар РФ "Шахедом" по многоэтажке в Сумах: в больнице скончался 18-летний юноша

Марина Фурман
2 февраля 2025, 14:21
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Российские оккупанты отобрали жизнь у молодого парня.
удар по Сумах
Денис Журба был в критическом состоянии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред, соцсети

Основное:

  • В больнице умер 18-летний парень, он был в критическом состоянии
  • В ту ночь с Денисом находился отец и 12-летняя сестра, их жизни ничего не угрожает

В Сумах возросло количество погибших в результате вражеского удара 30 января по многоэтажному дому. В больнице скончался 18-летний парень, который находился в тяжелом состоянии. О горькой утрате сообщил и.о. городской голова Артем Кобзарь.

"Сегодня в больнице умер 18-летний Денис Журба, который получил ранения в результате вражеской атаки 30 января", - написал он.

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Известно, что парень был ранен и все это время находился в критическом состоянии под наблюдением врачей.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", - добавил Артем Кобзарь.

Корреспондентка Главред передает, что парень буквально оказался в эпицентре удара, ведь "Шахед" попал на 6 этаже, где жил Денис. В результате атаки в его квартире выбиты окна, стена, а батарею нашли аж под домом.

Соседка Дениса, по имени Анна рассказала, что на момент удара в квартире находился отец и 12-летняя сестра парня. Мама в это время была в командировке в Виннице.

К счастью, отец и девочка не пострадали, им удалось выйти из дома без видимых травм. А Дениса быстро эвакуировали из дома и доставили в больницу, однако спасти не удалось.

Всего в результате российской атаки по Сумах всего погибли 11 человек. Россия в очередной раз убила молодого парня, у которого впереди была вся жизнь. Денис Журба учился на 1 курсе в Сумском государственном университете. Парень - выпускник школы №17.

Удар РФ по Сумах в ночь на 30 января - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 30 января в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. После удара в доме были повреждены окна и стены. Было известно о погибших и пострадавших.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Сумах.

"Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не делал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев", - подчеркнул глава страны.

Напомним, после удара по многоэтажке из разрушенного дома спасатели вынесли раненую 8-летнюю девочку. Ее маму долго искали под завалами, к сожалению, она не выжила. Известно, что Любе было 37 лет, ее дочери Варе - 8. Вместе с ними жил отец Любы, ему было около 70 лет. Девочка очень любила дедушку и в тот день легла спать с ним, а мама осталась в своей комнате, и именно это ее спасло. Мамы девочки находилась около 18 часов под завалами.

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