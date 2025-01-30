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Спустя 18 часов тело нашли на уровне подвала: в Сумах погибла мама раненой девочки

Ангелина Подвысоцкая
30 января 2025, 20:41обновлено 30 января, 21:33
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37-летняя Люба всю себя посвящала 8-летней дочери. Девочка находится в тяжелом состоянии и введена в искусственную кому.
Любовь Пугачова, Варя Пугачова, взрыв в Сумах
В Сумах погибла мама 8-летней девочки / Коллаж: Главред, фото: facebook/Любовь Пугачова, Главред

Что известно:

  • РФ ударила Шахедом по многоэтажному дому в Сумах
  • В результате удара погибли 9 чевек
  • Среди погибших в Сумах оказалась мама 8-летней девочки

Российские оккупанты в ночь на 30 января ударили по многоэтажному жилому дому в спальном районе Сум. Ночью из разрушенного дома спасатели вынесли раненую 8-летнюю девочку. Ее маму долго искали под завалами, к сожалению, она не выжила. Об этом Главреду рассказали друзья погибшей женщины.

Любе было 37 лет, ее дочери Варе - 8. Вместе с ними жил отец Любы, ему было около 70-ти лет. Девочка очень любила дедушку и в тот день легла спать с ним, а мама осталась в своей комнате. Кто бы мог подумать, но именно это спасло маленькую Варю и дедушку. Об этом рассказывает подруга Любы, которая жила в этом же доме на 9-м этаже.

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"Был страх. Мы чудом уцелели. Был сильный свист, хлопок и стекла полетели. У мужа ноги порезаны, он встал начал искать тапочки, поднял ребенка, который не понимал, что происходит. Мы встали, начали одеваться. Нас доставали одними из последних, потому что мы были высоко, у нас дверь заклинило", - рассказывает Аня о моменте удара.

Люба была для нее, как член семьи. Они хорошо дружили. Меньше недели назад Люба устроилась на работу и в понедельник должна была выходить на первую смену.

"Это добрейшей души человек. Она была готова поделиться даже тем, чего у самой не было. Она была самой хорошей мамой. Она была как квочка, она за ней трусилась, даже на онлайн-уроках сидела всегда рядом. Она всегда придет на помощь", - говорит Аня о Любе.

Анастасия, подруга и соседка Любы, также говорит о женщине, как об очень хорошем человеке, который всегда придет на помощь.

"Мы столько лет прожили. Люба была очень хороший, очень откровенный человек. Мы жили в одном подъезде на одном этаже, общались. Она за моей дочерью смотрела", - говорит она.

После взрыва из дома вынесли дедушку и Варю, которые вместе с Любой жили в квартире на 4 этаже. Девочка была вся в крови. У дедушки повреждена нога, его прооперировали. Днем 30 января Варю повезли на вторую операцию.

"Варя в очень тяжелом состоянии, она в искусственной коме, ее повезли на вторую операцию. У нее сломаны 2 ребра, повреждено легкое, голова и бедро. К ней никого не пускают ... Мы думаем, что Варя спала с дедушкой в одной комнате, а Люба была в своей комнате. Это спало Варю и дедушку. Она любила деда и могла с ним лечь спать. Их чудом спасло. Деда забрали первым в скорую, потом Варю. Она была в сознании и говорила соседке, что у нее очень болят ножки", - рассказывает Аня.

  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред
  • Последствия удара в Сумах
    Последствия удара в Сумах фото: Главред

Анастасия рассказывает, что Любу долго не могли найти. Все друзья и знакомые до последнего надеялись на то, что она жива, но произошло все совсем иначе.

"Мы в шоке. Мы надеялись на лучшее, все, кто знал её, верил в то, что она жива, но все, ее больше нет. Наши знакомые искали ее в больницах, моргах, ее нигде не было. Как оказалось, она была под завалами почти 18 часов. Это все как страшный сон", - говорит со слезами Анастасия.

Аня понимает, что у Любы просто не было шансов выжить.

"Мне сосед позвонил и сказал, что там месиво. Она жила на 4-м этаже, все опустилось вниз в подвал. Квартиры на 1 и 2 этажах опустились в подвал", - говорит она.

Теперь все молятся за Варю и хотят, чтобы она выжила. Однако у девочки кроме дедушки теперь никого нет.

"Просто ребенок остался сиротой. Деду её не отдадут, потому что ему 70 лет. Дай Бог, чтобы она выкарабкалась. Она очень сильная девочка, она очень редко болела. Мы все надеемся на то, что её спасет чудо и она выкарабкается ... Не знаю, как она будет дальше жить, когда нет толком родственников, нет квартиры, нет ничего", - дрожащим голосом говорит Аня.

Удар РФ по Сумам в ночь на 30 января - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 30 января в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. После удара в доме были повреждены окна и стены. Было известно, что среди пострадавших, в частности, 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии).

Позже стало известно, что в результате удара дрона по многоэтажке в Сумах 9 человек были ранены, двое - погибли. Удалось спасти 4 человека, среди них один ребенок. Также эвакуированы 118 человек. Поисковые работы продолжаются.

  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины

Позже стало известно, что количество погибших возросло до 4 человек. Как сообщили в ГСЧС Украины, спасатели высвободили из-под разрушенных конструкций жилого дома на 5-м этаже тела еще двух человек.

Во второй половине дня 30 января стало известно о том, что количество погибших увеличилось до 9-ти. Пострадали 14 человек. Среди погибших 6 человек - семейные пары пенсионного возраста.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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война в Украине Сумы Сумская область вторжение России атака дронов
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