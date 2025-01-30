Удар дрона по многоэтажке в Сумах: 9 человек ранены, двое - погибли

Удалось спасти 4 человека, среди них 1 ребенок. Также эвакуированы 118 человек.

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Последствия атаки на Сумы 30 января / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В Сумах продолжают поисковые работы на месте удара дрона

Пострадали 9 человек, среди них один ребенок

Поздно вечером 30 января армия РФ нанесла удар по одному из 10-ти этажных жилых домов в городе Сумы. По предварительной информации травмированы 9 человек, среди них один ребенок. Аварийно-спасательные и поисковые работы по состоянию на утро четверга продолжаются.

В результате атаки предварительно разрушены 9 квартир и 12 балконов, сообщили в ГосЧС.

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Удалось спасти 4 человека, среди них 1 ребенок, также эвакуированы 118 человек.

На месте происшествия спасатели оперативно развернули мобильный пункт несокрушимости. Работают психологи и медики ГосЧС. Привлечены 2 кинологических расчета.

Гражданам оказывается всесторонняя помощь. Работает специальная техника для проведения высотных работ.

Дроны Шахед - основные характеристики / Инфографика: Главред

Обновлено. В Сумах спасатели достали из-под завалов тела двух человек - мужчины и женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Смотрите видео - Спасатели продолжают поисковую операцию на месте удара дрона в Сумах:

Атака дронов на Сумы - последние новости

В ночь на 30 января в Сумах прогремели взрывы, ударный беспилотник попал в многоэтажный дом.

Сначала сообщалось, что погиб человек. Впоследствии эту информацию опровергли в Сумском городском совете.

По данным местных властей, есть четверо пострадавших, среди которых 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии). Всех госпитализировали.

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