В Сумах 'Шахед' попал в многоэтажку: есть пострадавшие

Основное:
- В Сумах прогремели взрывы
- Вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом
- В результате российского удара один человек погиб, еще один получил ранения
В ночь на 30 января в Сумах прогремели взрывы, ударный беспилотник попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
"Опять прилет. Прилет "Шахеда" по многоквартирному дому. Выломали стены, женщина кричит "помогите", скорая на месте. Спасательная операция продолжается", - сообщил он.видео дня
Около часа ночи он заявил, что в результате вражеского удара один человек погиб, еще один ранен.
Артем Кобзарь также отметил, что утром 30 января на месте удара будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В Сумской ОВА также подтвердили удар по многоэтажному дому.
"Сегодня в результате ночной атаки вражеский БпЛА попал в жилую многоэтажку в городе Сумы. В результате атаки предварительно один человек погиб. Спасательная операция продолжается, информация уточняется. На месте попадания работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали соблюдать меры безопасности.
UPD: В Сумском городском совете опровергли информацию о гибели человека, но есть четверо пострадавших, среди которых 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии). Всех госпитализировали.
UPD: Все же один человек погиб из-за попадания дрона в многоэтажку в Сумах, сообщили в ОВА.
Также известно о трех травмированных, среди которых ребенок.
Последствия удара по многоквартирному дому в Сумах - смотрите видео:
Удары РФ по Украине - последние новости
В среду вечером, 29 января, российские оккупанты атаковали окрестности Чернигова ударными беспилотниками типа Shahed. Звуки взрывов подтвердил глава МВА Чернигова Дмитрий Брижинский. В результате атаки дроном возник пожар в двух нежилых зданиях. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, 29 января российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. В 05:31 в Воздушных силах Украины сообщали о движении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления. Впоследствии мэр Виталий Кличко написал о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.
Как писал Главред, вечером 28 января, в Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что было попадание по частному предприятию.
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Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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