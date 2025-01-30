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В Сумах "Шахед" попал в многоэтажку: есть пострадавшие

Марина Фурман
30 января 2025, 00:53обновлено 30 января, 02:09
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После удара в доме повреждены окна и стены.
Суми
В Сумах прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Основное:

  • В Сумах прогремели взрывы
  • Вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом
  • В результате российского удара один человек погиб, еще один получил ранения

В ночь на 30 января в Сумах прогремели взрывы, ударный беспилотник попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

"Опять прилет. Прилет "Шахеда" по многоквартирному дому. Выломали стены, женщина кричит "помогите", скорая на месте. Спасательная операция продолжается", - сообщил он.

видео дня

Около часа ночи он заявил, что в результате вражеского удара один человек погиб, еще один ранен.

Артем Кобзарь также отметил, что утром 30 января на месте удара будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В Сумской ОВА также подтвердили удар по многоэтажному дому.

"Сегодня в результате ночной атаки вражеский БпЛА попал в жилую многоэтажку в городе Сумы. В результате атаки предварительно один человек погиб. Спасательная операция продолжается, информация уточняется. На месте попадания работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали соблюдать меры безопасности.

UPD: В Сумском городском совете опровергли информацию о гибели человека, но есть четверо пострадавших, среди которых 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии). Всех госпитализировали.

UPD: Все же один человек погиб из-за попадания дрона в многоэтажку в Сумах, сообщили в ОВА.

Также известно о трех травмированных, среди которых ребенок.

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Shahed / Инфографика: Главред

Последствия удара по многоквартирному дому в Сумах - смотрите видео:

В Сумах 'Шахед' попал в многоэтажку: есть пострадавшие

Удары РФ по Украине - последние новости

В среду вечером, 29 января, российские оккупанты атаковали окрестности Чернигова ударными беспилотниками типа Shahed. Звуки взрывов подтвердил глава МВА Чернигова Дмитрий Брижинский. В результате атаки дроном возник пожар в двух нежилых зданиях. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 29 января российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. В 05:31 в Воздушных силах Украины сообщали о движении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления. Впоследствии мэр Виталий Кличко написал о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

Как писал Главред, вечером 28 января, в Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что было попадание по частному предприятию.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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