Преподаватели военных учебных заведений должны быть на фронте - Зеленский

Президент Украины считает, что только так они смогут научить лицеистов и курсантов.

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Преподаватели военных лицеев должны быть на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОП

Преподаватели военных лицеев и высших военных учебных заведений должны быть на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед курсантами и лицеистами.

Он убежден, что только в таком случае они смогут научить других, что такое война.

"Все наши ребята, которые учатся быть офицерами, должны знать, что происходит на фронте. Что такое современная война. А значит, вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт. Должны быть на фронте, потому что только так можно научить кого-то, реально понимая, что такое война на земле. Не только в книжках, хотя и книжки также важны", - заявил президент Украины.

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Смотрите видео о мобилизации преподавателей военных учебных заведений:

Преподаватели военных лицеев должны быть на фронте / фото: скриншот

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.

Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.

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