Зеленский приехал в Турцию: какова цель визита и когда встреча с Эрдоганом

Владимир Зеленский прибыл в Турцию, чтобы решить ряд вопросов.

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Встреча Эрдогана и Зеленского состоится 18 февраля - Анкара / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленского, Офис президента Украины (иллюстративное фото)

Что известно о визите Зеленского в Турцию:

Зеленский приехал вместе с супругой Еленой

Встреча с Эрдоганом состоится 18 февраля

Будут обсуждаться гуманитарные вопросы

В понедельник вечером, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Турцию.

Как сообщил глава государства на своей странице в социальной сети Facebook, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.

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"Вопросы обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопросы продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", - подчеркнул Владимир Зеленский.

В Турции уточнили, что встреча Эрдогана и Зеленского состоится 18 февраля.

Напомним, ранее в Турции допустили неприятные решения для Украины. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что Анкара готова посодействовать в установлении мира. Однако возможны неприятные решения по вопросу территорий.

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Как сообщал Главред, ранее Владимир Зеленский 17 февраля встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Лидеры двух стран подписали экономическое соглашение и обсудили возвращение украинцев из плена.

Также на днях Зеленский анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию. Впрочем, президент подчеркнул, что его поездка не связана с американо-российской встречей, а сам глава государства не намерен говорить ни с кем из россиян, кроме как с Владимиром Путиным.

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Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Редже́п Тайи́п Эрдо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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