Переговоры и конец войны: в Турции анонсировали неприятные решения для Украины

Украине придется принимать неприятные решения по территориальным вопросам по итогам окончания войны, отметил глава турецкого МИДа.

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В Турции анонсировали неприятные решения для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Вкратце:

Турция будет способствовать достижению мира в Украине

В Анкаре анонсировали "сложные решения" по территориальным вопросам

Турция готова взять на себя любую роль в содействии миру и восстановлении Украины, однако в Анкаре не исключают необходимости принятия "неприятных решений" по территориальному вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRT World.

Он подчеркнул, что Анкара стремится способствовать установлению мира, однако первоочередной задачей является прекращение боевых действий и создание действенного, долгосрочного мирного плана.

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Фидан отметил, что сейчас идет работа над мирной инициативой, в которой участвуют администрация США, европейские страны и Турция. Основной вызов заключается в сочетании насущной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими вопросами.

В то же время министр отметил, что Украине, вероятно, придется принять сложные решения по территориальным вопросам, поскольку каждая сторона в переговорах имеет собственные приоритеты, интересы и беспокойство.

"В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения. Это то, что пытаются решить сейчас: что могут удержать, что оставить, что отложить. Думаю, что это некоторые из приоритетных сфер, на которых сейчас очень сосредоточены все: американцы, европейцы, мы, русские, украинцы", - сказал Фидан.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Кэллог посетит Киев 20 февраля. По словам Зеленского, он планирует вместе с Келлогом поехать на фронт.

Также украинский лидер подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах между США, Россией и Саудовской Аравией о прекращении войны. Во время пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что Киев не признает никаких решений, принятых без его участия.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "хочет завершить войну" и отверг предположение о том, что амбиции Кремля выходят за пределы Украины. Об этом сообщает The Hill.

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Кто такой Хакан Фидан? Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

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