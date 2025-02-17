Зеленский отказался признавать итоги переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Президент Украины прилетит в Саудовскую Аравию в день переговоров России и США.

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Украина не знала о переговорах в Саудовской Аравии / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Что сказал Зеленский:

Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии

США имеют право на двусторонний трек

Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией Саудовской Аравии о прекращении войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции.

По его словам, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.

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"Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить. Тогда это было как моветон - во время войны говорить с агрессором", - сказал президент.

Зеленский отметил, что украинская делегация совершит "официальный визит" в Саудовскую Аравию, и что такой статус не получается за сутки.

"Журналисты и все понимают, что статус "официальный визит" не получается за сутки-трое. Это просто невозможно. Я делал много разных визитов во время войны, но этот имеет статус официального. Готовились соответствующие документы и тому подобное. Поэтому это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его превосходительства Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии - ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто интересно", - сказал Зеленский.

Тем временем, как напоминает Sky News, Зеленский планирует полететь в Саудовскую Аравию во вторник вечером, 18 февраля, когда будут проходить переговоры США и России по завершению войны. Впрочем, украинский лидер не намерен встречаться с российскими чиновниками.

По данным издания, Зеленский может прибыть в Саудовскую Аравию вечером 18 февраля. Это происходит в тот момент, когда дипломаты США и России готовятся провести переговоры по Украине в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио будут возглавлять делегации.

"Считается, что поездка Зеленского была запланирована еще до анонса американо-российских переговоров", - отмечает издание.

Также неизвестно, встретится ли Зеленский с кем-то из делегации США.

Визит Зеленского в ОАЭ и переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, вечером 16 февраля президент Украины вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в ОАЭ. Основные темы визита - освобождение украинских военнопленных, экономическое партнерство и гуманитарная помощь.

Как сообщал Главред, в ближайшие дни в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями США и России относительно возможного прекращения войны в Украине. Одним из ключевых вопросов может стать организация саммита с участием Трампа, Путина и Зеленского.

Владимир Зеленский подтвердил визиты в Турцию и Саудовскую Аравию. В то же время он отметил, что переговоров с российскими представителями не предусмотрено. Однако украинская правительственная делегация уже работает в Саудовской Аравии.

По данным Axios, уже 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России, где планируется обсуждение возможных договоренностей о прекращении войны в Украине. Трамп также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах.

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