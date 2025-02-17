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Зеленский отказался признавать итоги переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Виталий Кирсанов
17 февраля 2025, 15:02
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Президент Украины прилетит в Саудовскую Аравию в день переговоров России и США.
Зеленский
Украина не знала о переговорах в Саудовской Аравии / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Что сказал Зеленский:

  • Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии
  • США имеют право на двусторонний трек

Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией Саудовской Аравии о прекращении войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции.

По его словам, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.

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"Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить. Тогда это было как моветон - во время войны говорить с агрессором", - сказал президент.

Зеленский отметил, что украинская делегация совершит "официальный визит" в Саудовскую Аравию, и что такой статус не получается за сутки.

"Журналисты и все понимают, что статус "официальный визит" не получается за сутки-трое. Это просто невозможно. Я делал много разных визитов во время войны, но этот имеет статус официального. Готовились соответствующие документы и тому подобное. Поэтому это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его превосходительства Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии - ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто интересно", - сказал Зеленский.

Тем временем, как напоминает Sky News, Зеленский планирует полететь в Саудовскую Аравию во вторник вечером, 18 февраля, когда будут проходить переговоры США и России по завершению войны. Впрочем, украинский лидер не намерен встречаться с российскими чиновниками.

По данным издания, Зеленский может прибыть в Саудовскую Аравию вечером 18 февраля. Это происходит в тот момент, когда дипломаты США и России готовятся провести переговоры по Украине в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио будут возглавлять делегации.

"Считается, что поездка Зеленского была запланирована еще до анонса американо-российских переговоров", - отмечает издание.

Также неизвестно, встретится ли Зеленский с кем-то из делегации США.

Визит Зеленского в ОАЭ и переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, вечером 16 февраля президент Украины вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в ОАЭ. Основные темы визита - освобождение украинских военнопленных, экономическое партнерство и гуманитарная помощь.

Как сообщал Главред, в ближайшие дни в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями США и России относительно возможного прекращения войны в Украине. Одним из ключевых вопросов может стать организация саммита с участием Трампа, Путина и Зеленского.

Владимир Зеленский подтвердил визиты в Турцию и Саудовскую Аравию. В то же время он отметил, что переговоров с российскими представителями не предусмотрено. Однако украинская правительственная делегация уже работает в Саудовской Аравии.

По данным Axios, уже 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России, где планируется обсуждение возможных договоренностей о прекращении войны в Украине. Трамп также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах.

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Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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