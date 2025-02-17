США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

По данным Axios, встреча представителей США и РФ вызывает "беспокойство и разочарование у украинской власти".

https://glavred.info/world/ssha-i-rf-obsudyat-zavershenie-voyny-v-ukraine-gde-i-kogda-sostoitsya-vstrecha-10640150.html Ссылка скопирована

Марко Рубио, Сергей Лавров и Майк Уолтц встретятся в в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/MichaelWaltzForCongress, facebook.com/lavrovmid, Википедия

Вы узнаете:

Где и когда США и РФ будут обсуждать завершение войны в Украине

Кто войдет в состав делегаций со стороны Вашингтона и Москвы

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

видео дня

Со стороны России, вероятно, будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Встреча станет еще одним значительным шагом в улучшении отношений между США и Россией", - пишет издание.

В то же время, как отмечает Axios, анонсированная встреча представителей США и РФ вызывает "беспокойство и разочарование у украинской власти", которая обеспокоена переговорами "за спиной Киева".

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Ключевыми вопросами визита являются освобождение украинских военнопленных, экономическое партнерство и гуманитарные инициативы.

Самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - последние новости

Президент США Дональд Трамп планирует достичь прекращения огня в Украине до Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля. В то же время в Европе считают, что мирное соглашение удастся заключить только до конца года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине еще не начались. Когда переговорный процесс стартует, обязательным участником должна быть не только Украина, но и ЕС.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа поделилась с ним своими планами в отношении Украины. По словам Сикорского, американская тактика ведения переговоров дает ему надежду, хотя и является "неортодоксальной".

Другие новости по теме:

Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред