Трамп и Путин попробуют достичь прекращения огня к Пасхе или 9 мая - FT

Как говорится в статье FT, Киев и его европейские союзники с ужасом наблюдают за происходящим со стороны.

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Трамп и Путин попробуют достичь прекращение огня к Пасхе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

О чем говорится в статье Financial Times:

Путин "захочет заключить сделку в знаменательный день"

Главная цель Путина - создать новую архитектуру безопасности

Ситуация выглядит более благоприятной для Путина, чем когда-либо

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, возможно, попытаются обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе, 20 апреля, или ко Дню Победы, 9 мая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных топ-чиновников.

По словам украинского чиновника, Путин "захочет заключить сделку в знаменательный день".

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"После того, как Дональд Трамп начал прямые мирные переговоры с Москвой, минуя Киев и европейских союзников, российский президент сейчас как никогда близок к тому, чтобы получить то, чего он хотел от своего трехлетнего вторжения", - отметили в издании.

Указывается, что главная цель Путина - создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе, похожую на ту, которую Советскому Союзу в конце Второй мировой войны обеспечила Ялтинская конференция.

"Теперь США могут быть открыты для того, чтобы позволить ему это сделать. Министр обороны Пит Хегсет отверг стремление Украины вступить в НАТО и вернуть свою территорию у России. Путин и Трамп обсудили "двустороннее экономическое сотрудничество", что говорит о том, что США готовы отменить санкции против Москвы. И Трамп, похоже, намерен отменить обязательства США перед НАТО и предоставить европейским странам задачу поддержания мира", - говорится в статье.

Директор Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев отметил, что ситуация выглядит гораздо более благоприятной для Путина, чем когда-либо за последние три года войны:

"Если США просто в одностороннем порядке прекратят свою военную и дипломатическую поддержку, а также обмен разведданными, то Украина окажется в очень сложном положении. И выбраться из него будет трудно, даже если европейцы примут более активное участие".

В FT подчеркнули, что в назначенной Трампом для переговоров с Россией делегации не входит его спецпредставитель Кейт Келлогг, который призывал усилить санкционное давление на Москву и продолжить поставки оружия Украине.

"Это говорит о том, что администрация не собирается серьезно относиться к основным проблемам Украины. Путин воспринял бы это как одобрение его взгляда на мир и шаг к реализации его мечты о действительно глубоких разногласиях между США и Европой", - заявил бывший высокопоставленный американский чиновник.

Киев надеялся, что сможет убедить Трампа выработать общую позицию по привлечению России за стол переговоров, и предложил доступ к своим запасам полезных ископаемых в обмен на поддержку США, добавили в издании.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признался, что было "сложно" наладить тесные отношения с командой Трампа. По его словам, "потребуется время", прежде чем они смогут построить такие же отношения, как с представителями администрации Байдена.

А пока что, как говорится в статье, Киев и его европейские союзники с ужасом наблюдают за происходящим со стороны, опасаясь, что США заключат невыгодную сделку, и "выставят им счет".

Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 февраля новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отмечает Bild, итоги этого разговора свидетельствуют о том, что Украина и Европа могут быть отстранены от переговорного процесса по завершению войны, а победителем в этом противостоянии станет Путин. Такое мнение высказал профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала.

В то же время министр обороны США Пит Гегсет заявил, что попытки достижения мира не следует считать "предательством" Украины. По его мнению, российская агрессия стала для НАТО стимулом к активизации производства и подтверждением необходимости иметь сильный и надёжный альянс.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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