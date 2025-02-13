'По двум трекам': в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

Коротко:
- Украина будет участвовать в мирных переговорах с РФ
- Встреча Трампа и Путина может состояться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)
В Кремле подтвердили участие Украины в мирных переговорах по окончанию войны с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Дмитрий Песков в интервью российским пропагандистским СМИ.
"Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога", - сказал он.видео дня
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос об инициаторе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, напомнил, что Трамп еще до инаугурации заявлял о намерении позвонить российскому диктатору.
"Президент Трамп еще до предвыборной кампании и после выборов, до инаугурации говорил о том, что собирается позвонить президенту Путину", - сказал он.
Песков также цинично заявил о том, что Путин и Трамп в ходе переговоров не касались темы "правового статуса Зеленского", которую кремлевская пропаганда любит повторять, чтобы продвигать тезис о якобы "нелегитимности президента Украины".
Он также не исключил возможности новых телефонных переговоров между президентами РФ и США перед их предстоящей личной встречей.
"Конечно, [разговор - ред.] возможен", - сказал он в интервью российским пропагандистам.
По его словам, Эр-Рияд рассматривается как потенциальное место для встречи, однако окончательного решения пока нет. Подготовка к такому саммиту может занять как несколько недель, так и несколько месяцев.
"Для двух стран Эр-Рияд подходит. Действительно, Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне, ни на высшем по этому поводу не принимали и не фиксировали. Будет ли это Эр-Рияд или другая столица, мы не знаем", - сказал Песков.
Песков отметил, что после телефонного разговора Трамп выразил симпатию к руководству Саудовской Аравии, назвав ее партнерским государством. Он также подчеркнул, что между Россией и Саудовской Аравией продолжается конструктивное сотрудничество в различных сферах.
"Хорошо известно, что Путин имеет очень хорошие отношения с наследным принцем. Они очень много часов провели вместе в беседах, обсуждая мировые проблемы", - рассказал Песков.
Кроме того, представитель Кремля заявил, что главным визави в переговорах по урегулированию конфликта в Украине остается Россия.
Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 февраля новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Как отмечает Bild, итоги этого разговора свидетельствуют о том, что Украина и Европа могут быть отстранены от переговорного процесса по завершению войны, а победителем в этом противостоянии станет Путин. Такое мнение высказал профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала.
В то же время министр обороны США Пит Гегсет заявил, что попытки достижения мира не следует считать "предательством" Украины. По его мнению, российская агрессия стала для НАТО стимулом к активизации производства и подтверждением необходимости иметь сильный и надёжный альянс.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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