Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войны

Алексей Тесля
13 февраля 2025, 17:29
73
Президент может поднять тему миротворцев на Мюнхенской конференции.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский рассказал о перспективах завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Главное:

  • Прекращение огня нельзя вводить без гарантий безопасности для Украины
  • Для поддержания мира необходимо 100 тысяч миротворцев

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что для поддержания мира между Украиной и Россией необходимо 100 тысяч миротворцев.

Украинские военные уже подготовили специальную карту для союзников, подчеркнул он во время визита на Хмельницкую АЭС, сообщает РБК-Украина.

видео дня

Прекращение огня нельзя вводить без гарантий безопасности для Украины, отметил глава государства. По его словам, гарантии безопасности могут предусматривать вступление Украины в НАТО, передачу оружия, ядерное оружие или определенный сдерживающий пакет.

При этом он также уверен в том, что в случае отказа в приеме в Альянс, придется "строить НАТО в Украине". Однако в этом случае понадобятся поставки оружия, а также контингент от европейцев и американцев.

"Контингент не 5-7 тысяч, но я дал нашим военным задание: пожалуйста, посчитайте и покажите мне точки. Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно 100 тысяч человек, ну, это не о 5 тысячах", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Украине нужно 100 тысяч миротворцев:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ может согласиться на миротворцев из НАТО. На Западе обсуждают вариант, что миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Другие новости:

Что предусматривает инициатива по миротворческой миссии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

миротворцы Владимир Зеленский война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войны

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войны

17:29Украина
Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:17Украина
Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

15:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священника

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священника

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Последние новости

17:36

"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

17:29

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войныВидео

17:17

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:07

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

16:24

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
16:19

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

16:19

Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов

16:14

"Долгожданной встречи": Кристина Орбакайте срочно обратилась к поклонникам

15:54

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

Реклама
15:52

Свадьба уже в апреле: Волочкова сделала странное признание про жениха дочери

15:47

Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали

15:39

Как понять, что пора поливать растение: эксперт рассказала про трюк с карандашом

15:35

Украинцы готовы отдать территорию России, чтобы остановить войну - Telegraph

15:21

Мечта каждой женщины: 3 самых заботливых мужа по знаку зодиака

15:19

Интересный тест на характер: что о человеке говорит его любимый цвет

14:50

ВСУ прорвались вперед на Курщине: аналитики раскрыли ситуацию на фронте

14:49

Несмотря на неохоту Трампа: военные США могут появиться в Украине в интересной роли

14:47

Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса врага - ГУРВидео

14:25

Накануне конференции: в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людейВидео

14:18

Ольга Сумская взялась осваивать новую профессию: что задумала актриса

Реклама
14:00

Военные расходы РФ поразили Европу: в СМИ раскрыли неожиданные суммы

13:56

Пенсии в Украине вырастут уже в марте: кто может получить прибавку

13:32

Звезда сериала "Парочка слідчих" рассказала про геройство отца-ветерана

13:21

"Считает своей": известно, какой еще территорией Украины хочет завладеть РФ

13:05

"Ты сейчас далеко": предательница Королева публично обратилась к своей маме

12:50

"Украина спонсирует российскую армию": Фицо разразился циничным заявлениемВидео

12:35

Флота РФ там уже нет: известно, будут ли ВСУ наращивать удары по целям в КрымуВидео

12:27

У звезды фильма "Покровские ворота" обнаружили онкологию - СМИ

12:07

Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

11:33

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

11:30

Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

11:28

Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

11:10

"Нет предательства": в Пентагоне прокомментировали новоявленную "дружбу" США и РФ

11:06

"Самая ленивая певица": Мэрайя Кэрри озадачила своим поведением на концертеВидео

11:06

"Путин подумает, что выиграл": Трамп пообещал продолжить помогать Украине

10:53

"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

10:30

Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году: как ухаживать за рассадой

10:24

РФ ночью запустила по Украине 140 Шахедов: пострадали две области

10:13

"46 гривен за доллар": появился тревожный прогноз курса, что будет с валютой

10:03

Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

Реклама
09:56

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

09:38

Теперь это мир Трампа и Путина: в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины

09:32

"Изменили мою жизнь": как сейчас выглядит старшая дочь Ольги Фреймут

09:07

"Невозможно дышать из-за запаха гари": Киев накрыло облако пыли и грязного воздуха

08:22

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

08:20

"Сильно выбивает": Матвиенко рассказала, что с ней происходит после смерти мамы

08:11

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Переговоры Трампа и Путина: почему надежды на прекращение войны напраснымнение

07:47

"Настроен на жесткую дипломатию": Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию

07:19

"Часть земли вернется": Трамп сказал, что нужно для завершения войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять