Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войны

Президент может поднять тему миротворцев на Мюнхенской конференции.

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Владимир Зеленский рассказал о перспективах завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

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Прекращение огня нельзя вводить без гарантий безопасности для Украины

Для поддержания мира необходимо 100 тысяч миротворцев

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что для поддержания мира между Украиной и Россией необходимо 100 тысяч миротворцев.

Украинские военные уже подготовили специальную карту для союзников, подчеркнул он во время визита на Хмельницкую АЭС, сообщает РБК-Украина.

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Прекращение огня нельзя вводить без гарантий безопасности для Украины, отметил глава государства. По его словам, гарантии безопасности могут предусматривать вступление Украины в НАТО, передачу оружия, ядерное оружие или определенный сдерживающий пакет.

При этом он также уверен в том, что в случае отказа в приеме в Альянс, придется "строить НАТО в Украине". Однако в этом случае понадобятся поставки оружия, а также контингент от европейцев и американцев.

"Контингент не 5-7 тысяч, но я дал нашим военным задание: пожалуйста, посчитайте и покажите мне точки. Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно 100 тысяч человек, ну, это не о 5 тысячах", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Украине нужно 100 тысяч миротворцев:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ может согласиться на миротворцев из НАТО. На Западе обсуждают вариант, что миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Что предусматривает инициатива по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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