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Франция обратилась в НАТО по отправке войск в Украину еще до заявления Макрона - СМИ

Яна Ставская
4 марта 2024, 16:55
Американский дипломат назвал единственную причину, побудившую Макрона сделать такое предложение.
Эммануэль Макрон, ВСУ
Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Стратком ВСУ

Французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до вызвавшего скандал соответствующего предложения Эммануэля Макрона, пишет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в своей колонке для Politico.

Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

Даалдер уверен, что письмо не могло быть отправлено без согласия Макрона. По словам источников экс-посла США в НАТО, само предложение большинством было принято категорически, но французский президент к этому не прислушался и позже сделал публичное заявление.

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7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.

21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, Даалдер называет растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии. Да и сам французский лидер пытался всячески "поддернуть" Шольца из-за его боязни отправлять Украине Taurus.

Даалдер уверен, что чем дальше от Украины перспектива возобновления помощи США, тем становится реальнее предложенный наобум вариант по отправке войск НАТО. Американский дипломат поэтому призвал лидеров Запада отойти от "риторических фигур" и взяться за решение конкретных задач.

Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурное, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

"Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", - объяснил позицию Киева украинский гарант.

FT, оценивая заявление Макрона, написала, что сама идея размещения войск НАТО в Украине "уже не табу". Более того, неофициально некоторые специалисты Альянса уже присутствуют в Украине.

Слова Макрона вызвали немалую реакцию и внутри самого НАТО. В частности, Германия и Польша по этому поводу высказались категорически, а вот Канада рассматривает отправку отдельных специалистов для обучения украинских солдат.

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НАТО Эммануэль Макрон новости Франции
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