УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Войска НАТО в Украине "уже не табу": FT узнала подробности предложения Макрона

Яна Ставская
28 февраля 2024, 19:13
Более того, неофициально некоторые специалисты НАТО уже присутствуют в Украине.
Эммануэль Макрон, британские военные
Эммануэль Макрон сделал заявление по войскам НАТО в Украине / Коллаж: Главред, фото: nato.int, president.gov.ua

Предложение по размещению войск НАТО в Украине уже не является табу, говорится в статье Financial Times по поводу недавно высказанной Эммануэлем Макроном инициативе о вводе западных военных.

Однако у заявления Макрона было другое задание, рассказал в комментарии газете высокопоставленный представитель МО одной из стран Европы.

По его словам, сигнал Макрона был направлен "на создание сдерживания и двусмысленности в отношении России".

видео дня

Более того, в Украине уже присутствует некий контингент западных военных.

"Все знают, что в Украине есть западные спецназначенцы - они просто не признали это официально", - ответил чиновник.

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.

21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

Тем не менее, пишут журналисты, исключение участия натовских войск уже не является табу.

Как уже было проговорено ранее, западные войска потенциально могут быть задействованы для выполнения ограниченных задач, таких как разминирование, обслуживание и ремонт систем вооружения или помощь в обеспечении безопасности границ других стран, которым угрожает Россия, таких как Молдова.

Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурное, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

"Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", - объяснил позицию Киева украинский гарант.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине НАТО Эммануэль Макрон война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы: что решили

Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы: что решили

19:24 Политика
Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о "обращении о защите" к РФ

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о "обращении о защите" к РФ

18:21 Мир
Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

17:08 Мир
Все главные новости

Популярное

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон 9257

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители 3730

Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия 3668

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ 3004

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ

Последние новости

19:33

"Шанс закончить войну": Турция хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

19:24

Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы: что решили

19:22

Китайский гороскоп на 29 февраля: что надо начинать, чтобы словить удачу

19:13

Войска НАТО в Украине "уже не табу": FT узнала подробности предложения Макрона

19:12

Какие 3 ошибки делает большинство из нас во время уборки: мало кто об этом догадывается

Выплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 мартаВыплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 марта
19:10

Если дать команду "фас!", то сидеть будут всемнение

18:54

Америка может склонить Украину к переговорам: сержант ВСУ о возможных решениях

18:48

Сезон "мясных штурмов": Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра

18:37

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

Реклама
18:21

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о "обращении о защите" к РФ

18:20

Как Россия может "работать" из Приднестровья: в ВСУ назвали один из вариантов

18:17

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

18:17

Шольц обвинил Британию в наведении ракет на российские войска: ему ответили

17:59

Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

17:55

5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секретВидео

17:32

В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

17:28

Польша планирует закрыть границу с Украиной: Туск анонсировал "болезненное" решение

17:24

Ветеринар назвал 5 животных, которых он никогда бы не завел в качестве домашних питомцевВидео

17:16

Анна Кошмал показала фото с мужем и рассказала про ревность в браке

17:08

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

Реклама
16:47

Диетолог назвал 5 продуктов, которые после морозилки становятся даже полезнее

16:44

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

16:41

Лера Кудрявцева сдала мужа в клинику: появились детали

16:36

"Лукашенко может это сделать": боец ВСУ оценил угрозу наступления из Беларуси

16:34

Это недопустимо: власти Польши накажут тех, кто высыпал украинское зерно

16:33

Компания с российскими корнями "Инкас Дубай" пытается попасть на украинский оборонный рынок при поддержке "антикоррупционеров", - СМИ

16:30

"Путин не позволит никому жить свободно": Зеленский раскрыл договоренности в Албании

16:27

Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

16:24

Юрий Великий порвал Сеть новой пародией на российского оккупанта Ваню

16:08

Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ

15:57

Дочь Инны Мирошниченко захейтили в Сети - блогерша жестко ответила

15:39

Хватило бы на несколько городов: Жорин сделал заявление о потерях РФ в Авдеевке

15:38

Настоящий кулинарный шедевр: рецепт закуски, которую готовить 1 минутуВидео

15:35

Генпрокуратура РФ снова "взялась" за Галкина: что произошло

15:33

Ракета Таурус: что нужно знать о таком оружииВидео

15:30

"Дронарня" готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

15:18

Заселятся ромы: экс Остапчука пообещала устроить веселую жизнь ведущему с новой женой

15:14

Для чего нужна цветная полоска на зубной пасте: ответ стоматологов

15:12

Противник применяет тактику, против которой нет "противоядия": бои под Авдееевкой

14:59

Как избавиться от муравьев в доме: нашествие остановит спрей из 3 ингредиентов

Реклама
14:39

"Все еще не могу поверить": экс-жена Кличко рассказала, как праздновала 50-летие

14:36

В Приднестровье обратились "за помощью" к России: какие "решения" были приняты

14:30

США приняли важное решение для украинских переселенцев: что стоит знать

14:27

Каменских неожиданно показала романтическое видео с Потапом и странно подписала егоВидео

14:23

24 февраля будет повторяться: Буданов назвал условие окончания войны с Россией

14:17

Самая лучшая разминка перед тренировкой: упражнения на 6 минут, чтобы "разогреть" телоВидео

14:03

В Литве отменили концерт LP из-за худи с триколором

14:00

Франция может отправить войска в Украину, но есть нюанс

13:47

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

13:45

В Беларуси накапливают военную технику: в Атеш раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять