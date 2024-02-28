Войска НАТО в Украине "уже не табу": FT узнала подробности предложения Макрона

Более того, неофициально некоторые специалисты НАТО уже присутствуют в Украине.

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Эммануэль Макрон сделал заявление по войскам НАТО в Украине / Коллаж: Главред, фото: nato.int, president.gov.ua

Предложение по размещению войск НАТО в Украине уже не является табу, говорится в статье Financial Times по поводу недавно высказанной Эммануэлем Макроном инициативе о вводе западных военных.

Однако у заявления Макрона было другое задание, рассказал в комментарии газете высокопоставленный представитель МО одной из стран Европы.

По его словам, сигнал Макрона был направлен "на создание сдерживания и двусмысленности в отношении России".

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Более того, в Украине уже присутствует некий контингент западных военных.

"Все знают, что в Украине есть западные спецназначенцы - они просто не признали это официально", - ответил чиновник.

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата. 19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко. 21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

Тем не менее, пишут журналисты, исключение участия натовских войск уже не является табу.

Как уже было проговорено ранее, западные войска потенциально могут быть задействованы для выполнения ограниченных задач, таких как разминирование, обслуживание и ремонт систем вооружения или помощь в обеспечении безопасности границ других стран, которым угрожает Россия, таких как Молдова.

Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурное, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

"Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", - объяснил позицию Киева украинский гарант.

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