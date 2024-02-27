Макрон не исключает отправку военных стран Запада в Украину

Участники Парижской конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск западных стран в Украину, но не пришли к консенсусу по этому вопросу.

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По словам Макрона, все лидеры согласны с фактом, что не желают вступать в войну с "русским народом" / Коллаж: Главред, фото: nato.int, president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать". Об этом он сказал после завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже.

Как пишет французское издание Le Monde, участники Парижской конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск западных стран в Украину, но присутствующие не пришли к консенсусу по этому вопросу.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все" , - заявил Макрон. видео дня

По словам президента Франции, отправку западных войск в будущем нельзя "исключать", но "сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом".

Макрон также отметил, что все лидеры согласны с фактом, что не желают вступать в войну с "русским народом", а также выразили намерение придерживаться позиции по сдерживанию эскалации, как они это делают с начала вторжения РФ в Украину.

Как сообщал Главред, на Парижской конференции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.

Парижская конференция по оказанию помощи Украине По инициативе президента Франции в Париже 26 февраля собрались около 20 глав европейских государств и правительств, а также представители США и Канады. Во встрече также принял участие и канцлер Германии. Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участникам консультаций в Елисейском дворце по видеосвязи. Целью Парижской конференции были не столько новые гарантии поставок оружия, сколько повышение эффективности уже обещанной военной помощи, в том числе по обучению украинских солдат, и вопросов усиления киберзащиты. Как писало агентство AFP, участники конфренции поставили цель найти способы увеличить помощь Киеву, чтобы "адаптировать ее к украинским потребностям".

Отправка западных войск в Украину

В декабре 2023 года бывший посол Украины Вадим Пристайко заявил, что Великобритания является одной из стран, которая может направить в Украину свои вооруженные силы. По его словам, это может произойти при "катастрофическом развитии войны".

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив уверен, что отправка британских солдат в Украину невозможна, и этот вопрос даже не рассматривается.

"Страны НАТО больше всего дорожат солдатами, и наземные миссии имеют крайне редкие проявления. Я скорее поверю в то, что Британия будет рассматривать возможность нанесения ракетно-бомбовых ударов по российским войскам, чем участие своих солдат в боевых действиях на территории Украины", - сказал он в интервью Главреду.

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