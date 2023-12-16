Британия может отправить войска в Украину: дипломат назвал условия

Британия - самая первая в списке стран, которые думают над тем, чтобы помочь ВСУ, если у нас закончатся силы, солдаты, вооружение.

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Вадим Пристайко не исключает, что Британия может отправить своих военных в Украину / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com , УНИАН

Великобритания является одной из стран, которая может направить в Украину свои вооруженные силы. Такое мнение озвучил бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

По его словам, Британия - самая первая в списке стран, которые думают над тем, чтобы помочь ВСУ, если у нас закончатся силы, солдаты, вооружение.

Также Пристайко ответил на вопрос, при каких условиях сценарий отправки в Украину британских военных может произойти.

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"Катастрофическое развитие войны... Продолжение оккупации", - сказал он.

При этом дипломат пояснил, что западные государства "никогда не признают" подготовки к сценарию, как он выразился, "применения своих экспедиционных сил на территории Украины".

"Никто никогда не признает, особенно политики. Каждый раз, когда их будут спрашивать, они будут говорить, что "нет-нет, мы как, ну куда, при чем здесь, мы лучше дадим все, что угодно". Но на самом деле расчеты о том, что не дай Бог, придется применять Вооруженные силы, ведутся военными. Для этого военные и существуют, и дипломаты, для того чтобы планировать на будущее. Руководство государства политически должно принять решение, это план нормальный или ненормальный. Но наша обязанность, для этого вы нас держите, планировать к худшему", - сказал Пристайко.

Война в Украине - последние новости

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Тем временем Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

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