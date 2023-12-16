РФ готовит прорыв на одном из направлений: эксперт назвал цель оккупантов на зиму

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что у российских оккупантов есть приоритетная цель на зимний период. Сейчас они возобновили атаки на Лимано-Купянском направлении. Враг пытается создать изюмскую группировку.
По словам Снегирева, исходя из активизации боевых действий, целью российских оккупантов является не захват Купянска и Купянска-Узлового.
"По информации с места событий, российские оккупанты готовятся к прорыву в направлении Изюма. Российские оккупанты пытаются создать изюмскую группировку типа 2022 года. Задачей которого было нависание над флангами украинских войск, сосредоточенных в Донецкой области, это ключевые пункты обороны украинских войск в городах Славянск и Краматорск, то есть это приоритетная цель, стоящая перед оккупантами в зимний период", — сказал военный эксперт в эфире телемарафона.
Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Как сообщал Главред, ранее немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой со ссылкой на данные разведки описало военный план российского диктатора путина по оккупации Украины до 2026 года. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали данные журналистов и оценили, насколько хозяину Кремля удастся реализовать свои захватнические цели.
Тем временем Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
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