Россия способна воевать еще полтора года, военные поражения могут запустить революцию, считает эксперт.

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Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев / Главред

На днях российский диктатор Владимир Путин подписал проект федерального бюджета страны-агрессора РФ на 2024-2026 годы. И впервые со времен Советского Союза расходы на оборону составят около трети от его общей суммы.

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал, как Россия может использовать эти средства, почему на самом деле Кремль не спешит открыто проводить новую волну мобилизации, и при каких условиях РФ могут грозить социальные потрясения.

Для чего России такие большие расходы на оборону – о чем это может свидетельствовать?

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Это нужно для перевода промышленности на военные рельсы. За два года войны результатов непосредственно на линии боевого столкновения для РФ нет, на вооружении российской армии не хватает техники, и Кремль столкнулся с тактико-техническим преимуществом западного вооружения над российским. Соответственно, были сделаны определенные выводы по увеличению расходов на оборонный сектор. При этом, по мнению россиян, именно ВПК должен стать (так, в принципе, происходит во всем мире) локомотивом всей экономики. Кроме того, капиталовложениями в ВПК, рассчитывают стимулировать развитие других отраслей промышленности и минимизировать влияние экономических санкций со стороны стран Запада.

Этими капиталовложениями россияне попытаются решить вопрос импортозамещения и, соответственно, наполнения бюджета за счет работы собственной промышленности, а не только от продажи ископаемых.

Несмотря на секторальные и персональные санкции, ВВП России, к сожалению, вырос. Так же, как и возросло количество экспортно-импортных операций. Также стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия смогла продать ископаемых на более чем 500 миллиардов евро, причем 180 из них пришлись на страны ЕС.

Учитывая последние санкции в отношении энергетического сектора, в РФ решили создать диверсификацию наполнения бюджета за счет экономики, которая вроде бы работает. Но, как всегда, не учли исторический опыт Российской империи. В годы Первой мировой войны, как только Российская империя увеличила расходы на сектор обороны с 21 до 25 процентов, это привело к стагнации экономики, которая на тот момент, кстати, считалась одной из самых динамично развитых. Как бы то ни было, но тогда Российская империя находилась на определенном экономическом подъеме. Однако увеличение расходов на сектор обороны привело к стагнации и социальным потрясениям внутри империи. А социальные потрясения мы помним – Февральскую и, соответственно, Октябрьскую революции. И это то, с чем придется столкнуться Российской Федерации. Тем более, что количество оборонных расходов на оборонный сектор не 25 процентов, а до 30 от общих расходов. А это - серьезная нагрузка на российскую экономику, которая может "перегреться" и не выдержать нагрузки.

По большому счету, у ВПК России есть возможности для восстановления ракетного потенциала, потому что несмотря на все виды санкций, РФ удалось закупить микросхемы микроэлементов и микрочипов для производства ракет различного типа. Но если говорить о выпуске бронетехники, то здесь есть большие вопросы, ведь последний танк Т-90 сошел с конвейера еще в 2011 году.

Тем не менее, того количества металлолома, который сейчас есть на складах долговременного хранения достаточно для модернизации. Но это - показатель состояния российской экономики, потому что даже несмотря на капиталовложения санкции все-таки играют определенную роль. Можно закупить микрочипы, микроэлементы с помощью "серых" схем, но не станки и промышленное оборудование, которое отслеживается достаточно легко. С этим и связаны проблемы с выпуском снарядов, потому мифы о том, что Российская Федерация выпускает от миллиона до двух не соответствуют действительности – сейчас возможности РФ по выпуску составляют до 300 тысяч в год.

Правильно ли я поняла, что по большей части то, что Россия будет пытаться восстанавливать, будет направлено именно на украинский фронт?

Да, абсолютно.

То есть ввиду заявления заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова о подготовке к войне с НАТО, Россия может готовиться к более серьезному конфликту и за пределами Украины?

Россия будет пытаться проводить эскалацию в нескольких точках. Не исключена реализация сценария так называемого Сувалкского коридора, то есть вторжения с территории Беларуси через прибалтийские страны, чтобы соединить Беларусь с Калининградской областью. Этот сценарий рассматривают как потенциально возможный даже страны НАТО, и его воспринимают серьезно. Так же РФ будет пытаться дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и усиливать группировки в Сирии, Ливии и, соответственно, на африканском континенте.

Заявление Рябкова - это, в первую очередь, элемент военно-политического шантажа с целью уменьшения давления экономических санкций. Именно этого они и добиваются, потому что несмотря на все оптимистичные заявления российского руководства, санкции для РФ очень болезненны. Хотя они, конечно, не имеют того влияния, которого бы хотела Украина.

Вы упомянули о возможных социальных потрясениях и привели аналогии с войнами, которые вела Российская империя. Как скоро, по вашему мнению, в РФ могут начаться такие процессы – как долго сможет держаться российская экономика?

Я не буду давать подобных оценок. Запас прочности есть - по оценкам западных разведок, РФ экономически (человеческий фактор у россиян присутствует постоянно) может продолжать активные боевые действия в Украине еще полтора года.

Я скептически отношусь к социальным потрясениям в России. Их основой могут быть не разрушительные процессы в экономике, а военные поражения в Украине. Если брать примеры из истории, то революция 1905 года, была, в первую очередь, связана с военными поражениями в Русско-японской войне, а не с экономической стагнацией (ведь тогда как раз начинали внедрять реформы Столыпина). Соответственно, если на фронте будут чувствительные для РФ военные поражения с большим количеством жертв среди личного состава, это может вызвать серьезные потрясения. Именно поэтому в РФ стараются избегать второй волны массовой мобилизации, чтобы не повышать градус противостояния. Россияне не готовы к проведению мобилизации – в первую очередь, политически. Поэтому они и дальше будут жить с синдромом имперца, и будут голодными, но воинственными.

Как вы думаете, в течение этого года можно рассчитывать на военные поражения для РФ?

Я этого не исключаю. Все тезисы о том, что контрнаступление захлебнулось, немного преувеличены. Возможности для дальнейшей деоккупации украинских земель есть. Более того, все данные свидетельствуют, что следующий год может стать годом определенных сдвигов.

Вы сказали, что Россия политически не готова к новой волне мобилизации. После выборов в 2024 ситуация может измениться?

Не стоит привязываться к выборам. Когда мы говорим о том, что Путин ориентируется на определенные рейтинги при принятии решений, соответственно, мы повышаем этим легитимность самого российского диктатора, но при условии диктатуры в принципе свободный процесс голосования невозможен. А так мы создаем иллюзию о политической альтернативе Путину, что у России есть право выбора, и что непопулярные решения Путина могут нанести ущерб его личному рейтингу. Это - нонсенс.

Независимо от того, будет проведена мобилизация или нет, реального конкурента Путину, который имеет такой же рейтинг поддержки россиян, сегодня нет.

В России до сих пор действует сталинский принцип – главное не то, как голосуют, а как считают. И никого не будет интересовать, даже если никто из россиян не придет на избирательные участки – все равно "нарисуют" стопроцентный результат. Фактически, результат выборов уже объявил Песков, когда заявил о 83 процентах поддержки Путина.

То, что в России не хотят лишний раз говорить о мобилизации связано не с выборами, а с тем, что Кремль не хочет обострения ситуации. Потому что предыдущая волна вызвала массовые протесты в национальных республиках. И именно оттуда, с Северного Кавказа и других мусульманских республик, сейчас тоже может все вспыхнуть.

Кремль отнюдь не озабочен тем, что это отразится на результатах выборов. Потому что это повлияет на ход "СВО", которую тогда придется проводить не в Украине, а в РФ, подавляя протесты и стихийные выступления уже внутри России.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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