"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

По прогнозу аналитика, в середине 2025 года "мы увидим очень много интересного".

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Время работает против России, считает Тарас Загородний / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

"Инфаркт" российской экономики близок

В 2025 году произойдет много интересных событий

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний поделился своим прогнозом относительно того, как в ближайшее время могут развиваться события в переговорном процессе и есть ли перспектива завершения войны.

Стоит отметить, что эксперт дал довольно пессимистичную оценку.

"Тоннеля" нет – какой свет? Везде тупик. Без осознания того, что надо возвращаться в евроатлантическую семью, у США ничего не будет получаться. И они уже возвращаются, хоть и со скрипом", - сказал Загородний в интервью Главреду.

Аналитик убежден, что время работает против России.

"Цунами неумолимо приближается. Если еще прибьют Путина, то вообще будет хорошо. Потому что пока Путин при власти, он будет воевать, крутить дули и рассказывать о подготовке к войне против Запада", - сказал он.

По прогнозу Загороднего, в середине 2025 года "мы увидим очень много интересного".

"И признаком того, что инфаркт российской экономики наступает, будет заморозка вкладов россиян в банках, это будет значить, что Россия "дошла до ручки", - считает он.

"Нам нужны ресурсы. Штаты могут говорить про Украину что угодно, лишь бы продавали оружие. Нас должны интересовать только конкретные вещи и наш ВПК, в первую очередь, наши ракеты", - добавил он.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращения огня в Украине можно достигнуть к лету. Оно должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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