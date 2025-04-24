Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний

Признание Крыма российским не даст ничего, кроме позора США, и войну в Украине не остановит, считает эксперт Тарас Загородний.

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Россия под тройным ударом, обвал цен на нефть только один из них, РФ уже не спасти – Загородний / Коллаж: Главред

США могут выйти из переговоров по Украине, если Россия и Украина будут усложнять процесс завершения войны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. При этом в западной прессе появляются весьма жесткие "условия Трампа", которые якобы должна выполнить Украина ради наступления мира, среди них признание Крыма российским и отказ от НАТО. Однако следует подчеркнуть, что речь идет только о публикациях в СМИ, тогда как представители американской администрации пока не выступали с подобными заявлениями.

Политический и экономический эксперт Тарас Загороднийв интервью Главреду рассказал, придется ли признавать Крым российским ради завершения войны, как США подталкивают Россию к распаду, когда у российской экономики случится инфаркт из-за снижения цен на нефть, почему проблема войны в Украине будет преследовать США, даже если они выйдут из переговоров, а также почему Китай решит дружить с Россией не в ее нынешнем виде, а по частям.

Насколько вероятен выход США из переговоров по Украине? При каких условиях это может случиться?

Даже если США выйдут из переговоров, то возникает риторический украинский вопрос – и что? Выход США из переговоров вообще ничего не решает, и ничего ужасного для нас не произойдет. Наоборот, это бы упростило отношения Украины и Штатов, ведь, перестав быть "миротворцем", Америка сможет продавать оружие нашей стране.

Представители американской администрации пытаются пугать тем, что, выйдя из переговоров, они сконцентрируются на другой проблеме. Но это лишь иллюзии американцев, точно такие же, как и вера в то, что можно одновременно спасать Россию и перезапускать американскую экономику, что влечет за собой экономический кризис и падение цен на нефть. Эти две задачи невозможно реализовать одновременно.

Если США выйдут из переговоров, они распишутся в собственном бессилии, а для Украины ничего страшного не произойдет, считает Загородний / Фото: Офис президента Украины

США говорят, что займутся Китаем, но как они собираются это делать, если европейцы не поддержат их в этой войне? Европейцев сейчас больше волнует вопрос безопасности.

Другая иллюзия американцев – их попытка разделить вопросы безопасности и экономики. Однако безопасность без экономики не работает. Поэтому что бы США ни делали, они везде и всюду будут упираться в войну России и Украины.

США пытаются спасти Россию для того, чтобы в войне с Китаем она была как минимум нейтральной, как максимум – поддержала Штаты. В свою очередь китайцы "облизывают" Европу, чтобы она не поддержала США в торговой войне с ними.

Далее. США пытаются бороться за контроль над Арктикой. В этом им могут помочь страны Северной Европы: Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция. Но у этих стран есть проблема – Россия, которая угрожает их безопасности.

Так что все эти конструкции нерабочие. Соответственно, не нужно так близко к сердцу воспринимать публикации в СМИ. Если, начитавшись их, вы бежите за валерьянкой, то вспомните историю с долгом, который нам рисовали США. Сначала они выставили нам долг в размере 500 млрд долларов – Украина вежливо их "послала в пешее эротическое путешествие". После этого буквально за неделю цифра вдруг сдулась до 350 млрд долларов, а через две недели стало 120 млрд. А сейчас и эта цифра исчезает.

Да и вообще, возникает вопрос – зачем нам в Украине американский бизнес, если нет безопасности? Украина все связывает с безопасностью. Французы и британцы тоже умеют добывать нефть и редкоземельные металлы, и мы с ними связаны. Плюс они могут дать Украине ядерные гарантии. Зачем нам тогда США?

Сейчас звучат какие-то фантастические вещи, в частности, о необходимости признать Крым российским. Однако США не заставят Украину это сделать. Никогда в жизни этого не будет. Американцы пугают тем, что тогда США признают Крым российским. Но если Штаты это сделают, они раз и навсегда поссорятся с европейцами, а, значит, не смогут ничего сделать с Китаем без поддержки европейцев. Ведь так США нарушат договор 1975 года о нерушимости границ в Европе.

Даже если США признают Крым российским, это ничего не меняет. Украина вернет Крым. Прежде всего, потому что Штаты сами стимулируют распад России своей экономической политикой. И что они скажут Украине, признав Крым за РФ? Не трогайте Крым, потому что это российская территория? Да кто будет слушать США после таких действий!

Кроме того, кто дальше признает Крым российским? У каждой страны есть свои проблемные территории. У Китая, например, Тибет, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, Тайвань. У Испании своя проблема – Каталония.

Другая фантастика – требование признать Запорожскую АЭС нейтральной территорией. Это все красиво на бумаге, а как американцы будут это обеспечивать – не ясно. Ведь есть украинская армия с одной стороны и российская – с другой, и русские не хотят уходить с ЗАЭС. Как будет обеспечен нейтралитет Запорожской АЭС, кто это будет делать?

Мне это напоминает анекдот про мышей и филина. Мыши приходят к филину и говорят, что их все обижают, спрашивают, что им делать. А филин отвечает: "Станьте ёжиками!". Мыши говорят: "О, отличная идея! А как нам стать ежиками?". На что филин отвечает: "Отстаньте от меня! Я стратег, а не тактик".

Здесь точно так же. Никто не думает о том, как это будет реализовано и какие последствия будет иметь. Это совершенно фантастические вещи, не имеющие никакого отношения к реальности.

Если США хотят, то пусть выходят из переговоров. Так они распишутся в собственном бессилии. Это демонстрация того, что Штаты вообще никаких вопросов решить не могут.

Однако следует отметить, что голос разума в США уже проявляется. Штаты начали ездить в Париж и Лондон. Появилось понимание того, что без Европы все это вообще никак не решается.

Как-то было заявление о том, что вот, мол, сейчас прекратится война, и Россия с Украиной получат преимущества сотрудничества с США. А чего Штаты не торговали с Россией до начала войны, до 2014 года? Может, нечем торговать? Да и что РФ будет продавать Штатам? Нефть и газ, которые США сами их добывают?

Далее – американцы требуют, чтобы европейцы сняли санкции с России, на что Европа отвечает, что не будет этого делать. Россияне требуют подключить Россельхозбанк к SWIFT, но опять незадача – штаб-квартира SWIFT находится в Брюсселе. Везде тупики, но уже голос разума подсказывает американцам, что нужно общаться в формирующихся точках безопасности Европы. А это Франция, Британия и… Украина! Это три точки безопасности в Европе.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о выходе США из переговоров, последствиях признания Крыма российским и ударе обвала цен на нафть по России:

У нас тут все бегают с какими-то ужастиками, переживают, боятся, что Крым объявят российским. Пусть попробуют. Во время прошлой каденции Трампа состоялась Крымская платформа, где США подчеркнули, что никогда не признают аннексию. Да и как это юридически осуществить? Для этого нужно решение Конгресса США, и у меня есть подозрения, что через Конгресс такое решение, мягко говоря, не пройдет.

Ведь и эти угрозы признать Крым российским – фейковые. Это не уменьшит удары по территории Крыма, санкции сохранятся. Это признание ничего не даст, только будет демонстрировать неспособность США что-либо сделать без Европы, и без Украины в том числе.

Наша задача – клепать ракеты. Чем больше у Украины будет ракет дальностью 3 тысячи км, тем меньше будут даже анонимные источники сливать всякую фигню в западной прессе о том, как они будут делить Украину.

Так все-таки угроза Трампа о выходе США из переговоров – это только слова или реальная возможность? Ведь, как вы сами отмечаете, тогда США просто распишутся в собственном бессилии.

Да, именно так.

США могут решиться на этот шаг. Потому что у них ничего не получается, но при этом они всех во всем обвинят, скажут, что Украина, Россия и Европа виноваты.

Думаю, США уже это понимают. Но не могут это открыто признать, потому что эго не позволяет. Вот начинается фейкометство, в частности, про Крым, ЗАЭС и т.д. Начинается дележ территорий. Мы что, в 19 веке? Ребята не туда попали, время перепутали. Тем более, у них нет ресурсов, чтобы все это реализовать.

А эти три пункта "предложений Трампа", на ваш взгляд, являются фейком, или подобные предложения действительно могут озвучиваться Украине?

У американцев обычно по 10 сценариев на одно дело, все-таки они системные люди. Может быть, в каком-то сценарии есть такие пункты – из серии "а вдруг пройдет". Но Украина никогда не признает Крым российским, это же понятно. Никто под этим не подпишется. Кто захочет подписать себе приговор в госизмене. Чисто теоретически США могут признать Крым российским. Но мм это ничего не даст, кроме позора.

Однако не стоит забывать, что идет цунами понижения цен на нефть. И это главная проблема России. При этом США бьют по всей дуге союзников РФ. Бьют по Ирану, недавно были введены санкции на поставки нефти в Китай. Начинается давление на Китай. И Китай сейчас девальвирует юань, и я убежден, что это не последняя девальвация юаня. А для России это означает, что ее резервы обесцениваются. Если сейчас Россия девальвирует рубль, то она потеряет еще 20% своих доходов от торговли нефтью.

США могут признать Крым российским, но это им ничего не даст, кроме позора, убежден Загородний / скриншот

Так что удары все равно наносятся, как бы Штаты ни пытались спасти Россию.

Можно учиться у европейцев. Они говорят, что без США, конечно же, ничего не будет, ничего не получится. Тем временем Португалия закупает шведские Gripen вместо американских F-35. Конечно же, без США ничего не будет, только сначала Европа перестанет покупать американское оружие, будет вытеснять американский бизнес из Европы, потому что зачем он нужен без безопасности, и т.д. Так что Штаты уже теряют деньги на ровном месте.

Если бы Украина отказалась от НАТО и признала Крым российским, то что бы это дало? Это бы удовлетворило Россию, и война бы закончилась?

Нет. Россияне уже сказали, что "русский мир" не имеет границ. Потому это вообще не имеет никакого смысла.

Что касается НАТО, то, положа руку на сердце, пока нет границ 1991 года, никто не примет Украину в НАТО. Другой вопрос – а существует ли еще НАТО вообще. Многие страны, особенно страны Восточной Европы, подозревают, что НАТО нет, что все это фикция.

Сейчас выстраивается новая система безопасности, основанная на союзе Украины, Польши, стран Балтии и Северной Европы, кстати, весьма самодостаточный союз. У Норвегии есть деньги, у Украины и Швеции есть технологии. Кто сказал, что мы не сможем наклепать ракет и стать независимыми от США по многим параметрам?

Еще вопрос – а нужно ли нам НАТО, чтобы мы подчинялись каким-то требованиям Германии или США. Например, зачем нашим СБУшникам брать у кого-то разрешение, чтобы кому-то оторвать голову в России. Мы должны быть автономными.

НАТО уже не существует. А "коалиция желающих" более жизнеспособна. Там Франция и Британия могут дать ядерные гарантии, чуток войск, денег. Если европейцы не хотят отправлять в Украину своих солдат, пусть формируют иностранные легионы, покупая солдат по всему миру.

Вскоре окажется, что и США не сильно нужны. Штаты пугают тем, что уйдут из Европы. Пусть уходят – есть же Украина с миллионной армией и ВПК. И тогда сразу начнется: "нет-нет, подождите, мы не то имели ввиду". Когда ты не продаешь оружие и не имеешь своих войск на территории Европы, оказывается, что ты не имеешь и влияния на этой территории. И попробуй теперь что-то кому-то скажи, чем-то поугрожай или упрекни, что у кого-то плохо с демократией. В ответ Штатам скажут: вы боретесь с Китаем, вот и боритесь, посмотрим, что вы сделаете в одиночку.

В Европе подозревают, что НАТО уже не существует, это фикция, отметил Загородний / Фото: УНИАН

Все это нежизнеспособные конструкции, и я думаю, что Госдеп и американцы все это уже прекрасно понимают, в частности, Рубио. Думаю, скоро мы потеряем "великого переговорщика" Уиткоффа, который ни за что не отвечает и ничего решать не может, зато несет всякое, пересказывая хотелки Москвы.

России давали возможность выйти из войны с сохранением лица, но она не воспользовалась этой возможностью, не захотела. А цунами, связанное с обрушением цен на нефть, идет, и ничего с этим не поделаешь. Компенсировать затраты по товарообмену с Китаем США не смогут и не хотят. Америка не может сотрудничать с Россией, россиянам нечего предложить Штатам. РФ торговала или с Европой, или с Китаем – не со Штатами.

Кстати, у нас такая же модель. Когда Украину пытаются привлекать какими-то бешенными перспективами сотрудничества с США, нужно взглянуть лишь на одно – какой товарооборот у нас со Штатами, а это приблизительно 3 млрд долларов. У нас торговля идет с Европой, Индией, Китаем и Африкой. Причем тут США вообще? Нас пытаются завлечь, рассказывая какие-то прекрасные сказки, которые неосуществимы даже на бумаге.

Как вы считаете, после чего США могут принять решение о выходе из переговорного процесса, что должно произойти? Что для них может стать "последней каплей"?

Так у США и так ничего не получается. Будут говорить, что все вокруг виноваты, а они – нет.

Проблема в чем. Когда США заявили о возможности их выхода из переговоров, россияне занервничали и начались игры с "перемирием". Все-таки России нужно, чтобы 9 мая прошло спокойно, чтобы гости, которые приедут в Москву, не смотрели нервно в небо, выглядывая украинские дроны. РФ занервничала, потому что Трамп создает ситуацию неопределенности, а это всегда нервирует россиян. Они не понимают, как все развернется.

Байден их полностью устраивал, там все было понятно: Байдену была нужна "зеленая энергетика", высокие цены на нефть и российская нефть. При Байдене Россия преспокойно торговала нефтью и в перспективе пяти лет все равно выигрывала войну. А Трамп не такой, например, по его мнению, "зеленая энергетика" – это выдумки демократов, он качает свою нефть, и у него свои планы на Европу. Если заставить Европу снять санкции, это значит, что Россия будет продавать больше нефти и газа европейцам. А кто у нас сегодня больше всего нефти и газа продает Европе? Вы будете смеяться, но американцы. Зачем им там вообще Россия?

Трамп нервирует Путина своей непредскауемостью и неопределенностью, отметил Загородний / Фото: kremlin.ru

В этом клубке для США нет хорошего выхода, кроме как возвращение в дружную евроатлантическую семью. Не получается у них ничего без Европы, не выходит у них "каменный цветок". Никак не крутится процесс без Европы.

"Последней каплей" для Штатов может быть что угодно. США хоть сегодня могут сказать, что выходят из переговорного процесса и занимаются дальше своими делами. Пусть выходят. Ведь Украина сейчас значительно лучшей ситуации, чем в 2022 году, когда тоже не было никаких переговоров. Теперь у Украины есть своя оборонка, которую нужно и дальше усиливать, а для этого нужно снимать ограничения по экспорту для нашего оружия, чтобы экспортировать оружие, двигать экономику, загружать наши предприятия и входить в союз с теми странами, с которыми мы взаимозависимы. Приоритет по пакетам должна получить, например, Норвегия, потому что она может заплатить за все, может хоть всю войну профинансировать – у нее есть свободные деньги. Так же и Швеция, у которой есть электроника. Если у них проблемы с двигателями (у Gripen американские двигатели), то можно двигатели делать на Мотор-Сичи. Это пример того, как нужно решать вопросы и входить в конкретное сотрудничество с теми странами, с которыми у нас есть взаимозависимость.

И тогда возникает вопрос, а зачем нам вообще американские компании нужны на территории Украины, если от них толку ноль? Вот толк от французской Total, которая тоже добывает нефть, есть. У нас с ними есть взаимозависимость. Зачем нам американцы в атомной энергетике? Есть французы, пусть они строят реакторы, заводят циклы, берут урановые рудники у нас. У них есть технологии, которые могут заменить американские.

Так спокойно и прагматично нужно действовать, а не читать новости с валерьянкой в одной руке и корвалолом в другой. Нужно понимать, что все это просто понты.

Если США выйдут из переговорного процесса, кто их может заменить? Кто может стать главным посредником между Киевом и Москвой, кто был бы выгоден нам на этой позиции и кого бы приняла Москва?

Главный вопрос – зачем и о чем разговаривать. Как когда-то сказала Голода Мейер, "мы хотим жить, а они – нашей смерти". В такой ситуации слишком маленький простор для компромисса.

Главными переговорщиками являются Вооруженные силы Украины и наш ВПК. А посредников можно найти лучше, чем США, например, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Катар.

Встретится всегда есть возможность, но вопрос в предмете разговора, о чем говорить. Слушать рассказы о печенегах и о том, что все украинцы должны быть мертвыми, это нам не интересно.

Время работает против России. Если цена на нефть просядет еще больше, то Россия просто врежется в бетонную стену. Обвал российской экономики будет уже существенный. Трамп выполнит свое обещание – нефть по 40 долларов, только сделает он это некрасиво.

Нам сейчас не о чем разговаривать с Россией, пока она не разгромлена, пока еще качает нефть. СБУшники должны "мочить" порты Новороссийска, Нептуны, которые подчинены военно-морскому командованию, должны долбать в том числе газовую инфраструктуру России, а под осень влупить ракетами в район Уренгоя, а уж потом сказать ребятам, чтобы улепетывали с нашей территории. Россияне, конечно, не будут бунтовать из-за высоких цен на одежду и еду, но, если будет мороз, и накроется вся российская газотранспортная система, и РФ даже газ не сможет экспортировать, могут и начать. С Россией нужно говорить так.

Пока всюду клинч. Пока американцы пытаются спасать россиян, но это невыполнимая задача. Они их не спасут.

Но ведь обвал российской экономики – это ведь перспектива не ближайшего месяца-двух. Нам тоже нужно продержаться как-то этот период.

При Байдене у россиян все было более-менее хорошо. У него был "зеленый переход", и, чтобы выгоднее пройти "зеленый переход", нужна высокая цена на нефть. Трамп все это уже отменил. У него нефть и газ, и ему нужна низкая цена для реиндустриализации экономики США.

Дальше. Трамп давит Китай, союзника России. Он ввел запретительные пошлины, чтобы остановить экономику Китая. А если в Китае начнется обвал, он перестанет покупать российскую нефть. Падение цен на российскую нефть повлечет за собой и падение цен на газ. И что тогда делать России, пить нефть и нюхать газ?

Трамп давит союзников Путина и стимулирует распад России, отметил Загородний / Фото: kremlin.ru

Именно сейчас, когда идет глобальная рецессия, а она уже запущена, России будет несладко. Учитывая, что ее затраты на ВПК больше, чем у Советского Союза. Плюс сейчас наносятся удары по двум портовым системам, которые есть в зоне досягаемости Украины – в Балтийском и Черном морях. Вот в Туапсе уже прилетел "Длинный Нептун". Украина смогла сделать такую ракету, а в мире всего с десяток стран, которые умеют делать ракеты на тысячу километров, да еще такую, которая попадает туда, куда надо. А ракеты дальностью 3 тысячи км могут делать всего 5-6 стран, и их ракеты летают хорошо. Ресурс накапливается, и хороших вариантов развития событий для России нет.

Кроме того, большой плюс, что у Украины появились деньги – подозреваю, тут без Норвегии не обошлось. Вот Зеленский и заявил, что Украина готова покупать вооружения у США, вот теперь пускай Трамп попробует отказаться от сделки, из-за чего американский ВПК недополучит деньги. Пускай Трамп попробует публично сказать, что он отказывается от 50 млрд долларов, которые Украина готова заплатить за американское оружие.

А как же публикация BILD, в которой говорилось о том, что Трамп отказывается предоставлять Украине Patriot и прочее оружие даже за деньги?

BILD – это такой "достоверный" источник информации. Вообще, BILD переводится как "картинка". Это примерно такой же источник информации, как были "Бульвар" с гадалками и "Экспресс-газета".

Я прочел эту заметку, посмотрел на глубокомысленный комментарий журналиста, который выцепил фразу Трампа о том, что "не надо было начинать войну с Россией, не имея собственных ракет", и именно из этого журналист сделал глубочайший вывод о том, что Трамп отказывается продавать Украине ракеты. Но Трамп об этом не говорил.

Даже если теоретически предположить, что так случится, то кто сказал, что это нужно воспринимать как конечную точку? У многих украинцев какое-то странное мышление: кто-то что-то сказал, тот же BILD, эта "картинка" или "мурзилка", и все подумали, что это окончательное решение.

Нужно торговаться, заходить в Lockheed Martin говорить с теми, кто производит ракеты для Patriot – нам же в основном сейчас нужны именно эти ракеты от США. Нужно заходить в американскую компанию Raytheon. Заходить и говорить: "Пацаны, у вас проблема. У нас есть 50 млрд долларов, но есть люди в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы вы их заработали. Что будем делать?". Вот так нужно вести переговоры.

Так что это не последняя точка. Нужно торговаться. Пока поставки американского вооружения идут в Украину, еще те, что были утверждены Байденом, так что время есть, сейчас можно торговаться.

Более того, Украина уже активно работает над собственными ЗРК, причем уже два года. Слава Богу, с ракетами у нас проблем нет, но сложно было с электроникой и наведением. Но добрые языки говорят, что процессы активно продвигаются.

Пусть американцы не продают Patriot сейчас, а потом кто их будет покупать, если Украина сделает аналог. Также вопрос – сколько аналог будет стоить. Подозреваю, в два раза дешевле, чем Patriot. Так что пусть ждут и никуда не торопятся. Вот только свои Patriot они потом будут со скидкой продавать, потому что будет не ясно, зачем и кому они нужны.

А как же сотрудничество РФ и США по вопросу Ирана и его ядерной программы?

За Иран не беспокойтесь, за него есть кому побеспокоиться. Там есть Израиль, который уже сказал, как видит договоренность по сделке с Ираном – подрыв всех ядерных установок в присутствии наблюдателей. Подозреваю, что Израиль вообще может пойти на отдельную операцию по Ирану и ударить не по ядерным объектам, а по нефтяной инфраструктуре, чтобы Иран не смог экспортировать нефть, и там начался энергетический кризис.

Израилю такое делать не впервой, например, в Иракскую кампанию он так делал, и были дикие крики и стоны в США и Франции в 1982 году. На что тогда Израиль устами Менахема Бегина сказал по-философски, "лучше протесты без реактора, чем реактор без протестов". Ну, попротестуют, сккажут, что так было нельзя. Да, нельзя, но бывает, извините, что так получилось.

Поэтому Иран – это отдельная проблема. А на Трампа уже давят. У него чуть ли не ежедневно на пресс-конференциях спрашивают, не "разводит" ли его Путин. Это очень неприятные вопросы для Трампа, потому что ответов на них нет. И это слабое место Трампа. Он тщеславен, хочет быть крутым, и ему нужна будет "маленькая победоносная война". И я думаю, что она будет против Ирана, потому что более удобного места нет, чтобы США показали в деле свою авиацию и оружие, ведь Штаты все равно готовятся к войне против Китая.

Почему Трамп (если не учитывать падения цен на нефть, поскольку это получился побочный результат введения тарифов) давит только на Украину, почему не давит на Москву и не требует уступок и компромиссов с ее стороны?

Если отбросить шелуху и эмоции, то мы увидим, что Трамп не снял ни одной санкции с России, разрешение бить ATACMS по территории РФ не отменено, применение западного оружия продолжается. А запущенный процесс снижения цен на нефть еще хуже для России, чем какие-то тарифы.

Трамп лупит по "оси зла", по Китаю и Ирану.

Поймите логику американцев и причины, почему они так бегают вокруг России. Страшный сон американцев – это распад России. Они всегда занимались спасением России, но хорошая новость в том, что Советский Союз они так и не спасли. А СССР был более мощной страной, чем нынешняя РФ. США исходят из логики войны с Китаем. Они хотят, чтобы Россия их поддержала в этой войне или хотя бы хранила нейтралитет.

Распад России является страшним сном американцев, США будут ее спасать, но не спасут, считает Загородний / Фото: ua.depositphotos.com

Однако еще более страшный сон для американцев – это общая граница с Китаем по Берингову проливу. Ведь все идет к тому, что Китай появится в Арктике. Сейчас Китай отделяет от Штатов Тихий океан, а будет отделять всего лишь Берингов пролив. И причем со стороны Аляски, у которой нет сухопутных путей с другими штатами США. Давление на Канаду – это тоже часть игр и войны с Китаем. Как защищать Аляску, если нет сухопутного пути сообщения – он идет через Канаду. Плюс Канада – это резерв минеральных ресурсов для войны с Китаем.

США придут к пониманию того, что Россию невозможно оторвать от Китая, и к здравой мысли о том, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить Россию. По-другому не получится. Россия – слабое звено. Войну она остановить не может по многим причинам, цена на нефть падает, Китай не позволит вырвать Россию из китайских объятий. Как говорят китайцы России: "Мы с вами навек". Но они не уточняют, что дружить с Россией можно и частями. Зачем Китаю Москва, чтобы качать нефть в Сибири? Потому Китай вполне может понять, что Россия ему не нужна, ведь она угрожает Европе – партнеру Китая по бизнесу. Нефть, лес и все остальное можно вывозить из России без Москвы. Так, Китай может поддержать свободолюбивый народ Бурятии или Алтайского края, или Тувы.

Россия сейчас под тройным ударом: обвал цен на нефть, Китай, которому не нужна такая Россия, Турция, у которой свои пожелания по поводу "тюркского мира", который тянется до Тихого океана. Якуты – это же тоже "тюркский мир". А плюс еще Украина, которой сам Бог велел развалить Россию, это правильная мечта украинцев. В такой конфигурации ничего не клеится, как бы кто ни пытался шантажировать Украину.

Если бы на Россию не давили, то россияне бы так не нервничали, а спокойно бы говорили, что никакого перемирия не будет. Но Россия нервничает, поскольку давление таки есть. Подчеркиваю, политика защиты интересов США автоматически бьет по России.

Опять-таки вопрос времени – когда к американской администрации придет понимание того, что Россию не оторвать от Китая, когда российская экономика начнет обваливаться из-за цен на нефть? Хватит ли у Украины возможностей и ресурсов продержаться до того, как все это произойдет?

Хватит. По разным оценкам, у Украины хватит ресурсов, по крайней мере, до конца года. А вот что в России будет происходить через два месяца – это большой вопрос.

У Трампа большая динамика: он при власти всего три месяца, а такое ощущение, что четыре года. До Европы же американцы все-таки доехали через три месяца. Уже появляется понимание того, что не все так красиво и просто, как думали у Трампа.

Вновь вопрос о временных рамках. Когда Россия ощутит негативные последствия снижения цен на нефть?

Все зависит от динамики цен на нефть. Если рецессия, которая уже началась, будет развиваться быстрее, то эти процессы станут ощутимы для России уже через два месяца. Если рецессия будет стремительной (например, во время пандемии цены на нефть падали до нуля, а это возможно учитывая то, как США бьют по Китаю), тогда в РФ все будет еще скорее, мы удивимся, как быстро все будет происходить. Цунами запущено, и до конца лета мы увидим много чего интересного – всем будет очевидно, что Россия валится. А еще мы все удивимся тому, как американцы бросятся спасать Россию. Но ее спасти невозможно – Китай не даст этого сделать.

А по каким признакам мы увидим, что Россия валится?

Первым признаком того, что в России стало все очень печально, будет заморозка вкладов россиян в банках. И это в России уже активно обсуждается. Это будет уже даже не "звоночек", а набат.

Следим за динамикой цен на нефть. Нефть по 40 долларов за баррель – это уже клиническая смерть российской экономики. А ведь при этом еще будут продолжаться наши удары по территории России: по нефтехранилищам, газовым и нефтяным компрессорам. Все в комплексе сработает отлично.

Не могли бы объяснить еще один момент. Слышала оценки украинских экспертов, которые говорили о том, что Трампу будет проблематично существенно обвалить цену на нефть из-за того, что нет соответствующих договоренностей с Саудовской Аравией. Так ли это?

Забудьте об этом. К тому же, какие-то договоренности есть, потому что ОПЕК увеличил экспорт нефти.

Мы все думали, что Трамп будет действовать красиво, и тогда бы понадобились договоренности с Саудовской Аравией. Но Трамп обваливает цены на нефть некрасиво – он обваливает мировую экономику. Падение цен на нефть – это следствие экономического кризиса, который Трамп уже запускает. А для этого не нужны никакие договоренности с Саудовской Аравией. Нефть просто перестают покупать.

При этом США надеются качнуть Китай. А что такое падение потребления нефти Китаем? Это обвал цен на нефть и газ. И тут не надо никаких переговоров с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия тут уже тоже не контролирует процесс.

Я уже приводил пример того, что было с ценами на нефть во время пандемии ковида. Разве тогда кто-то договаривался с Саудовской Аравией, что цена рухнет до нуля? Нет, просто так сложились обстоятельства. Более того, даже были отрицательные ставки, когда даже доплачивали за покупку нефти. Вот и сейчас цены могут обвалиться еще существеннее, потому что цунами экономического кризиса уже запущено, оно уже идет. Мы еще не ощущаем этого, но цунами уже идет.

Вводя тарифы, Трамп хочет добиться нескольких целей. Прежде всего – заблокировать Китай. Штаты сейчас договариваются, чтобы страны не торговали с Китаем, американцы хотят организовать капитальную торговую блокаду. Например, они хотят не принимать суда, которые произведены в Китае под любым флагом. Это приведет к параличу торговли. Если все это начнется, цена нефть будет еще больше падать.

Трамп тем самым делает плохо для себя, но для всех остальных делает еще хуже. Параллельно Штаты решают задачу девальвации доллара относительно других валют, а это значит, что импорт в США становится дороже, экспорт – дешевле. А также они параллельно решают вопрос обслуживания своего долга – обслуживать его станет дешевле. Да, США несладко, но всем остальным плохо, условно говоря, у Штатов температура 39, а по всему миру – 45.

Трамп делает США плохо, но всем остальным он делает еще хуже, отметил Загородний / Фото: facebook/DonaldTrump

Обратите внимание, США "мочат" только Китай, причем это политика не Трампа, а США. Трамп ввел пошлины еще во время первого президентского срока, Байден их не отменил, а даже повысил, а теперь Трамп влупил еще сверху. Трамп делает все это некрасиво.

Вы говорили, что США боятся развала России. Может ли Трамп остановить цунами, чтобы не допустить развала России?

Нет. Повторюсь, Трамп пытается решить две задачи, которые нельзя решить одновременно: перезапустить американскую экономику и спасти Россию. Это невозможно. Тем более, Россия сама спасаться не хочет. У Штатов везде дилемма, и они пытаются разделить те вещи, которые неделимы. Например, обсуждать с Европой отдельно безопасность и отдельно экономику. Такой подход не работает, потому что сначала безопасность, а потом экономика.

Или другой пример – угроза США выйти из переговоров по Украине, чтобы сконцентрироваться на других направлениях. Пусть попробуют. Они все равно упрутся в войну Украины и России и все равно вынуждены будут вернуться к этой теме. США все равно вернутся в Европу. Потому что в конфликте между США и Китаем выиграет тот, кого поддержит Европа.

А у Европы проблема России, которая хочет европейцев ограбить. Кстати, европейцы чувствуют, что и США могут этому подыграть. Но европейцы – тоже хитрые жуки, которые 500 лет рулили всем миром, их сложно "развести". Не нужно воспринимать буквально то, что говорят в Европе, в частности, о том, что без США не обойтись. Особенно сладко об этом говорят британцы, рассказывающие, что Трамп – красавчик, что он "номер один", но при этому играющие в собственную игру. И вот речь уже идет о принятии Канады в Евросоюз, самой европейской из американских стран.

Если выстроить конструкцию из Канады, Британии, Франции, Северной Европы, Украины, Румынии, Турции, это будет самодостаточный союз, способный работать и на безопасность, и где не нужны будут США со своим оружием. Причем это будет союз равных. Это будет совсем другая мировая конфигурация.

Не могли бы вы поделиться своим прогнозом, как в ближайшее время могут развиваться события и в войне, и в переговорном процессе? Будет ли вообще этот переговорный процесс? И виден ли тут "свет в конце тоннеля", если говорить о перспективах завершения войны?

"Тоннеля" нет – какой свет? Везде тупик. Без осознания того, что надо возвращаться в евроатлантическую семью, у США ничего не будет получаться. И они уже возвращаются, хоть и со скрипом.

Время работает против России. Цунами неумолимо приближается. Если еще прибьют Путина, то вообще будет хорошо. Потому что пока Путин при власти, он будет воевать, крутить дули и рассказывать о подготовке к войне против Запада.

В 2025 году точно, а, вероятно, уже к середине года мы увидим очень много интересного. И признаком того, что инфаркт российской экономики наступает, будет заморозка вкладов россиян в банках, это будет значить, что Россия "дошла до ручки".

Совершенно очевидно, что у США ничего не получается. Нам важно не вестись на все эти страшилки. Нам нужны ресурсы. Штаты могут говорить про Украину что угодно, лишь бы продавали оружие. Нас должны интересовать только конкретные вещи и наш ВПК, в первую очередь, наши ракеты.

"Тупик везде" – это вы говорите только о США или об Украине тоже?

Только о США. Для Украины все не так. Европейцы заменяют уже некоторые позиции, которые обеспечивали Штаты. Украинский ВПК уже не такой, как в 2022 году – он растет, но нужно еще больше.

Оказалось, что у США не такие "длинные руки", как они думали. Взять даже историю с приостановкой предоставления разведданных: тогда очень многие неожиданные страны предложили Украине разведку и сказали "вот, лупите по России". Не буду говорить – какие, но очень неожиданные.

Вспомните, как Госдеп надавил на компанию, которая делала коммерческие снимки для Украины, и компания отказалась предоставлять нам снимки. Это называется "напугали ежа голой пятой точкой". Снимки нам пришлют из Польши, закажут у этой компании и пришлют.

Маск грозил, что отключит Starlink, но оказалось, что сложно, но можно найти технические решения.

Точно так же и по оружию – оказалось, что критическая зависимость есть только по отдельным позициям, но по другим позициям европейцы заменяют американцев.

И опять же, ключевое противоречие Трампа и Путина – это нефть и газ. И это противоречие непреодолимо. Потому все будет зависеть от скорости падения цены на нефть. Однако то, что мы уже в кризисе, – это точно. Просто пока не заметно.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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