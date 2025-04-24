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Трамп заговорил о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ - что известно

Юрий Берендий
24 апреля 2025, 20:16
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Президент США выдал новую порцию заявлений относительно войны в Украине и указал на наличие четкого дедлайна для мирного соглашения между сторонами.
Трамп заговорил о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ - что известно
Трамп заявил, что у него есть "собственный дедлайн" по мирному соглашению / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • Трамп верит, что Путин больше не будет наносить удары по Украине
  • Зеленский и Путин хотят мира
  • У Трампа есть дедлайн для заключения мирного соглашения

Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме 24 апреля, передает СІаѕһ Report.

"Я думаю, Путин прислушается ко мне относительно прекращения ударов по Украине", - заявил Трамп.

видео дня

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста относительно настроенности российского диктатора и военного преступника Путина на мир после массированных ударов по Украине, Трамп подчеркнул, что Россия хочет мира.

"Да, мы очень твердо убеждены, что они оба (Зеленский и Путин - ред.) хотят мира, но они должны сесть за стол переговоров. Мы ждем очень долго. Они должны сесть за стол переговоров. И я думаю, что мы получим мир. Мы хотим спасти 5000 молодых людей. Раньше я говорил 2,500. Теперь я говорю 5,000", - подчеркнул Трамп.

По его словам, каждую неделю в этой бессмысленной войне погибает около 5 000 молодых людей. Он сказал, что сначала был возмущен суммами, которые тратятся, но впоследствии осознал настоящую трагедию - масштаб человеческих потерь.

Трамп сообщил, что теперь для него главное сохранить жизни.

"Мне не нравится, что это занимает много времени, но я думаю, что они обе хотят помириться. Я в это верю. Там много ненависти. Много очень плохой крови, много недоверия. Но я надеюсь, что мы достигнем этого ради многих молодых людей, которые погибают", - резюмировал он.

Смотрите видео заявлений Трампа относительно войны России против Украины:

Трамп заговорил о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ - что известно
Фото: скриншот

Президент США также отметил, что имеет собственный дедлайн для согласования мирного соглашения между Украиной и РФ.

"У меня есть собственный дедлайн. И мы хотим, чтобы это было быстро. И премьер-министр нам помогает. Он хочет, чтобы это произошло. Поэтому у нас есть дедлайн, и после него отношение к нам будет совсем другим. Но я думаю, что это (мирное соглашение, - ред.) имеет очень хорошие шансы быть сделанным", - сказал Трамп журналистам.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на военном аэродроме в Ростове-на-Дону был уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ, говорится в сообщении ГУР МО.

24 апреля Россия осуществила массированный обстрел Киева, применив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны типа "Шахед". Президент США Дональд Трамп выразил недовольство этими атаками и призвал стороны как можно быстрее заключить мирное соглашение.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews отметил, что только Соединённые Штаты имеют возможность остановить Россию, однако для этого обе стороны конфликта должны быть готовы к взаимным уступкам.

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