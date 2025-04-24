У Трампа выдвинут Путину три требования, среди них – территории – Bloomberg

Представитель США Стив Уиткофф на встрече с Путиным может поднять один из ключевых для Украины вопросов, пишут журналисты.

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Администрация Трампа намерена добиваться уступок не только от Украины, но и от России - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Что узнали в Bloomberg:

США потребуют от РФ вывести войска из Харьковской области

США хотят, чтобы Россия вернула ЗАЭС под контроль Украины

Путин должен отказаться от "демилитаризации" Украины

Соединенные Штаты Америки намерены предъявить агрессору России ряд требований, направленных на уступки Украине для завершения войны. Речь идет о праве Киева на собственную армию, возвращении Запорожской АЭС под украинский контроль и вывод войск оккупантов из Харьковской области.

Что будут требовать США от России

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Вашингтоне, Штаты намерены потребовать от РФ признать право Украины на собственную армию и оборонную промышленность. Пункт должен быть зафиксирован в рамках мирного соглашения, направленного на завершение войны.

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Такое требование может озвучить представитель американцев Стив Уиткофф во время ближайшей встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Журналисты пишут, что право Украины на собственную армию означает необходимость России отказаться от одной из своих, дескать, целей – "демилитаризации" украинского государства. Это признак того, что администрация Трампа намерена добиваться некоторых уступок и от Москвы.

Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Киева

Также в агентстве добавили, что США хотят, чтобы россияне вернули Украине контроль над оккупированной Запорожской атомной электростанцией. После этого, по планам Вашингтона, ЗАЭС передадут под контроль Штатов, которые собираются снабжать электроэнергией как Украину, так и Россию. Планы по этому вопросу еще могут меняться.

Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Выход войск РФ из Харьковской области

Помимо этого, согласно данным источников, американцы хотят обеспечить Украине проход через Днепр и вернуть захваченные россиянами территории в Харьковской области.

Впрочем, Путин требует "признать" Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области "российскими территориями", в то время как вражеским силам так и не удалось полностью оккупировать эти регионы.

"Мирный план" Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что Киев не собирается признавать оккупированный Крым "российским", выдвинул условие по Запорожской АЭС и потребовал гарантии безопасности. После этого встреча в Лондоне на уровне глав МИД Украины, Франции, Британии и США была отложена – американский госсекретарь Рубио отказался от поездки.

Трамп в ответ "раскритиковал" Зеленского. По словам американского президента, заявления Зеленского, дескать, наносят вред переговорам. Как утверждает Трамп, Украину, мол, никто не заставляет признавать Крым "российской" территорией.

Трампу передали новый документ, направленный на завершение российско-украинской войны, сказал Владимир Зеленский 24 апреля. По его словам, план отражает точку зрения Украины, Британии, Франции и Германии.

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