Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Трампа выдвинут Путину три требования, среди них – территории – Bloomberg

Андрей Ганчук
24 апреля 2025, 19:47
379
Представитель США Стив Уиткофф на встрече с Путиным может поднять один из ключевых для Украины вопросов, пишут журналисты.
Трамп, Путин
Администрация Трампа намерена добиваться уступок не только от Украины, но и от России - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Что узнали в Bloomberg:

  • США потребуют от РФ вывести войска из Харьковской области
  • США хотят, чтобы Россия вернула ЗАЭС под контроль Украины
  • Путин должен отказаться от "демилитаризации" Украины

Соединенные Штаты Америки намерены предъявить агрессору России ряд требований, направленных на уступки Украине для завершения войны. Речь идет о праве Киева на собственную армию, возвращении Запорожской АЭС под украинский контроль и вывод войск оккупантов из Харьковской области.

Что будут требовать США от России

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Вашингтоне, Штаты намерены потребовать от РФ признать право Украины на собственную армию и оборонную промышленность. Пункт должен быть зафиксирован в рамках мирного соглашения, направленного на завершение войны.

видео дня

Такое требование может озвучить представитель американцев Стив Уиткофф во время ближайшей встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Журналисты пишут, что право Украины на собственную армию означает необходимость России отказаться от одной из своих, дескать, целей – "демилитаризации" украинского государства. Это признак того, что администрация Трампа намерена добиваться некоторых уступок и от Москвы.

Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Киева

Также в агентстве добавили, что США хотят, чтобы россияне вернули Украине контроль над оккупированной Запорожской атомной электростанцией. После этого, по планам Вашингтона, ЗАЭС передадут под контроль Штатов, которые собираются снабжать электроэнергией как Украину, так и Россию. Планы по этому вопросу еще могут меняться.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Выход войск РФ из Харьковской области

Помимо этого, согласно данным источников, американцы хотят обеспечить Украине проход через Днепр и вернуть захваченные россиянами территории в Харьковской области.

Впрочем, Путин требует "признать" Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области "российскими территориями", в то время как вражеским силам так и не удалось полностью оккупировать эти регионы.

"Мирный план" Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что Киев не собирается признавать оккупированный Крым "российским", выдвинул условие по Запорожской АЭС и потребовал гарантии безопасности. После этого встреча в Лондоне на уровне глав МИД Украины, Франции, Британии и США была отложена – американский госсекретарь Рубио отказался от поездки.

Трамп в ответ "раскритиковал" Зеленского. По словам американского президента, заявления Зеленского, дескать, наносят вред переговорам. Как утверждает Трамп, Украину, мол, никто не заставляет признавать Крым "российской" территорией.

Трампу передали новый документ, направленный на завершение российско-украинской войны, сказал Владимир Зеленский 24 апреля. По его словам, план отражает точку зрения Украины, Британии, Франции и Германии.

Другие новости:

Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Bloomberg демилитаризация Харьковская область Запорожская АЭС война России и Украины Мирный план Трампа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Третьей штурмовой сделали заявление по заморозке войны и раскрыли планы Путина

В Третьей штурмовой сделали заявление по заморозке войны и раскрыли планы Путина

21:03Война
Трамп заговорил о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ - что известно

Трамп заговорил о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ - что известно

20:16Война
У Трампа выдвинут Путину три требования, среди них – территории – Bloomberg

У Трампа выдвинут Путину три требования, среди них – территории – Bloomberg

19:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначально

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначально

Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о предательнице Лорак - причина

Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о предательнице Лорак - причина

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

Последние новости

21:03

В Третьей штурмовой сделали заявление по заморозке войны и раскрыли планы Путина

20:42

Можно ли замораживать сырые яйца: ответ знают единицы

20:19

Секрет свежих продуктов: как хранить все правильноВидео

20:16

Трамп заговорил о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ - что известноВидео

19:48

Мужчина уступил место в автобусе дедушке - его следующие слова поразили всех

Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – ЗагороднийЦена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний
19:47

У Трампа выдвинут Путину три требования, среди них – территории – Bloomberg

19:21

Быстро и без химии: как навсегда удалить пятна ржавчины с ванны

19:10

Трамп и Ко несут солидарную с Путиным ответственность за последние атаки по Украинемнение

19:00

"Мирный план" Трампа терпит провал: в The Economist назвали главную проблему

Реклама
18:53

МИД Украины отреагировала на обновление украинского паспорта предательницы Лорак

18:39

Гороскоп на завтра 25 апреля: Близнецам - прибыль, Скорпионам - большая удача

18:33

Изменения в тарифах на электроэнергию: кто сможет сэкономить уже в мае

18:21

В России сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ за 50 миллионов долларов - ГУРВидео

18:14

Почему снятся умершие родственники - ответ священникаВидео

18:03

Трампу передали новый документ по войне в Украине - СМИ раскрыли его суть

18:02

"Горит внутри": в семье у турецкой звезды - певца Таркана случилось горе

17:33

Теоретический экзамен на мотоцикл: МВД обновило алгоритм получения удостоверения

17:20

За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врачаФото

17:17

Количество жертв удара по Киеву резко возросло - под завалами могут быть людиФото

17:14

Цена на доллар будет расти, но медленно: МВФ существенно улучшил прогноз по курсу

Реклама
17:12

Светлая пятница: 25 апреля нужно зятю сходить к теще в гости

17:11

Что означает дорожный знак с авто, плюсом и цифрой: нововведения для водителей

16:39

"Владимир, давайте заключим мир": Трамп резко отреагировал на удары по Киеву

16:39

"Есть свои приколы": Анатолий Анатолич рассказал о задержке речи 3-летнего сына

16:30

"Документ уже у Трампа": Зеленский заявил о судьбе оккупированных территорийФото

16:24

5 минут и готово: как удалить застарелый жир из вытяжки на кухне

16:08

Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

15:53

В Польше заявили, что Украина должна пойти на уступки РФ, чтобы достичь мира

15:41

Ожидается снижение цен на овощи: СМИ опубликовали прогноз

15:30

Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

15:30

Результат удивит: водителей призвали натереть автомобиль маской для волос

15:22

76% от зарплаты: в каком городе Украины самая дорогая аренда квартир

15:05

Калибры стали опаснее: эксперт предупредил о новых угрозах при ударах РФ

14:52

Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецназ ВСУ устроил засаду на КурщинеВидео

14:46

Циничное заявление Захаровой после атаки Украины: как РФ ищет виновных в войне

14:41

Быстро станут желтыми: 4 распространенных продукта, которые могут испортить зубы

14:34

"Не достоен": украинский певец высказался о победителях Нацотбора

14:05

Идеально после праздников: бомбический суп из того, что осталось в холодильникеВидео

14:02

Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

13:48

Из чего делают крабовые палочки: процесс приготовления поразил людейВидео

Реклама
13:45

F-16 и Mirage ВСУ сбили десятки ракет РФ: новые детали удара врага по Украине

13:36

Британия анонсировала мощный пакет санкций против РФ: что попало под запрет

13:33

ВСУ уничтожили одним ударом: в РФ сдетонировали готовые для атак на Украину Шахеды

13:26

"Вовремя не снял штаны": известный певец рассказал правду о Потапе

13:05

Украина уменьшит свою зависимость от импорта картофеля: что произошло

12:58

"Это травма": Могилевская призналась, как воспитывает дочерей

12:53

Церковный календарь на май: даты всех праздников

12:48

Цена мира: Кулик объяснил, чем может торговаться Украина для окончания войны

12:46

Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

12:45

Переворот для РФ: в Politico узнали, почему в команде Трампа начались разногласия

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять