'Документ уже у Трампа': Зеленский заявил о судьбе оккупированных территорий

Зеленский отметил, что на столе у президента США Дональда Трампа уже есть новый документ по Украине и оценил возможность территориальных уступок.

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Новый документ по Украине уже на столе у Трампа - что предполагается / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какова цель российского удара по Украине 24 апреля

Согласится ли Украина на территориальные уступки и какой документ по передали Трампу

На что рассчитывала Россия во время переговоров в Лондоне

24 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Эта встреча состоялась на фоне массированного ракетного удара по Киеву, который в результате которого уже известно о большом количестве раненых, есть погибшие.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

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Какова цель российского удара по Украине 24 апреля

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю воздушную атаку со стороны России одной из самых масштабных. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой после завершения переговоров.

"Сегодняшняя атака, безусловно, одна из самых сложных, самых наглых со стороны России. 215, если я не ошибаюсь, зафиксировано ударных дронов, баллистических и других ракет по гражданской инфраструктуре, по людям, по жилому сектору, по различной инфраструктуре. То есть, это серьезный удар", - сказал Зеленский.

Президент Украины предположил, что цель российского массированного удара заключается в том, чтобы усилить давление на Соединенные Штаты в контексте переговорного процесса.

"Россия понимает, что Украина стоит, защищает свои права, и (поэтому РФ) давит на наших людей, давит и на Америку, с чем я еще связываю сегодняшний удар, или прежде всего", - отметил президент.

Связан ли массированный удар по Украине с визитом Зеленского в ЮАР

В то же время Зеленский отверг предположение, что атака могла быть связана с его визитом в Южно-Африканскую Республику.

"Я бы не стал связывать с этим (российским ударом по гражданским городам - ред.) Южную Африку. Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Африке. Безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные человеческие, прежде всего гуманитарные, экономические отношения со странами вашего континента", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия стремится иметь исключительное влияние на Африканском континенте и в других регионах.

Зеленский подчеркнул, что такая политика является типичной для России, однако решение допустить это или нет зависит от каждой страны в отдельности. Украина же, по словам Зеленского, не претендует на эксклюзивность, а стремится к равноправным, конструктивным и партнерским отношениям. В этом, по его мнению, и заключается настоящая свобода.

В результате удара по Киеву погибли брат и сестра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской атаки на Киев погибли брат и сестра - юноша 21 года и 19-летняя девушка.

"Мы боремся ради нашей свободы в полномасштабной войне уже более трех лет. Мы боремся против оккупации России, против унижений наших людей, против любых издевательств над Украиной и украинцами. Сегодня утром наша страна прошла через новую российскую атаку - очень масштабную. Более 200 воздушных целей - это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К большому сожалению, есть разрушения, есть потери в нашей столице, в других наших городах, во всех регионах Украины. Более 80 человек ранены этими ударами. В Киеве среди погибших есть родные брат, сестра. Парню был 21 год, девушке 19 лет", - сказал Зеленский.

Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных, и отметил, что спасательные работы до сих пор продолжаются.

В связи с трагическими событиями в Украине президент принял решение сократить свою программу пребывания в Южной Африке. Продолжить дипломатические встречи будет министр иностранных дел Андрей Сибига.

На что рассчитывала Россия во время переговоров в Лондоне

Зеленский отметил, что переговоры 23 апреля в Лондоне между представителями Украины, США и Европы были сложными, но конструктивными. Несмотря на ожидания России относительно конфликта или срыва, обсуждение завершилось подтверждением готовности сторон к дальнейшему сотрудничеству.

"Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера и даже некоторые эмоции звучали в медиа. Но это все-равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России будет более легкой целью", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что за три года войны Украина стала сильным государством, которое больше всего заинтересовано в ее завершении. Именно поэтому переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой начались не с экономических вопросов, а с темы прекращения огня и мирного урегулирования. Второй ключевой темой, по словам Зеленского, было возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

Переговоры в Лондоне 23 апреля / Фото: Офис президента Украины

"ЮАР нам с этим уже помогала и мы хотим, чтобы помогла больше. Вчера в Лондоне вопрос номер один - как закончить войну, как остановить Путина", - добавил Зеленский.

Согласится ли Украина признать территориальные уступки - какой документ передали Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во время переговоров в Лондоне предложила свой формат переговорного процесса с Россией.

"Какие компромиссы с территориями и т.д. Очень важно понимать, США предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты", - отметил президент.

Президент Владимир Зеленский отметил, что после появления американского мирного плана, который предусматривает признание Крыма и части оккупированных территорий за Россией, начали поступать и другие предложения. По его словам, эти варианты уже были переданы Дональду Трампу.

"...я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях. В частности, любого переговорного процесса", - добавил он.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Согласится ли Украина на компромисс с Россией

По его словам, ключевым условием для начала мирного урегулирования является полное и безусловное прекращение огня, на что Россия пока не соглашается.

"Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах... относительно которых вы ставите вопрос. Я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня - с террористами, которые все это устроили на нашей земле - это большой компромисс", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина больше всего заинтересована в завершении войны, поэтому готова рассматривать все мирные инициативы - но только при условии немедленного прекращения боевых действий.

"Все на это соглашаются, кроме Российской Федерации" - добавил Зеленский.

Вторым принципиальным условием он назвал возвращение всех похищенных украинских детей. Следующим шагом должен стать обмен всеми пленными - как военными, так и гражданскими, начиная с 2014 года.

Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут усилить давление на Россию, чтобы добиться реального прекращения огня.

Гарантии безопасности для Украины и вступление в НАТО

На совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Владимир Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что окончательное решение должны принимать государства-члены Альянса, а Россия не имеет никакого права накладывать вето на этот процесс.

Президент подчеркнул, что если Альянс пока не готов принять Украину, то страна нуждается в альтернативных гарантиях безопасности. Среди таких гарантов, по его словам, должны быть США и страны Европы.

Обращаясь к членам НАТО, Зеленский подчеркнул их самостоятельность и свободу в принятии решений, и призвал предоставить Украине временные гарантии безопасности до момента вступления в Альянс.

Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

"Если союзники не поддерживают наше участие в НАТО, мы говорим всегда: "Если вы не поддерживаете... Это вы являетесь членами НАТО, поэтому Россия не может накладывать вето. Это ваше решение. Нравится нам оно или не нравится, но вы свободные люди, это ваше решение", - сказал глава государства.

Он еще раз подчеркнул, что среди гарантов должны быть влиятельные государства, которые не боятся России и могут давить на нее - в частности, Соединенные Штаты и европейские страны, учитывая географическое положение Украины.

Вопрос пленных и детей

Президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе список из 400 украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с временно оккупированных территорий.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос имеет для Украины особый вес, ведь эти дети находятся в России без их согласия. Он отметил, что в результате войны страна столкнулась с трагической реальностью, ведь десятки тысяч несовершеннолетних были похищены россиянами.

"Мы должны их вернуть Южная Африка является солидером в коалиции возвращения украинских детей. Очень надеюсь что президент Рамафоса поможет нам их вернуть", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский напомнил, что Россия и дальше удерживает в плену тысячи украинских военных, а также продолжает похищать и сажать гражданских граждан.

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