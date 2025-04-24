В Польше заявили, что Украина должна пойти на уступки РФ, чтобы достичь мира

Президент Польши верит в способность Дональда Трампа закончить войну в Украине.

https://glavred.info/war/v-polshe-zayavili-chto-ukraina-dolzhna-poyti-na-ustupki-rf-chtoby-dostich-mira-10658885.html Ссылка скопирована

Дуда заявил, что победителей в войне в Украине не должно быть / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Дуда:

Мир в Украине потребует компромиссов с обеих сторон

Кроме США никто не может остановить войну

Война истощает Россию

Только США имеют силу остановить страну-агрессора Россию, но при этом обеим сторонам конфликта придется согласиться на компромиссы. Об этом в интервью Euronews заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, американский президент Дональд Трамп единственный, кто действительно имеет силы положить конец полномасштабной войне в Украине благодаря своей решимости.

видео дня

В то же время Дуда считает, что будущее мирное соглашение будет требовать болезненных компромиссов, как и со стороны РФ, так и со стороны Украины. На фоне этого заявления президент Польши призвал партнеров к восстановлению трансатлантического сотрудничества, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.

"Только американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон... Но, возможно, именно это сделает его прочным", - отметил он.

Польский лидер добавил, что мир должен быть установлен таким образом, чтобы ни Украина, ни Россия не могли заявить, что выиграли войну, но в какой степени Киев должен уступить пока он не готов ответить.

"Война истощает Россию, Владимир Путин играет в рискованную игру. Эта война истощает Украину ужасным образом", - подытожил Дуда.

Позиция Польши относительно окончания войны в Украине

Напомним, Главред писал, что советник польского премьера Павел Коваль заявил, что мирные переговоры по завершению развязанной Россией войны против Украины не должны привести к исторической ошибке и признанию оккупированных территорий "российскими".

Ранее президент Анджей Дуда уже заявлял, что президенту США под силу завершить эту войну. Дуда отметил, что американский президент знает, куда бить, чтобы было больно.

Накануне также Дуда раскритиковал президента Украины за словесную перепалку с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Когда речь шла об окончании войны в Украине, по мнению президента Польши, слова Зеленского были с чрезмерными эмоциями, вызванными "чрезвычайно серьезными вопросами жизни и смерти Украины".

Другие новости:

Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред