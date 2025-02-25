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"Сказал лишнее слово": Дуда раскритиковал Зеленского за ответ Трампу

Мария Николишин
25 февраля 2025, 10:39
1766
Зеленский слишком эмоционально ответил на обвинения от президента Трампа.
'Сказал лишнее слово': Дуда раскритиковал Зеленского за ответ Трампу
Дуда раскритиковал Зеленского / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Дуда раскритиковал публичный спор между Трампом и Зеленским
  • По его мнению, Зеленский сказал одно лишнее слово

Президент Польши Анджей Дуда считает, что украинский лидер Владимир Зеленский сказал "по меньшей мере одно лишнее слово", отвечая на обвинения от президента США Дональда Трампа. Об этом Дуда заявил в программе Гость событий на канале Polsat.

В частности, он раскритиковал публичные обвинения между Трампом и Зеленским, назвав этот обмен мнениями "нехарактерным, абсолютно ненужным и довольно острым".

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По мнению Дуды, слова Зеленского были с чрезмерными эмоциями, вызванными "чрезвычайно серьезными вопросами жизни и смерти Украины".

"Я понимаю, что есть эмоции. Владимир Зеленский, безусловно, сказал по меньшей мере одно лишнее слово. Это было лишним", - подчеркнул Дуда.

Спор между Зеленским и Трампом - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором. Он также утверждал, что Зеленский якобы имеет крайне низкую поддержку в украинских опросах, а единственное, что ему удается хорошо, - это манипулировать Байденом.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация Дональда Трампа о якобы 4% доверия к нему среди украинцев идет от России.

В то же время, вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег президента Украины Владимира Зеленского от критики Дональда Трампа. Публичные обвинения в сторону президента США якобы только ухудшат ситуацию.

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Кто такой Анджей Дуда

Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

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