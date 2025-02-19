Зеленский резко отреагировал на то, что 'уровень его доверия в Украине упал до 4%'

Главные тезисы Зеленского:
- Информация о 4% доверия идет от России
- Президент Трамп живет в дезинформационном пространстве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что информация Дональда Трампа о якобы 4% доверия к нему среди украинцев идет от России.
Зеленский на пресс-конференции ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у него якобы рейтинг доверия среди граждан Украины составляет 4%. Глава государства отметил, что не комментирует соцопросы, но напомнил, что свежий рейтинг КМИС показал, что ему доверяют 57% украинцев.
"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", - сказал президент.
Зеленский добавил, что информация о 4% доверия идет от России, и она обсуждалась между представителями США и России.
"Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп, с большим уважением относимся к нему как лидеру народа, который мы очень уважаем, живет в дезинформационном пространстве", - заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что сейчас вопрос номер один - не рейтинги доверия, а то, как Украине защититься от российских обстрелов, и возвращение военнопленных.
"На мой вопрос об увеличении количества Patriot я ответа не услышал от США, хотя я постоянно его поднимаю", - добавил Зеленский.
Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии
Напомним, как ранее сообщал Главред, что 18 февраля переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились, поэтому стало известно, о чем договорились делегации. Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов.
Президент США Дональд Трамп выдал циничное заявление о переговорах. Он цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров. Также добавил, что сейчас поддержка Зеленского среди украинцев якобы упала до 4%.
Стало известно, чем завершились переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились. Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов. Ушаков заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо.
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