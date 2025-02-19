Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

Мария Николишин
19 февраля 2025, 10:42
198
Пакет санкций одобрят в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно
Санкции против РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В ЕС согласовали 16 пакет санкций против РФ
  • Он будет одобрен 24 февраля
  • Санкции включают запрет на импорт первичного алюминия

Послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины. Об этом сообщил журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, официально новый санкционный пакет будет одобрен министрами иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник, 24 февраля, - в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

видео дня

В то же время, как пишет Reuters, санкции включают запрет на импорт первичного алюминия. Также, по сведениям издания, отдельные санкции вводятся в отношении 73 судов так называемого теневого танкерного флота.

Реакция Украины на санкции

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что введение новых санкций против России - это хорошо, но нужно уже готовить следующие пакеты.

"Новости о том, что будет 16-й пакет санкций против РФ - это хорошо. Знаю, что ряд наших предложений учтены. Нужно готовить 17-й. Считаю, что санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше. Также необходимы дополнительные ресурсы ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями России", - подчеркнул он.

Санкции против РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против страны-агрессора России, чтобы заставить её прекратить войну против Украины.

15 января Министерство финансов США объявило о наложении санкций на новые российские схемы, используемые для обхода санкций в отношении военных товаров.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять санкции Европейского Союза против страны-агрессора России. По его словам, введенные против России санкции якобы уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

Читайте также:

Кто такой Рикард Йозвяк

Корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе. Освещает деятельность ЕС и НАТО. Ранее занимал должность пресс-атташе в Европейском офисе Amnesty International, работал репортером для европейского бюро "Голоса Америки" и автором Politico.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции Евросоюз санкции против России
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:42Мир
Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя Трампа

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя Трампа

10:10Украина
"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

10:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

Последние новости

11:32

Нет смысла: Подоляк раскритиковал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

11:26

Украинцы потеряют статус временной защиты в Чехии: при каких условиях и когда

10:49

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Драконам - беспокойство, Тиграм - паранойя

10:42

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:17

Закончить войну до Пасхи: полковник спецназа оценил шансы

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
10:10

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя ТрампаВидео

10:01

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по ОдессеФото

09:59

"Просто не забывай": Влад Яма публично обратился к жене

09:56

Трамп включил турборежим: почему Киев ждут непростые временамнение

Реклама
09:45

Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации

09:37

Перекрывает путь в США: Трамп заморозил прием заявок на иммиграцию для украинцев

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

09:15

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Шабунин, НАБУ и ВАКС освоили за год десятки миллионов долларов, контролируя друг друга, - эксперт

09:00

Путин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – ЗагороднийВидео

08:49

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области РФ, вспыхнул пожар

08:45

США не отменят санкции против РФ: при чем здесь заключение мирного соглашения с Украиной

08:27

Настя Каменских сделала заявление о личном - как отреагировал Потап

08:10

Россия провалилась на Покровском направлениимнение

07:49

На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

Реклама
07:15

Чем отличаются 2 женщины в саду: только люди со "зрением орла" найдут ответ

06:49

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и теплаВидео

06:10

Конфликт с США заставит Европу "проснуться"мнение

05:58

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

05:11

Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать

05:00

Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:30

ТОП-10 лучших семейных авто: эксперты назвали самые комфортные модели

04:04

Пенсии по-новому: в Украине изменили формулу для расчета выплат

03:54

Волноваться или нет: выпадение волос - когда стоит бить тревогу

03:32

Чем заменить пищевые дрожжи: опытные хозяйки поделились секретами

03:00

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

02:42

Двухнедельный шторм подходит к концу: Украину скоро атакует новая магнитная буря

02:30

При какой температуре замерзает бензин в авто: предупреждение для водителей

02:05

"Зеленского поддерживает 4% украинцев": Трамп выдал циничное заявление о переговорах

02:00

19 февраля: церковный праздник, приметы, день ангела и что нельзя делать

01:30

Беззубая нищенка Анна Седокова призналась, как живет сейчас

01:22

Как обойтись без мерного стакана и посчитать граммы и миллилитры: лайфхак

01:08

Войны можно было закончить несколько дней назад: Трамп выдал циничное заявление по Украине

00:39

"Да, детка!": 87-летний Джек Николсон впервые за несколько лет вышел в светВидео

18 февраля, вторник
23:53

В Одессе раздаются взрывы, начался пожар: город под массированной атакой ШахедовВидео

Реклама
23:51

Миротворцы могут появиться в Украине: Нидерланды и Франция приняли решение

23:29

Молодуха Петросяна рассказала, как втерлась к нему в доверие: "Было непросто"

22:57

Переговоры РФ и США: Путин хочет получить контроль над Украиной

22:54

"Почетная капитуляция": Горбач раскрыл опасность для Украины на переговорах с РФВидео

22:33

Богатство и удача придут на целый год: что нужно сделать 19 февраля

22:30

Как быстро избавиться от изжоги в домашних условиях: исчезнет за считанные минуты

22:24

"Как земля носит?": главная фанатка Винника "извинилась" за его русские песни

22:17

"Какая разница": Ольга Сумская рассказала об отношениях с родной сестрой

22:00

Переговоры между США и Россией и их последствия: главные новости Украины (дайджест)

21:35

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять