ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

Пакет санкций одобрят в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

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Санкции против РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

В ЕС согласовали 16 пакет санкций против РФ

Он будет одобрен 24 февраля

Санкции включают запрет на импорт первичного алюминия

Послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины. Об этом сообщил журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, официально новый санкционный пакет будет одобрен министрами иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник, 24 февраля, - в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

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В то же время, как пишет Reuters, санкции включают запрет на импорт первичного алюминия. Также, по сведениям издания, отдельные санкции вводятся в отношении 73 судов так называемого теневого танкерного флота.

Реакция Украины на санкции

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что введение новых санкций против России - это хорошо, но нужно уже готовить следующие пакеты.

"Новости о том, что будет 16-й пакет санкций против РФ - это хорошо. Знаю, что ряд наших предложений учтены. Нужно готовить 17-й. Считаю, что санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше. Также необходимы дополнительные ресурсы ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями России", - подчеркнул он.

Санкции против РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против страны-агрессора России, чтобы заставить её прекратить войну против Украины.

15 января Министерство финансов США объявило о наложении санкций на новые российские схемы, используемые для обхода санкций в отношении военных товаров.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять санкции Европейского Союза против страны-агрессора России. По его словам, введенные против России санкции якобы уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

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Кто такой Рикард Йозвяк Корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе. Освещает деятельность ЕС и НАТО. Ранее занимал должность пресс-атташе в Европейском офисе Amnesty International, работал репортером для европейского бюро "Голоса Америки" и автором Politico.

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