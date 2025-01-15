США ввели новый мощный пакет санкций против РФ: что попало под удар

Коротко:
- США ввели новые сакции против компаний, которые помогают России обходить санкции
- Новые ограничения затронули более 250 физических и юридических лиц
15 января Министерство финансов США объявило о наложении санкций на новые российские схемы, используемые для обхода санкций в отношении военных товаров. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство финансов США.
Согласно сообщению американского Минфина, под санкции попала сеть юридических лиц из России и Китая, которые способствовали трансграничным платежам за запрещенные товары. Также санкции были наложены на китайские компании, участвующие в производстве и поставке российских планерных бомб и ударных беспилотников "Ланцет" и "Гарпия-А1", которые используются Россией в войне против Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram, что новый санкционный пакет США, направленный на усиление давления на Россию из-за ее агрессии и нарушения международного права, учитывает ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака.
В санкционный список включены ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и лица, причастные к поддержке военной машины РФ, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов.
"Например, под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений. В частности, среди них Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, которое сотрудничало с российскими официальными лицами для обхода санкций", - отметил Ермак.
Всего под ограничения попали почти 100 субъектов, среди которых:
- ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" и ее генеральный директор В. Исаев - структура для незаконного управления оккупированной ЗАЭС.
- Дочерние компании "Росатома": НПО "Центротех" и ФГУП "Горно-химический комбинат".
- Более 25 российских оборонных предприятий, в том числе Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод.
- Иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, поставлявшие товары российским подсанкционным предприятиям.
- Почти 30 российских компаний, которые занимаются дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов ZALA.
- Викторов - адвокат, который помогал скрывать активы Ротенбергов через международные инвестиции, вместе с компаниями, такими как Evocorp.
- Козлов - охранник и бенефициар компаний Бориса Ротенберга. 25 металлургических предприятий РФ, в частности Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и группа компаний Керамакс.
- Турецкая судостроительная верфь KUZEY STAR SHIPYARD, которая создала плавучий док для российских атомных ледоколов.
Ермак подчеркнул, что санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей РФ для ведения войны и обхода существующих ограничений.
"Я благодарен нашим экспертам за работу по исследованию компонентов в российском оружии. Это большая работа, вы молодцы", - сказал он.
Новые ограничения затронули около 150 физических и юридических лиц. Это очередной шаг США в разоблачении российских сетей, которые пытаются избежать санкций.
Санкции против России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 января США ввели новые санкции против более 400 компаний из российского энергосектора, в частности в отношении более чем 30 нефтесервисных компаний, среди которых "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщило Министерство финансов США.
Акции российских нефтекомпаний испытывают падение на Московской бирже несколько дней подряд из-за новых санкций, под которые попали "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и более 180 танкеров российского теневого флота, пишет The Moscow Times.
Индия планирует прекратить использование нефтяных танкеров, на которые наложены санкции США за перевозку российских грузов, сообщает Bloomberg.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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