США ввели новый мощный пакет санкций против РФ: что попало под удар

Новые санкции США против России подрывают возможность Кремля для ведения агрессивной войны против Украины и обхода уже существующих международных ограничений.

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США объявили новые санкции против России / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

США ввели новые сакции против компаний, которые помогают России обходить санкции

Новые ограничения затронули более 250 физических и юридических лиц

15 января Министерство финансов США объявило о наложении санкций на новые российские схемы, используемые для обхода санкций в отношении военных товаров. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство финансов США.

Согласно сообщению американского Минфина, под санкции попала сеть юридических лиц из России и Китая, которые способствовали трансграничным платежам за запрещенные товары. Также санкции были наложены на китайские компании, участвующие в производстве и поставке российских планерных бомб и ударных беспилотников "Ланцет" и "Гарпия-А1", которые используются Россией в войне против Украины.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram, что новый санкционный пакет США, направленный на усиление давления на Россию из-за ее агрессии и нарушения международного права, учитывает ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака.

В санкционный список включены ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и лица, причастные к поддержке военной машины РФ, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов.

"Например, под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений. В частности, среди них Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, которое сотрудничало с российскими официальными лицами для обхода санкций", - отметил Ермак.

Всего под ограничения попали почти 100 субъектов, среди которых:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" и ее генеральный директор В. Исаев - структура для незаконного управления оккупированной ЗАЭС.

Дочерние компании "Росатома": НПО "Центротех" и ФГУП "Горно-химический комбинат".

Более 25 российских оборонных предприятий, в том числе Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод.

Иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, поставлявшие товары российским подсанкционным предприятиям.

Почти 30 российских компаний, которые занимаются дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов ZALA.

Викторов - адвокат, который помогал скрывать активы Ротенбергов через международные инвестиции, вместе с компаниями, такими как Evocorp.

Козлов - охранник и бенефициар компаний Бориса Ротенберга. 25 металлургических предприятий РФ, в частности Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и группа компаний Керамакс.

Турецкая судостроительная верфь KUZEY STAR SHIPYARD, которая создала плавучий док для российских атомных ледоколов.

Ермак подчеркнул, что санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей РФ для ведения войны и обхода существующих ограничений.

"Я благодарен нашим экспертам за работу по исследованию компонентов в российском оружии. Это большая работа, вы молодцы", - сказал он.

Новые ограничения затронули около 150 физических и юридических лиц. Это очередной шаг США в разоблачении российских сетей, которые пытаются избежать санкций.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 января США ввели новые санкции против более 400 компаний из российского энергосектора, в частности в отношении более чем 30 нефтесервисных компаний, среди которых "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщило Министерство финансов США.

Акции российских нефтекомпаний испытывают падение на Московской бирже несколько дней подряд из-за новых санкций, под которые попали "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и более 180 танкеров российского теневого флота, пишет The Moscow Times.

Индия планирует прекратить использование нефтяных танкеров, на которые наложены санкции США за перевозку российских грузов, сообщает Bloomberg.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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