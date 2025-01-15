Вступление в НАТО и Волынская трагедия: главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды

Президент Польши предоставить Украине приглашение в НАТО, что могло бы стать первым шагом для предоставления Украине реальных гарантий безопасности.

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Главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Основные тезисы лидеров государств:

Ведутся переговоры по эксгумации жертв Волынской трагедии

Украина уже сейчас должна получить официальное приглашение в НАТО

Польша и Украина должны стать ключевыми союзниками США

Сегодня, 15 января в Варшаве состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой стали важным шагом в укреплении стратегического партнерства двух стран, сообщает Офис президента Украины.

Главред собрал основные заявления двух лидеров, которые прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров.

видео дня

О Волынской трагедии

Президент Польши Анджей Дуда призвал к спокойному и конструктивному решению исторических противоречий между Киевом и Варшавой, в частности относительно событий на Волыни. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 15 января.

Дуда отметил, что во время переговоров с Зеленским обсуждались исторические вопросы, которые всегда поднимаются во время их встреч.

"Теперь ведутся переговоры в рабочей группе, которую создали правящая коалиция (Польши. - Ред.) и Министерство культуры Украины, относительно этих исторических, поисково-эксгумационных работ", - отметил он.

Он выразил надежду, что польские запросы по эксгумации жертв событий на Волыни будут рассмотрены и утверждены.

"Это не новая тема, об этом мы общаемся с президентом уже давно, и это спокойно и конструктивно. Не секрет, что это - тяжелая тема, которую нужно спокойно решать", - подытожил Дуда.

О вступлении в ЕС

Президент Польши также отметил свою постоянную поддержку стремлений Украины стать частью Европейского Союза и заверил, что будет настаивать на официальном приглашении для Украины к членству в НАТО.

Дуда сообщил, что заверил Зеленского в своей постоянной на настойчивой деятельности в поддержке Украины.

"После 2022 я инициировал письмо к лидерам НАТО и ЕС, я говорил о необходимости, чтобы Украина получила приглашение к вступлению в ЕС", - отметил польский лидер.

Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет выполнить все необходимые задачи для вступления в ЕС. Он также подтвердил свою готовность настойчиво поддерживать Украину на этом пути.

О вступлении в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что полноправное членство Украины в НАТО станет возможным после завершения российской войны, однако уже сейчас поддерживает предоставление Киеву официального приглашения в Альянс.

По мнению Дуды, ключевым вопросом являются гарантии безопасности, которые НАТО может обеспечить, а самой надежной гарантией является именно членство в Альянсе. Он призвал союзников выдать Украине приглашение, назвав это первым шагом к "реальным гарантиям безопасности".

"Это был бы первый шаг для предоставления Украине реальных гарантий. Мы общались с господином президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) обо всех встречах в рамках НАТО, в частности о тех, которые будут на саммите НАТО в Гааге. Это цель, на которую мы должны делать ставку. Это реальная цель", - заявил Дуда.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что полноценное вступление Украины в НАТО, вероятно, станет возможным только после завершения войны и прекращения боевых действий. Однако как президент Польши, сосед Украины и человек, который с самого начала оказывал помощь после нападения России, он однозначно поддерживает приглашение Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Другими словами, сделать первый официальный шаг, связанный с будущим членством Украины в НАТО", - сказал Дуда.

Дуда подчеркнул, что с начала российского вторжения активно поддерживал идею присоединения Украины к НАТО. По его словам, все больше лидеров стран Альянса склоняются к этому шагу.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, подчеркнул, что НАТО обеспечивает эффективные гарантии безопасности.

"НАТО - это о самых надежных гарантиях безопасности не только для Украины, но и для всех союзников, но кроме надежности это также и финансово-ресурсная эффективность. это дешевле на самом деле развивать НАТО, добавлять силы Альянса, чем искать какие-то временные и специальные форматы", - заявил Зеленский.

Он отметил, что процесс укрепления Украины происходит постепенно, но самым прагматичным решением остается вступление в Альянс. Зеленский также указал, что выделение 250 млрд долларов из замороженных российских активов стало бы значительной поддержкой для Вооруженных сил Украины.

"Украина возьмет эти деньги. Большую часть выделит на отечественное производство и на импорт именно тех видов вооружения, которых в Украине нет", - отметил глава государства.

Об ожиданиях от президентства Трампа

Также во время встречи президенты обсудили дальнейшее взаимодействие и перспективы, которые могут открыться после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США.

"Также мы сегодня здесь в Варшаве говорили о возможностях, которые могут открыться после инаугурации президента Трампа. Важно, чтобы и Украина, и Польша были среди ключевых союзников США. Это имеет значение для безопасности нашего евроатлантического пространства", - сказал Зеленский.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Зеленский отметил важность сохранения единства с партнерами в санкционном давлении на РФ. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности в Черном и Балтийском морях является общей задачей, в которой Украина может помочь партнерам, используя собственные наработанные инструменты для защиты портов и торговых путей.

Президент также обратил внимание на необходимость переосмысления общих приоритетов безопасности со странами соседних регионов - от Балкан до Ближнего Востока. Он поблагодарил Польшу и партнеров из ЕС и НАТО за противодействие российскому танкерному флоту.

О мирных переговорах с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что любые мирные переговоры должны проводиться только при участии Украины.

"Мы также общались о потенциальных переговорах. Потенциальные, потому что пока нет каких-либо мирных переговоров между Украиной и Россией. Относительно потенциальных переговоров я гарантировал, заверил господина президента (Зеленского. - Ред.), что на любых форумах, на которых я выступаю, я буду требовать, что Украина должна присутствовать за столом переговоров.

Что не могут проходить любые переговоры мирные без участия Украины. Украина всегда должна быть представлена за столом таких переговоров", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Польша стремится, чтобы Украина оставалась независимым государством, где народ самостоятельно будет решать свою судьбу. Дуда также заверил президента Зеленского, что Польша всегда будет поддерживать Украину на международных форумах.

О пакете помощи от Польши

Владимир Зеленский сообщил, что Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины. Во время встречи также обсуждались вопросы совместного производства оружия, в частности дронов и артиллерии.

"Сегодня мы говорили о дальнейшем взаимодействии, нашей обороне. Я благодарю Польшу за уже 45 пакетов поддержки со времени начала этой войны. Сейчас готовится 46-й пакет поддержки Украины. Важно также инвестировать в производство оружия, в частности производство наших украинских дронов. Это можно сделать в Украине наиболее выгодно. Обсудили производство артиллерии, необходимых снарядов для Украины", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что обсуждались закупки артиллерии и снарядов, необходимых для нужд ВСУ.

"Наша политика: мы должны сохранять единство с партнерами, делать все возможное для приближения надежного мира справедливого мира для Украины", - добавил президент.

О центрах единства для украинцев

Президент Владимир Зеленский сообщил о создании за рубежом "центров единства", которые будут способствовать поддержке украинцев.

Он отметил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос поддержки украинцев в Польше, сохранения связей между украинской общиной и государством.

"Мы начинаем работу центров поддержки украинцев за рубежом - unity hubs. Такие "ячейки единства" будут и в Польше, будут в Германии и в других странах, где есть наши люди", - сказал Зеленский.

Президент не уточнил, какими будут главные задачи будущих ячеек.

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