Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вступление в НАТО и Волынская трагедия: главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды

Юрий Берендий
15 января 2025, 18:26
133
Президент Польши предоставить Украине приглашение в НАТО, что могло бы стать первым шагом для предоставления Украине реальных гарантий безопасности.
Вступление в НАТО и Волынская трагедия: главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды
Главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Основные тезисы лидеров государств:

  • Ведутся переговоры по эксгумации жертв Волынской трагедии
  • Украина уже сейчас должна получить официальное приглашение в НАТО
  • Польша и Украина должны стать ключевыми союзниками США

Сегодня, 15 января в Варшаве состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой стали важным шагом в укреплении стратегического партнерства двух стран, сообщает Офис президента Украины.

Главред собрал основные заявления двух лидеров, которые прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров.

видео дня

О Волынской трагедии

Президент Польши Анджей Дуда призвал к спокойному и конструктивному решению исторических противоречий между Киевом и Варшавой, в частности относительно событий на Волыни. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 15 января.

Дуда отметил, что во время переговоров с Зеленским обсуждались исторические вопросы, которые всегда поднимаются во время их встреч.

"Теперь ведутся переговоры в рабочей группе, которую создали правящая коалиция (Польши. - Ред.) и Министерство культуры Украины, относительно этих исторических, поисково-эксгумационных работ", - отметил он.

Он выразил надежду, что польские запросы по эксгумации жертв событий на Волыни будут рассмотрены и утверждены.

"Это не новая тема, об этом мы общаемся с президентом уже давно, и это спокойно и конструктивно. Не секрет, что это - тяжелая тема, которую нужно спокойно решать", - подытожил Дуда.

О вступлении в ЕС

Президент Польши также отметил свою постоянную поддержку стремлений Украины стать частью Европейского Союза и заверил, что будет настаивать на официальном приглашении для Украины к членству в НАТО.

Дуда сообщил, что заверил Зеленского в своей постоянной на настойчивой деятельности в поддержке Украины.

"После 2022 я инициировал письмо к лидерам НАТО и ЕС, я говорил о необходимости, чтобы Украина получила приглашение к вступлению в ЕС", - отметил польский лидер.

Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет выполнить все необходимые задачи для вступления в ЕС. Он также подтвердил свою готовность настойчиво поддерживать Украину на этом пути.

О вступлении в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что полноправное членство Украины в НАТО станет возможным после завершения российской войны, однако уже сейчас поддерживает предоставление Киеву официального приглашения в Альянс.

По мнению Дуды, ключевым вопросом являются гарантии безопасности, которые НАТО может обеспечить, а самой надежной гарантией является именно членство в Альянсе. Он призвал союзников выдать Украине приглашение, назвав это первым шагом к "реальным гарантиям безопасности".

"Это был бы первый шаг для предоставления Украине реальных гарантий. Мы общались с господином президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) обо всех встречах в рамках НАТО, в частности о тех, которые будут на саммите НАТО в Гааге. Это цель, на которую мы должны делать ставку. Это реальная цель", - заявил Дуда.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что полноценное вступление Украины в НАТО, вероятно, станет возможным только после завершения войны и прекращения боевых действий. Однако как президент Польши, сосед Украины и человек, который с самого начала оказывал помощь после нападения России, он однозначно поддерживает приглашение Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Другими словами, сделать первый официальный шаг, связанный с будущим членством Украины в НАТО", - сказал Дуда.

Дуда подчеркнул, что с начала российского вторжения активно поддерживал идею присоединения Украины к НАТО. По его словам, все больше лидеров стран Альянса склоняются к этому шагу.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, подчеркнул, что НАТО обеспечивает эффективные гарантии безопасности.

"НАТО - это о самых надежных гарантиях безопасности не только для Украины, но и для всех союзников, но кроме надежности это также и финансово-ресурсная эффективность. это дешевле на самом деле развивать НАТО, добавлять силы Альянса, чем искать какие-то временные и специальные форматы", - заявил Зеленский.

Он отметил, что процесс укрепления Украины происходит постепенно, но самым прагматичным решением остается вступление в Альянс. Зеленский также указал, что выделение 250 млрд долларов из замороженных российских активов стало бы значительной поддержкой для Вооруженных сил Украины.

"Украина возьмет эти деньги. Большую часть выделит на отечественное производство и на импорт именно тех видов вооружения, которых в Украине нет", - отметил глава государства.

Об ожиданиях от президентства Трампа

Также во время встречи президенты обсудили дальнейшее взаимодействие и перспективы, которые могут открыться после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США.

"Также мы сегодня здесь в Варшаве говорили о возможностях, которые могут открыться после инаугурации президента Трампа. Важно, чтобы и Украина, и Польша были среди ключевых союзников США. Это имеет значение для безопасности нашего евроатлантического пространства", - сказал Зеленский.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Зеленский отметил важность сохранения единства с партнерами в санкционном давлении на РФ. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности в Черном и Балтийском морях является общей задачей, в которой Украина может помочь партнерам, используя собственные наработанные инструменты для защиты портов и торговых путей.

Президент также обратил внимание на необходимость переосмысления общих приоритетов безопасности со странами соседних регионов - от Балкан до Ближнего Востока. Он поблагодарил Польшу и партнеров из ЕС и НАТО за противодействие российскому танкерному флоту.

О мирных переговорах с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что любые мирные переговоры должны проводиться только при участии Украины.

"Мы также общались о потенциальных переговорах. Потенциальные, потому что пока нет каких-либо мирных переговоров между Украиной и Россией. Относительно потенциальных переговоров я гарантировал, заверил господина президента (Зеленского. - Ред.), что на любых форумах, на которых я выступаю, я буду требовать, что Украина должна присутствовать за столом переговоров.

Что не могут проходить любые переговоры мирные без участия Украины. Украина всегда должна быть представлена за столом таких переговоров", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Польша стремится, чтобы Украина оставалась независимым государством, где народ самостоятельно будет решать свою судьбу. Дуда также заверил президента Зеленского, что Польша всегда будет поддерживать Украину на международных форумах.

О пакете помощи от Польши

Владимир Зеленский сообщил, что Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины. Во время встречи также обсуждались вопросы совместного производства оружия, в частности дронов и артиллерии.

"Сегодня мы говорили о дальнейшем взаимодействии, нашей обороне. Я благодарю Польшу за уже 45 пакетов поддержки со времени начала этой войны. Сейчас готовится 46-й пакет поддержки Украины. Важно также инвестировать в производство оружия, в частности производство наших украинских дронов. Это можно сделать в Украине наиболее выгодно. Обсудили производство артиллерии, необходимых снарядов для Украины", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что обсуждались закупки артиллерии и снарядов, необходимых для нужд ВСУ.

"Наша политика: мы должны сохранять единство с партнерами, делать все возможное для приближения надежного мира справедливого мира для Украины", - добавил президент.

О центрах единства для украинцев

Президент Владимир Зеленский сообщил о создании за рубежом "центров единства", которые будут способствовать поддержке украинцев.

Он отметил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос поддержки украинцев в Польше, сохранения связей между украинской общиной и государством.

"Мы начинаем работу центров поддержки украинцев за рубежом - unity hubs. Такие "ячейки единства" будут и в Польше, будут в Германии и в других странах, где есть наши люди", - сказал Зеленский.

Президент не уточнил, какими будут главные задачи будущих ячеек.

Вам также могут быть интересны новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО новости Польши Владимир Зеленский Волынская трагедия вступление в НАТО Анджей Дуда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Нужны уступки": кандидат в госсекретаре США рассказал, как завершить войну

"Нужны уступки": кандидат в госсекретаре США рассказал, как завершить войну

19:49Украина
Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

18:58Украина
Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправлят в феврале

Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправлят в феврале

18:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:49

"Нужны уступки": кандидат в госсекретаре США рассказал, как завершить войну

19:39

США ввели новый мощный пакет санкций против РФ: что попало под удар

19:18

Настя Короткая вернулась с детьми Беднякова в Киев - что произошло

18:58

Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

18:46

Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправлят в февралеВидео

Поглощение Беларуси может стать "успокоительным" для Путина в обмен на перемирие с Украиной - БульбаПоглощение Беларуси может стать «успокоительным» для Путина в обмен на перемирие с Украиной - Бульба
18:36

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

18:26

Вступление в НАТО и Волынская трагедия: главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды

17:43

24 часа и вкуснятина: как превратить незрелое авокадо в спелое - что положить

17:40

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

Реклама
17:39

Единственная среди Первых леди США: особенности Мелании Трамп и ее семьи

17:34

Когда будет следующий ракетный удар РФ по Украине - прогноз эксперта

17:20

Беларусь может стать "разменной монетой": названа цель РФ на мирных переговорахВидео

17:20

Выбили козыри из рук Кремля: как Украина изменила правила игры на Курщине - Ягун

17:14

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

17:11

Почему в пачках от чипсов так много воздуха: эксперты указали на нюанс

16:35

"Россияне об этом не думают": ВСУ могут осуществить неожиданную операцию в Крыму

16:35

"Не хотела даже жить": Тоня Матвиенко сделала громкое публичное заявление

16:33

Россия очень хочет прекращения огня: генерал-майор назвал важный нюансВидео

16:31

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

16:26

Доллар "полетит" вверх: экономист спрогнозировал, каким будет курс в 2025 году

Реклама
16:24

"Копия" Дарта Вейдера: во Вьетнаме нашли гигантское странное создание

16:08

Почему собаки наклоняют голову, когда мы с ними говорим: неожиданные причиныВидео

15:37

ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

15:30

Цены "падать" не будут: в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

15:22

Как быстро размягчить масло: топ-4 самых простых способа

15:16

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

14:59

Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленныхФото

14:50

"Маленький Позитивчик": Алексей Завгородний впервые стал отцом - фото младенца

14:42

Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

14:13

"Порошенко нарядился в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне" - Гладких

14:13

Более 80% женщин ошибаются: как определить размер груди правильно

14:06

Учет 17-летних призывников: Зеленский уже подписал закон - что изменится

13:54

"Полный провал": Путин не достиг целей до 20 января - как ВСУ переиграли врага

13:41

Надвигается антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 16 января

13:21

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

13:13

"Уже три операции": шоумен-воин Максим Нелипа получил ранение на фронте

13:12

На каком пальце правильно носить обручальное кольцо - приметы и суеверия

12:52

Ни НАТО, ни гарантий безопасности: может ли Украина остаться ни с чем - ЯгунВидео

12:52

Массированная атака по Украине: удалось ли РФ достичь своих циничных целей

12:51

Аэродромам РФ приготовиться: ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов

Реклама
12:49

Звезды-двойники: кто из украинских актеров очень похожи друг на друга

12:49

Козырь в рукаве: у Байдена придумали хитрый план для переговоров с РФ - CNN

12:20

Бомба рецепт: шикарный салат из трех ингредиентов - очень бюджетное блюдоВидео

12:04

Добиваются взрыва: россияне целились по украинскому газохранилищу - что известно

11:48

Станет в разы быстрее: как ускорить зарядку телефона

11:44

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито

11:39

Барбара Брыльска прокомментировала слухи про свою смерть

11:37

Зеленский приехал в Польшу: в чем цель визита и с кем он встретится

11:35

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Собакам - гнев, Кроликам - трудности

11:30

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какой даты

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять