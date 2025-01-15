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Беларусь может стать "разменной монетой": названа цель РФ на мирных переговорах

Юрий Берендий
15 января 2025, 17:20
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Россия может выставить поглощение Беларуси как победу для своего населения и готовить почву для будущих агрессий против Украины, отметил Бульба.
Беларусь может стать 'разменной монетой': названа цель РФ на мирных переговорах
Названа цель РФ на мирных переговорах по Украине и роль Беларуси / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Бульба:

  • Россия активно продвигает Лукашенко в роли миротворца
  • Минск, по мнению Путина, мог бы стать идеальной площадкой для будущих переговоров
  • Путин может выставить поглощение Беларуси как победу и накапливать силы для нового нападения на Украину

Вокруг так называемого Союзного государства в последнее время наблюдается активизация определенных процессов, которые могут свидетельствовать о возможном поглощении Беларуси Россией. В то же время варианты компенсации за договоренности по Украине могут быть разными, поскольку каждая сторона имеет собственные интересы. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба.

По его словам, Россия настойчиво продвигает идею, что Александр Лукашенко должен стать субъектом переговоров между Россией и Украиной. Это, в частности, объясняет недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, который поставил под сомнение субъектность Лукашенко, указав на зависимость Беларуси от Кремля.

Зеленский также подчеркнул, что с территории Беларуси запускаются российские ракеты, несмотря на ее формальную независимость.

"Таким образом, Зеленский подрывает фундамент, согласно которому бы на переговорах с Украиной сидели бы две России, а не одна. Ведь очевидно, что Лукашенко будет представлять интересы Путина", - сказал политик.

Сергей Бульба отметил, что Путин мог воспринимать Минск как удобную площадку для переговоров, где он чувствовал бы себя комфортно, в частности на фоне международного давления и ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом.

Минск, по его мнению, мог бы стать местом, где эти факторы не будут иметь значения. Путин, вероятно, рассматривает такие переговоры как своеобразное новое Ялтинское соглашение, подобное тому, что было заключено в 1945 году.

"Однако реализация этого сценария может столкнуться с сопротивлением других стран. Например, Трамп, который заявлял, что "разрешит конфликт за 24 часа" после своей инаугурации, уже уточняет, что на это может уйти не менее полугода. Это показывает, что планы Путина могут быть скорректированы непредсказуемыми факторами, включая позицию будущих лидеров западных стран", - подчеркнул эксперт.

Бульба также отметил, что Беларусь фактически потеряла свою субъектность, став полностью зависимой от Москвы. Лукашенко действует в интересах Кремля, но остается открытым вопрос, признают ли другие страны возможное соглашение, которое может сделать Беларусь "разменной монетой".

"И Украина, и Россия сейчас явно не готовы идти на уступки. Украина не согласится с поражением, а Россия, судя по всем признакам, не собирается останавливаться. Мы видим, что экономика России продолжает переводиться на рельсы военного времени. Военно-промышленные предприятия работают в три смены, круглосуточно, без выходных. Это говорит о том, что Путин даже в случае перемирия будет готов возобновить боевые действия, когда посчитает это выгодным", - сообщил Бульба.

По его словам, если Путин согласится на перемирие, то, вероятно, только в обмен на частичное ослабление санкций. Хотя санкции не вызвали обвала российской экономики, их влияние очевидно. В такой ситуации поглощение Беларуси может стать для Путина своеобразным "утешительным призом", который он представит российской общественности как победу. Это также даст Кремлю время на экономическое и политическое освоение нового актива.

Смотрите видео интервью Сергея Бульбы Главреду о выборах в Беларуси:

"Поглощение также позволит России ввести свои компании, начать приватизацию белорусских активов и наложить свой контроль на ключевые сферы экономики. Пока Россия будет занята этим, она может временно снизить внешнюю военную активность, но это не означает отказа от будущей агрессии после окончания президентской каденции Трампа", - сказал он.

Бульба подчеркнул, что после закрепления влияния в Беларуси Россия может снова начать войну, в том числе с белорусской территории. Лукашенко уже сейчас использует эту ситуацию в своих интересах, распространяя в Европе и США нарратив о том, что без него Беларусь может потерять независимость.

"Этот аргумент связан с угрозой, что в случае падения режима Лукашенко российские войска быстро займут Гродно и Брест. А, Западу, мол, это не нужно", - резюмировал политик.

армия беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Ситуация на границе с Белоруссией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных сил РБ на приграничные с Украиной территории, с которых они были выведены в сентябре-октябре 2024 года.

С 8 января в Беларуси под руководством председателя Гомельского райисполкома начнутся военные у чения вблизи украинской границы, информирует Министерство обороны Беларуси. По данным пресс-службы ведомства, учения продлятся до 31 января, то есть через неделю после президентских выборов, запланированных на 26 января.

Россия может снова использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине, отметил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

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