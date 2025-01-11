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Угроза нового штурма Киева: названо вероятное направление атаки РФ

Алексей Тесля
11 января 2025, 02:37
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РФ может использовать территорию Беларуси для осуществления агрессии, не исключает Владислав Селезнев.
войска РФ, Беларусь, Украина
/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, GoogleMaps

Важно:

  • Не исключена вероятность повторного наступления врага на Киев
  • Беларусь могут использовать для осуществления агрессии

Россия может повторно использовать территорию Беларуси для ударов по Украине, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Давайте вспомним события января и февраля 2022 года, когда Лукашенко рассказывал, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для атак российской армии. Оказалось, что стала", - подчеркнул он в комментарии для ТСН.ua.

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"Поэтому мы всегда должны быть начеку. Недаром украинский Генштаб вынужден держать большой комплект сил и средств именно на украинско-белорусской границе. Именно поэтому мы провели там большой объем работ по созданию инженерных фортификаций. Там мы продолжаем быть готовы из-за вероятной агрессии с севера", - подчеркнул он.

В течение почти трех лет войны военные эксперты не исключали вероятности повторного наступления врага на Киев, поэтому нельзя исключать такой вариант и сейчас.

"Продолжается полномасштабная война. Кремлевский диктатор Путин никоим образом не считается с позицией минского диктатора. Так что вполне вероятно может использовать как воздушное пространство, так и территорию Беларуси для осуществления определенных агрессивных шагов. Не факт, что это произойдет, но такого варианта развития ситуации исключать нельзя. Если находиться в иллюзии, то это прямой путь к коллапсу", — говорит военный эксперт.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

По словам Селезнева, по состоянию на сегодняшний день рубежи Киевской области и непосредственно столицы защищены определенным образом, при этом большинство информации об этом не подлежит огласке.

Главред ранее сообщал о том, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Известно, что подразделения Сухопутных войск вооруженных сил Беларуси перебросили в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы. Именно эти районы находятся у границы с Украиной.

Напомним, в ЦПД прокомментировали ситуацию вблизи украинской границы. Андрей Коваленко написал, что по состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси на севере Украины нет. Коваленко также заверил, что ситуация на приграничных территориях Украины сейчас находится под полным контролем Сил обороны.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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