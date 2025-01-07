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Угроза вторжения белорусских войск в Украину: в ЦПД прокомментировали ситуацию

Анна Косик
7 января 2025, 22:09
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Сообщение о наращивании войск Беларуси у границы с Украиной не озадачило украинских военных.
армия Беларуси, Андрей Коваленко
Угрозы на севере страны пока нет / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси, скриншот из видео

Что сказал Коваленко:

  • Угрозы вторжения сил Беларуси в Украину нет
  • На данный момент создание ударных группировок у границы не зафиксировано
  • ВСУ держат контроль над ситуацией

Вечером 7 января мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила о наращивании белорусских войск по ту сторону границы с Украиной. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что происходит на самом деле.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко в Telegram написал, что по состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси на севере Украины нет.

видео дня

"Информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создание ударных группировок и подготовку к наступательным действиям", - подчеркнул он.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Коваленко также заверил, что ситуация на приграничных территориях Украины сейчас находится под полным контролем Сил обороны.

Угроза наступления белорусских войск на Украину

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль использовал Беларусь как военную площадку, однако войска РБ так и не вступили в войну на стороне оккупантов. Несмотря на это время от времени аналитики и мониторинговые группы сообщают о потенциальной угрозе.

Например, 7 января стало известно, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Подразделения Сухопутных войск вооруженных сил Беларуси перебросили в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

Накануне в ЦПД сообщали, что масштабная проверка боеготовности белорусских войск, которую ранее объявляли в РБ, была частью политики Кремля по созданию напряжения на границе с Украиной.

Напомним, при этом, как писал Главред, военный эксперт Алексей Гетьман заявлял, что Лукашенко не вступит в войну, потому что его предупредило наше военно-политическое руководство, что если он это попытается сделать, то все объекты на территории Беларуси станут нашими законными целями.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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