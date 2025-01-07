Беларусь нарастила военное присутствие у границы с Украиной: что известно

Подразделения Сухопутных войск вооруженных сил Беларуси перебросили к границе с Украиной.

https://glavred.info/world/belarus-narastila-voennoe-prisutstvie-u-granicy-s-ukrainoy-chto-izvestno-10628417.html Ссылка скопирована

Армия Беларуси / коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси, скриншот из видео

Кратко:

Беларусь наращивает военное присутствие на границе с Украиной

В Беларусь прилетал российский военно-транспортный самолет Ил-76

Во вторник, 7 января, стало известно, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что подразделения Сухопутных войск вооруженных сил Беларуси перебросили в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

видео дня

Именно эти районы находятся у границы с Украиной.

Кроме того, в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76, который принадлежит военно-космическим силам РФ.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Участие армии Беларуси в войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы дали команду втянуть Беларусь в войну.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что сейчас Беларусь помогает России в войне, поэтому она является законным объектом для атак.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что позволит Путину использовать ядерное оружие с территории Беларуси.

Читайте также:

Что такое "Беларускі Гаюн"? Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред