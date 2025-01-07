Беларусь нарастила военное присутствие у границы с Украиной: что известно

Кратко:
- Беларусь наращивает военное присутствие на границе с Украиной
- В Беларусь прилетал российский военно-транспортный самолет Ил-76
Во вторник, 7 января, стало известно, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что подразделения Сухопутных войск вооруженных сил Беларуси перебросили в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.
Именно эти районы находятся у границы с Украиной.
Кроме того, в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76, который принадлежит военно-космическим силам РФ.
Участие армии Беларуси в войне - что известно
Напомним, как сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы дали команду втянуть Беларусь в войну.
Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что сейчас Беларусь помогает России в войне, поэтому она является законным объектом для атак.
Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что позволит Путину использовать ядерное оружие с территории Беларуси.
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Что такое "Беларускі Гаюн"?
Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.
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