'Разместим и нацелим': Лукашенко рассказал о 30 площадках под 'Орешник'

Якобы по условию с российским правителем Владимиром Путиным, цели будет определять белорусская сторона.

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Лукашенко рассказал, что цели для "Орешника" якобы будет определять белорусская сторона. / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Вкратце:

Минск рассматривает кратчайшие маршруты к целям

Лукашенко согласовывает с Путиным цели для ударов "Орешником"

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране есть около трех десятков площадок для размещения российской ракетной системы "Орешник".

Как сообщает провластное белорусское агентство "Белта", сейчас выбирается место с наименьшим расстоянием до потенциальных целей.

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"Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие ("Орешник" - ред.). У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены", - говорит Лукашенко.

Кроме этого, он заявил, что в Беларуси находится десятка три площадок, где можно разместить "Орешник".

Ракетный комплекс с баллистической ракетой "Кедр" / Инфографика Главред

"Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", - сказал Лукашенко.

Лукашенко уточнил, что согласно договоренности с российским президентом Владимиром Путиным, цели для "Орешника" якобы будет определять белорусская сторона.

"То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - добавил он.

Ракетный комплекс "Орешник" - последние новости

Как сообщал Главред, недавно стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина "Орешник". Размещение ракет возможно во второй половине 2025 года.

Всвою очередь в Украине разнесли Путина и Лукашенкопосле сообщений о размещении "Орешника" в Беларуси. В ЦПД подчеркнули, что такой маневр агрессоров не повысит уровень опасности.

Кроме этого, в ЦПД также призвали отставить панику относительно якобы производства в РФ 25 ракет "Орешник" ежемесячно. Там отметили, что информация о штамповке оружия является сознательным фейком.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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