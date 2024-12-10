Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Разместим и нацелим": Лукашенко рассказал о 30 площадках под "Орешник"

Даяна Швец
10 декабря 2024, 14:44
331
Якобы по условию с российским правителем Владимиром Путиным, цели будет определять белорусская сторона.
'Разместим и нацелим': Лукашенко рассказал о 30 площадках под 'Орешник'
Лукашенко рассказал, что цели для "Орешника" якобы будет определять белорусская сторона. / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Вкратце:

  • Минск рассматривает кратчайшие маршруты к целям
  • Лукашенко согласовывает с Путиным цели для ударов "Орешником"

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране есть около трех десятков площадок для размещения российской ракетной системы "Орешник".

Как сообщает провластное белорусское агентство "Белта", сейчас выбирается место с наименьшим расстоянием до потенциальных целей.

видео дня

"Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие ("Орешник" - ред.). У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены", - говорит Лукашенко.

Кроме этого, он заявил, что в Беларуси находится десятка три площадок, где можно разместить "Орешник".

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Ракетный комплекс с баллистической ракетой "Кедр" / Инфографика Главред

"Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", - сказал Лукашенко.

Лукашенко уточнил, что согласно договоренности с российским президентом Владимиром Путиным, цели для "Орешника" якобы будет определять белорусская сторона.

"То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - добавил он.

Ракетный комплекс "Орешник" - последние новости

Как сообщал Главред, недавно стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина "Орешник". Размещение ракет возможно во второй половине 2025 года.

Всвою очередь в Украине разнесли Путина и Лукашенкопосле сообщений о размещении "Орешника" в Беларуси. В ЦПД подчеркнули, что такой маневр агрессоров не повысит уровень опасности.

Кроме этого, в ЦПД также призвали отставить панику относительно якобы производства в РФ 25 ракет "Орешник" ежемесячно. Там отметили, что информация о штамповке оружия является сознательным фейком.

Читайте также:

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Минск ВСУ белорусы Орешкин Александр Лукашенко новости Беларуси война России и Украины вторжение Беларуси в Украину
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

16:36Украина
"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

16:21Украина
"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

16:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
США нанесли "тактический удар" по России: ситуация для Кремля ухудшается

США нанесли "тактический удар" по России: ситуация для Кремля ухудшается

Гороскоп на завтра 11 декабря: Близнецам - большая возможность, Весам - фантастическая удача

Гороскоп на завтра 11 декабря: Близнецам - большая возможность, Весам - фантастическая удача

Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Последние новости

16:56

Китай резко обрывает сотрудничество с РФ: экспорт снижается, торговля сжимается

16:45

5 неожиданных способов, как использовать вощеную бумагу: некоторые варианты удивят

16:43

"За что?": путинистка Королева пожаловалась на то, как ее опустила Пугачева

16:36

РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

16:26

Фешн-тренды от украинских звезд: Ефросинина выгуляла лук за 125 тысяч гривен

Путин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - КусаПутин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - Куса
16:21

"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

16:17

РФ ударила по центру Запорожья: попала в клинику, есть пострадавшие и погибшиеВидео

16:17

"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

15:49

Пик метеорного потока: как и когда наблюдать самый яркий звездопад года

Реклама
15:48

Цена "полетит" вверх: в Украине подорожает на 25% популярная крупа - эксперт

15:28

Ракеты Taurus для Украины: конкурент Шольца сделал заявление и назвал условие

15:18

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

15:08

Лобовое стекло автомобиля разморозится за секунды: водитель показала гениальный лайфхакВидео

15:00

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом - первые фото младенца

14:56

"Немедленно избавьтесь от нее": девушка показала, что можно найти на елкеВидео

14:45

"Тысяча Зеленского": как получить денежную помощь, если нет приложения "Дія"

14:44

"Разместим и нацелим": Лукашенко рассказал о 30 площадках под "Орешник"

14:35

"Выплата 1000 грн": в Минэкономики рассказали о "раскрытии" банковской тайны

14:23

Водители могут ошибаться: как выбрать лучший держатель для телефона в авто

14:15

Где спрятался лев: только настоящие детективы найдут хищника за 4 секунды

Реклама
14:04

"Во время репетиции": Ольга Сумская призналась, как решилась на измену мужу

14:01

В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

13:52

В случае потери Покровска, армия РФ прорвет еще одну область – военный

13:33

Квадроберы, Фарион и бусификация: что гуглили украинцы в 2024 году - ТОП-запросов

13:33

Тревога на севере Украины: была угроза баллистики из Беларуси - аналитики

13:27

Мать-путинистка юмориста Реввы из Донецка жалуется на сына: никому не нужна

13:02

"Так раздражало": Нина Матвиенко была против отношений дочери с Мирзояном

12:50

РФ перебросит авиацию из Сирии на войну против Украины: эксперт предупредил об угрозе

12:43

Даже стирать не нужно: как убрать неприятный запах из тапочек

12:35

Производство РФ 25 ракет "Орешник" ежемесячно: в ЦПД призвали отставить панику

12:22

Россияне бегут из Сирии, задействован караван самолетов: в ГУР раскрыли детали

12:10

Бейонсе поделилась роскошным фото старшей дочери

11:59

Минобороны отправит на фронт роботизированный комплекс с пулеметом Browning

11:56

4 знака зодиака, которые слишком верны в дружбе и отношениях

11:52

Желанные TAURUS могут появиться уже скоро: неожиданный сценарий описал Гетьман

11:42

Действительно ли армия РФ прорвала границу на Сумщине: в ОВА дали официальный ответ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Козлам - усталость, Змеям - скандалы

11:16

Атака РФ на Покровск неизбежна: в Forbes назвали самый плохой сценарий

11:11

"Зачем была нужна эта война": недовольство в РФ растет - возможен ли протест

10:54

Саратовскую область атаковали БпЛА: под прицелом был военный аэродром

Реклама
10:42

"Может остановиться сердце": российская актриса-путинистка оказалась в больнице

10:02

В двух областях Украины отменили графики отключения света: кому повезло

09:59

"Борьба идет буквально за каждый этаж": в Торецке продолжаются городские бои

09:50

"Разгром" РФ под Харьковом: ВСУ закрепились на новых рубежах, у врага потери

09:26

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:09

КНР сократит поставки дронов и их компонентов: как это отразится на Украине - Bloomberg

09:08

Отказываются идти в бой: оккупанты саботируют на одном из ключевых участков фронта

09:04

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

08:17

"Готовы вступить в бой": в Пентагоне прокомментировали ситуацию с солдатами КНДР

08:10

"Выбирай": Тина Кароль публично ответила на обвинения Леры Мандзюк

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять