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"Разозлит Путина до смерти": в СМИ назвали шаг Украины, который разрушит гордость РФ

Руслана Заклинская
28 мая 2025, 20:28
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Уничтожение Керченского моста нанесло бы сокрушительный военный и политический удар РФ.
'Разозлит Путина до смерти': в СМИ назвали шаг Украины, который разрушит гордость РФ
В Sky News рассказали, какой шаг Украины станет сокрушительным для Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Кратко:

  • Уничтожение Керченского моста очень разозлило бы Путина
  • Мост хорошо охраняется, поэтому нужны высокоточные дальнобойные ракеты, такие как Taurus
  • Четыре-пять ракет могут создать большую дыру в мосту и надолго вывести его из строя

Уничтожение Керченского моста стало бы сокрушительным ударом как с военной, так и с политической точки зрения, а также "разозлило бы Путина до смерти". Для реализации этой задачи Украина нуждается в немецких крылатых ракетах Taurus. Об этом заявил военный аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк.

По словам эксперта, украинские силы уже дважды атаковали мост: впервые с помощью грузовика со взрывчаткой, а второй раз - морскими беспилотниками. Эти атаки нанесли ущерб конструкции, однако не разрушили ее полностью.

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Кларк отметил, что сейчас мост очень хорошо охраняется, поэтому прорвать его защиту возможно только с помощью высокоточных дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что ракеты Taurus, которые находятся на вооружении Германии, способны осуществить такую операцию.

"Если им удастся обстрелять мост четырьмя или пятью ракетами Taurus, они могут разрушить этот мост и надолго оставить в нем большую дыру", - утверждает Кларк.

Аналитик напомнил, что до строительства моста сообщение между Крымом и Россией осуществлялось только паромами. После аннексии Крыма в 2014 году Москва построила мост, который стал не только логистическим, но и идеологическим символом российского контроля.

"Когда россияне незаконно захватили Крым, они построили этот очень длинный мост, который является гордостью и радостью Путина. И он проехал по нему на большом грузовике, чтобы показать, насколько это важно. Дело в том, что мост является абсолютно законной военной целью, поскольку это незаконный мост", - пояснил Кларк.

крымский мост инфографика
Крымский мост / Инфографика: Главред

Мост обеспечивает транспортировку военных грузов из России в Крым, а оттуда - дальше на север, в районы Запорожской и Херсонской областей. Он является критически важным звеном в логистической цепи российских войск.

"Уничтожение этого моста будет иметь стратегическое влияние, но одновременно огромное символическое. И это разозлит Путина до смерти", - добавил аналитик.

Уничтожение Крымского моста - новости по теме

Как сообщал Главред, 25 апреля 2025 года украинские дроны поразили РЛС к комплексу С-400 во временно оккупированном Крыму. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что это может свидетельствовать о подготовке к уничтожению Крымского моста.

Также руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в 2024 году уничтожить Крымский мост не удалось, хотя шансы были. Относительно 2025 года он ответил коротко: "Не знаю".

Кроме этого, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что единственной причиной, почему незаконно возведенный Крымский мост до сих пор не разрушен, является мощная система его защиты. Россияне активно охраняют объект, регулярно перекрывая движение из-за угрозы с воздуха.

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Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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